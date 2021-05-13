Как бы выглядели 19 героев мировых кинохитов, если бы эти картины снимались в наши дни
Есть культовые фильмы с мировым именем, которые уже много лет держат свой статус. И внешний вид многих персонажей отложился в памяти ничуть не меньше самих картин. Но что, если бы к созданию их образов приложили руку стилисты современности?
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и выяснить, как бы выглядели знаменитые герои кино, если бы ленты с их участием снимались в наше время.
Энди Дюфрейн («Побег из Шоушенка»)
Форрест Гамп («Форрест Гамп»)
Леон («Леон»)
Элиа («Укрощение строптивого»)
Винсент Вега («Криминальное чтиво»)
Фрэнк Слэйд («Запах женщины»)
Эдвард Льюис («Красотка»)
Алан Пэрриш («Джуманджи»)
Джек Доусон («Титаник»)
Кевин Ломакс («Адвокат дьявола»)
Рэндл Патрик Макмерфи («Пролетая над гнездом кукушки»)
Ретт Батлер («Унесенные ветром»)
Сэм Уитт («Привидение»)
Ник Маршал («Чего хотят женщины»)
Флетчер Рид («Лжец, лжец»)
Дин Проффитт («За бортом»)
Ганнибал Лектер («Молчание ягнят»)
Терминатор («Терминатор-2: Судный день»)
Майк Лоури («Плохие парни»)
А какой образ вы считаете наиболее близким к нашим реалиями?
Фото на превью Il bisbetico domato / Capital Film, FaceApp
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