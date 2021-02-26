Как бы выглядели 15 знаменитостей с соболиными бровями, лишись они своего богатства

Форма бровей за последние 100 лет пережила массу изменений. Красавицы шли на все, чтобы быть в тренде, даже сбривали их и выводили карандашом идеальные тонкие линии. В наше время соответствовать общепринятому идеалу куда проще: в последние годы в моду вошли экстремально широкие и естественные брови.