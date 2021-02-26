Как бы выглядели 15 знаменитостей с соболиными бровями, лишись они своего богатства
Форма бровей за последние 100 лет пережила массу изменений. Красавицы шли на все, чтобы быть в тренде, даже сбривали их и выводили карандашом идеальные тонкие линии. В наше время соответствовать общепринятому идеалу куда проще: в последние годы в моду вошли экстремально широкие и естественные брови.
Мы в AdMe.ru задумались, как выглядели бы знаменитые красотки, приведи они свои брови в соответствие со стандартами красоты прошлого века. Скажем сразу: некоторых селебрити теперь не узнать.
1. Лили Коллинз
2. Дениз Ричардс
3. Мэйси Уильямс
4. Зендая
5. Эмма Уотсон
6. Люси Хейл
7. Селена Гомес
8. Хлоя Грейс Морец
9. Энн Хэтэуэй
10. Дженнифер Коннелли
11. Эмилия Кларк
12. Брук Шилдс
13. Кара Делевинь
14. Кира Найтли
15. Одри Хепберн
Как вы думаете, какой образ им идет больше?
Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image eastnews
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