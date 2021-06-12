Как бы выглядели 15+ наших кинодив, если бы в фильмах решили показать их натуральную красоту

Создатели фильмов часто делают все, чтобы их герои выглядели ну очень привлекательно. И если сегодня с помощью компьютерной графики персонажей можно хоть состарить, хоть омолодить, то десятилетия назад все решала умелая работа гримера. Но иногда все же очень хочется посмотреть на естественную красоту любимых с детства героинь.