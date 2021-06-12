Как бы выглядели 15+ наших кинодив, если бы в фильмах решили показать их натуральную красоту
Создатели фильмов часто делают все, чтобы их герои выглядели ну очень привлекательно. И если сегодня с помощью компьютерной графики персонажей можно хоть состарить, хоть омолодить, то десятилетия назад все решала умелая работа гримера. Но иногда все же очень хочется посмотреть на естественную красоту любимых с детства героинь.
Мы в AdMe.ru решили стереть все лишнее с лиц известных киноперсонажей и выяснить, сильно ли от этого поменяется внешность актрис на экране.
1. Наталья Селезнева — Зинаида Тимофеева («Иван Васильевич меняет профессию»)
2. Лия Ахеджакова — Верочка («Служебный роман»)
3. Светлана Немоляева — Ольга Рыжова («Служебный роман»)
4. Наталья Варлей — Нина («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
5. Барбара Брыльска — Надежда Шевелева («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
6. Людмила Гурченко — Раиса Захаровна («Любовь и голуби»)
7. Александра Яковлева — Алена Санина («Чародеи»)
8. Наталья Кустинская — Наташа («Три плюс два»)
9. Ирина Муравьева — Людмила Свиридова («Москва слезам не верит»)
10. Елена Яковлева — Таня Зайцева («Интердевочка»)
11. Людмила Касаткина — Екатерина Семеновна («Большая перемена»)
12. Наталья Андрейченко — Мэри Поппинс («Мэри Поппинс, до свидания»)
13. Анна Самохина — Рита («Воры в законе»)
14. Анастасия Вертинская — Гуттиэре («Человек-амфибия»)
15. Наталья Седых — Настенька («Морозко»)
16. Ирина Купченко — жена Волшебника («Обыкновенное чудо»)
17. Наталья Селезнева — Лида («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)
А как вы относитесь к идеальной киношной картинке? Нравится или все же вы больше за естественность?
Фото на превью Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
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