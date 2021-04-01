Как бы выглядели 15+ кинодив, если бы в фильмах нам показали их естественную красоту
Гримеры часто делают все, чтобы персонаж на экране выглядел ярко, свежо и притягательно. Кажется, что голливудские специалисты по макияжу могут легко превратить любую женщину в королеву кинематографа. Но порой за обилием косметики теряется природная красота главных героев фильмов.
Мы в AdMe.ru решили стереть все лишнее с лиц знаменитых женских персонажей, чтобы показать, как сильно могла бы поменяться внешность актрис на экране, если бы они выглядели такими, какими их создала природа. А в бонусе мы не могли обойти стороной одного известного всем киногероя, которого сегодня невозможно представить без яркого макияжа.
1. Марго Робби — Наоми Лапалья, «Волк с Уолл-стрит»
2. Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»
3. Энн Хэтэуэй — Андреа Сакс, «Дьявол носит Prada»
4. Кейт Уинслет — Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»
5. Анджелина Джоли — Олимпиада, «Александр»
6. Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Мстители»
7. Меган Фокс — Дженнифер Чек, «Тело Дженнифер»
8. Джиллиан Андерсон — Дана Скалли, «Секретные материалы»
9. Пенелопа Крус — Анжелика, «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
10. Дженнифер Лоуренс — Рэйвен Даркхолм, «Люди Икс: Апокалипсис»
11. Мила Кунис — Юпитер Джонс, «Восхождение Юпитер»
12. Дженнифер Энистон — Кэрол, «Новогодний корпоратив»
13. Сандра Буллок — Маргарет Тэйт, «Предложение»
14. Рене Зеллвегер — Бриджит Джонс, «Дневник Бриджит Джонс»
15. Кира Найтли — Габриэль Колетт, «Колетт»
16. Натали Портман — Джейн Фостер, «Тор»
Бонус: Джонни Депп — капитан Джек Воробей, «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
А что для вас скрывается за понятием «естественная красота»?
Фото на превью Alexander / Warner Bros.
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