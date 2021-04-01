Как бы выглядели 15+ кинодив, если бы в фильмах нам показали их естественную красоту

Гримеры часто делают все, чтобы персонаж на экране выглядел ярко, свежо и притягательно. Кажется, что голливудские специалисты по макияжу могут легко превратить любую женщину в королеву кинематографа. Но порой за обилием косметики теряется природная красота главных героев фильмов.

Мы в AdMe.ru решили стереть все лишнее с лиц знаменитых женских персонажей, чтобы показать, как сильно могла бы поменяться внешность актрис на экране, если бы они выглядели такими, какими их создала природа. А в бонусе мы не могли обойти стороной одного известного всем киногероя, которого сегодня невозможно представить без яркого макияжа.