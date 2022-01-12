Как бы выглядел сериал «Игра в кальмара», если бы его сняли в Голливуде

О южнокорейской дораме «Игра в кальмара» слышал, пожалуй, каждый. Cериал побил рекорд стримингового сервиса Netflix, став одним из наиболее просматриваемых шоу платформы в более чем 90 странах мира. Мемы с главными героями разлетались по сети как горячие пирожки, а сюжетные перипетии обсуждали все кому не лень.

Зная непреодолимую любовь Голливуда к ремейкам зарубежных картин, мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представили, как бы выглядели персонажи «Игры в кальмара» и кто бы их воплотил, если бы сериал снимали в столице мировой киноиндустрии.

1. Ли Джон Джэ — Николас Кейдж (Сон Ки Хун)

2. О Ён Су — Кристофер Ллойд (О Иль Нам)

3. Чон Хо Ён — Зендея (Кан Сэ Бёк)

4. Хо Сон Тхэ — Хавьер Бардем (Чан Док Су)

5. Анупам Трипати — Кэл Пенн ( Али Абдул)

6. Ли Ю Ми — Аня Тейлор-Джой ( Чи Ён)

7. Ю Сон Чжу — Том Харди (Пён Ки)

8. Пак Хэ Су — Мэтт Деймон (Чхо Сан Воо)

9. Пак Хё Чжин — Мэгги Смит (мать Сан Воо)

10. Ви Ха Джун — Марк Уолберг (Хван Чун Хо)

11. Ли Бён Хон — Мадс Миккельсен (Хван Ин Хо)

12. Кон Ю — Леонардо Ди Каприо (Вербовщик)

13. Ким Чжу Рён — Дженнифер Лоуренс (Хан Ми Нё)