Как бы стали выглядеть 20+ киногероев, если бы попали в майонезный плен к вашей бабушке на все новогодние праздники

В новогодние праздники все любят побаловать себя вкусной и довольно калорийной едой. А еще так трудно удержаться от майонезных салатиков, свежей выпечки и сладких подарков под елкой. Неизбежно, но парочка лишних килограммов может прибавиться после долгих зимних пиршеств.

Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядели любимые всеми нами герои из фильмов и сериалов, если бы им посчастливилось отмечать длинные новогодние праздники вместе с нами за одним пышным столом.

Микаэла Бейнс

Миранда Пристли

Белла Свон

Тор

Малефисента

Шэрон Тейт

Рэйчел Грин

Гэтсби Уэллс

Юпитер Джонс

Люси Хилл

Джулс Остин

Вивиан Уорд

Наташа Романофф

Грейс Стюарт

Нина Сейерс

Санса Старк

Маргарет Тейт

Роза Дьюитт Бьюкейтер

Брендон Уолш, Келли Тейлор

Пейдж Мэтьюс, Фиби Холливелл, Пайпер Холливелл

Миранда Хоббс, Саманта Джонс, Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк