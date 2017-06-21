Как бы хотели выглядеть звезды, будь у них шанс исправить внешность

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Кажется, что знаменитости — это идеальные люди. И уж у кого, а у звезд точно нет комплексов по поводу своего внешнего вида. Ан нет, AdMe.ru нашел примеры небожителей Голливуда, которые страдают от мыслей о собственном несовершенстве. Давайте посмотрим, как они хотели бы выглядеть, будь у них шанс что-либо в себе исправить.

Виктория Бекхэм

Говорят, улыбка — это свет души. Представьте, как же тяжело великолепной Виктории Бекхэм, которая не может улыбаться вовсе не из-за суровости характера, а из-за (надо отметить, надуманного) комплекса некрасивой улыбки, которую она хотела бы изменить.

Зак Эфрон

Только подумайте, этот красавчик считает, что у него непропорционально большая голова. Хотя если присмотреться... Хмм, возможно, он в чем-то прав.

Тейлор Свифт

Завистливые комментаторы в сети упрекают Тейлор Свифт в том, что у нее маленькие глаза, отчего красавица начала комплексовать.

Кира Найтли

Тут все просто: Кира Найтли хотела бы быть чуточку пухлее.

Пенелопа Крус

Отсутствие попы у Пенелопы Крус подмечает не только народ, но и она сама.

Джуд Лоу

Красавчика Лоу частенько называют чересчур слащавым. Сам актер также думает, что будь его лицо чуточку брутальнее, он бы смог вырваться из амплуа сердцееда.

Кристен Стюарт

Героиня вампирской саги не возражала бы иметь более «приглаженные» уши. Но, как видите, этот комплекс ей не особо мешает.

Натали Портман

«На фотосессиях и рекламных постерах зачастую закрашивают мои родинки, что и заставляет меня считать их своим несовершенством», — говорит Портман, но мы считаем, что родинки придают ей неповторимую изюминку.

Уилл Смит

Уилл Смит — еще один представитель клуба «Комплекс оттопыренных ушей».

Линда Евангелиста

Знаменитая супермодель всю жизнь хотела изменить свой нос, но хорошо, что так и не сделала этого, ведь именно уникальная красота прославила ее на весь мир.

Джош Хатчерсон