Как будут выглядеть знаменитости, если лишить их главной «фишки» во внешности

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Все чаще и чаще мы жалуемся, что и мужчины, и женщины в погоне за красотой и модой теряют свою индивидуальность. А ведь знаменитости, к чьим лицам мы так привыкли, когда-то тоже могли сделать пару-тройку операций и потерять свою изюминку раз и навсегда. AdMe.ru вооружился фотошопом и решил проверить, как выглядели бы знаменитости без своей «фишки» во внешности. Взгляните, что из этого получилось.

Анджелина Джоли

Пухлые, чувственные губы — визитная карточка актрисы. Конечно, с обычной формой губ Анджелина все так же красива, но нам она кажется более строгой.

Кара Делевинь

Без своих соболиных бровей модель и актриса Кара Делевинь уже выглядит не роковой красоткой, а скорее очаровательной мордашкой. А ведь когда-то над ее бровями наверняка подшучивали одноклассники!

Джулия Робертс

Всю юность Джулия стеснялась своего большого рта, но теперь от ее скованности не осталось и следа. Просто взгляните, сколько шарма и обаяния добавляет ее потрясающая улыбка!

Бенедикт Камбербэтч

Актер и сам любит пошутить над своей необычной внешностью, но миллионы поклонниц все равно обожают его. Немного изменив Бенедикту подбородок, губы, глаза и нос, мы убедились — все-таки природа знает, как сделать лучше!

Барбра Стрейзанд

Когда-то из-за крупного носа Барбару Стрейзанд не хотели снимать в кино, но она доказала всему миру, что талант куда важнее. Пожалуй, с более изящным носом ее лицо смотрелось бы гармоничнее, но изюминки бы в ее облике однозначно убавилось.

Скарлетт Йоханссон

Еще одна актриса, которую невозможно представить без пухлых губ, — это Скарлетт Йоханссон. И снова образ стал каким-то строгим, и снова природа расставила акценты лучше фотошопа.

Венсан Кассель

Этот хитроглазый француз берет не своей красотой, а потрясающей харизмой. Вот и отфотошопленные глаза, нос и уши не прибавили и не убавили ему обаяния — мы в любом случае будем от него в восторге.

Ванесса Паради

Щербинка Ванессы Паради, наверное, известнее, чем ее фильмография. И кажется, без нее она смотрится не столь мило, согласны?

Синди Кроуфорд

Когда-то давно супермодель хотела удалить свою знаменитую родинку. Конечно, с такой эффектной внешностью успех был гарантирован в любом случае, но все-таки своя уникальная «фишка» — это очень круто.

Джеймс Макэвой

Джеймсу Макэвою мы решили сделать поаккуратнее нос, а еще слегка увеличить глаза и губы. Вывод один: как был красавчиком, так и остался!

Эдриан Броуди

Из-за новой формы бровей и носа Эдриан Броуди не просто изменился, а будто бы потерял свое неповторимое грустное очарование.