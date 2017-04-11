Как будут выглядеть персонажи «Игры престолов» в новом сезоне

Этим летом выйдет 7-й сезон сериала «Игра престолов», и фанаты уже замерли в ожидании. Да и канал HBO знает, как подбросить дровишек в костер: на днях они выпустили ролик, в котором звезды культового сериала продемонстрировали, как произносят тот самый звук «аааааххх», с которого начинается каждая серия.

Герои сериала круто изменили свой образ и стиль: еще бы, ведь в Вестерос пришла зима, а значит, невероятные битвы уже не за горами. Мы в AdMe.ru с любопытством взглянули на костюмы любимых героев и спешим поделиться кадрами.

Непривычно видеть Дейенерис в наряде из меха, не правда ли? Кстати, застежка на платье выполнена в виде трехглавого дракона.

Тирион, как и всегда, выглядит шикарно: образ десницы королевы как нельзя лучше подчеркивает серебряная брошь.

Верная помощница Дейенерис Миссандея тоже подготовилась к наступающим холодам.

Теон Грейджой наконец-то сменил лохмотья на что-то поприличнее.

Пес, очевидно, не собирается сдаваться и тем более умирать.

Арья больше не бродяжка, а достойная наследница своей семьи. Нед Старк гордился бы дочерью.

Пока что остается только догадываться, что увидит Бран в 7-м сезоне сериала.

Ох, Джон Сноу! Ну разве он не прирожденный Король Севера?

Санса все больше и больше становится похожа на свою мать. Надеемся, от нее не стоит ждать никакого подвоха!

Бриенна, судя по жесту, как и прежде, думает только о том, как сберечь и защитить Сансу.

Давос что-то задумал: наверное, составляет список советов для Джона Сноу.

Судя по всему, Тормунду все еще не по карману изысканные меха Вестероса.

Королева Серсея, как всегда, обалденна в новом серебристо-черном наряде. Эта мадам знает толк в стиле.

Бедняжка Джейме все никак не может привыкнуть к своей золотой руке.

Варису, похоже, вообще плевать на зиму: с халатом он не расстанется ни при какой погоде.

Ходор, мы тебя помним!

Источник HBO
Фото на превью HBO

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