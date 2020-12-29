Как будут выглядеть 20+ красавиц — героинь советского кино, если их подогнать под современные каноны красоты

Если бы сегодня кому-то пришло в голову маскировать дефекты кожи мушками, он стал бы объектом насмешек, а в XVIII веке это было не то что в порядке вещей — на пике моды. Да и надевать душный парик, скрывая свои волосы, вы вряд ли захотите, а в XVII веке, приди вы без него в приличное общество, вас бы просто не поняли. Все это значит только одно — мода переменчива. И то, что сейчас считается красивым, через пару десятилетий будет вызывать улыбку.