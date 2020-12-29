Как будут выглядеть 20+ красавиц — героинь советского кино, если их подогнать под современные каноны красоты
Если бы сегодня кому-то пришло в голову маскировать дефекты кожи мушками, он стал бы объектом насмешек, а в XVIII веке это было не то что в порядке вещей — на пике моды. Да и надевать душный парик, скрывая свои волосы, вы вряд ли захотите, а в XVII веке, приди вы без него в приличное общество, вас бы просто не поняли. Все это значит только одно — мода переменчива. И то, что сейчас считается красивым, через пару десятилетий будет вызывать улыбку.
Ну в пока AdMe.ru хочет узнать, как будут выглядеть наши любимые советские киногероини, если их внешность переделать на современный лад.
Алиса Фрейндлих — Людмила Прокофьевна Калугина, «Служебный роман»
Наталья Селезнева — Зина, жена Шурика, «Иван Васильевич меняет профессию»
Анастасия Вертинская — Ассоль, «Алые паруса»
Елена Яковлева — Таня Зайцева, «Интердевочка»
Надежда Румянцева — Тося Кислицына, «Девчата»
Екатерина Васильева — Кира Шемаханская, «Чародеи»
Наталья Варлей — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Евгения Симонова — Катя Снегирева, «Афоня»
Екатерина Савинова — Фрося Бурлакова, «Приходите завтра...»
Янина Жеймо — Золушка, «Золушка»
Александра Яковлева — мисс Диана Литтл, «Человек с бульвара Капуцинов»
Элина Быстрицкая — Аксинья, «Тихий Дон»
Нина Дорошина — Надя, «Любовь и голуби»
Ольга Мелихова — Катя Котова, «Отпуск за свой счет»
Людмила Савельева — Наташа Ростова, «Война и мир»
Татьяна Друбич — Алика, «Асса»
Наталья Седых — Настенька, «Морозко»
Екатерина Зинченко — Мэри Ватсон, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Любовь Орлова — Дуня Петрова по прозвищу Стрелка, «Волга-Волга»
Анастасия Немоляева — Катя Кузнецова, «Курьер»
Раиса Рязанова — Антонина, «Москва слезам не верит»
Да, эти актрисы и героини прекрасны безо всяких изменений. Они изящны, оригинальны и очень харизматичны. И все же кому из них к лицу и осовремененная внешность?
Фото на превью Золушка / «Ленфильм»