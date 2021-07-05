Как будут выглядеть 15+ звезд, если они сделают одну из самых популярных сегодня бьюти-процедур

В наши дни различные бьюти-процедуры и даже пластические операции стали обыденностью: каждая женщина при желании может изменить свою внешность. В последнее время особенно модным стало увеличивать себе губы инъекционным путем. И сегодня можно встретить множество девушек, которые решились на этот шаг.

Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как выглядели бы звезды, если бы решили увеличить себе губы.

Джоди Фостер

Натали Портман

Мерил Стрип

Кара Делевинь

Гленн Клоуз

Гвендолин Кристи

Кира Найтли

Софи Тернер

Селин Дион

Дженнифер Лоуренс

Джулианна Мур

Кристен Стюарт

Пенелопа Крус

Кирстен Данст

Оливия Уайлд

Руни Мара

Аня Тейлор-Джой

Кейт Бланшетт

Кейт Хадсон