7 причин, по которым люди бегут в кино, чтобы увидеть Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо

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Имена Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо известны даже тем, кто не разбирается в современном кино. Эти актеры получают миллионные гонорары и являются своеобразной гарантией того, что фильм будет качественным. Несмотря на то, что у Лео и Брэда разные амплуа и подход к профессии, в их биографиях есть много общего. Кто знает, может, эти парни открыли формулу мирового успеха?

AdMe.ru сравнил творческий путь любимых актеров и нашел несколько интригующих совпадений.

1. Несмотря на разницу в возрасте, актеры появились на экранах в одно и то же время

Питт старше Ди Каприо на 11 лет, однако карьеру они начали одновременно в конце 80-х: Лео играл в сериале «Проблемы роста», и здесь же в паре серий появился Брэд Питт. Правда, к этим ролям наши герои шли разными дорогами. Родители Брэда Питта были очень религиозными людьми, поэтому молодой человек соврал им о том, что поступает в университет, и укатил на старом Datsun в Калифорнию с намерением завоевать мир. Здесь он работал грузчиком, раздавал листовки в костюме цыпленка и параллельно учился на курсах актерского мастерства.

Творческие родители Лео сразу решили, что яркая внешность мальчика достойна того, чтобы ей любовались миллионы зрителей. С подачи отца и матери Ди Каприо с раннего возраста снимался в рекламных роликах и второсортных ужастиках.

Невероятная комбинация таланта, везения и трудолюбия позволила никому не известным парням получить роли в крупных проектах. Питт сыграл ковбоя Джея Ди в «Тельме и Луизе» (он увел эту роль у Джорджа Клуни), а Ди Каприо перевоплотился в умственно отсталого мальчика Арни Грэйпа.

2. Застряли в образе красавчиков и чуть не погубили свою карьеру

Брэд Питт моментально стал любимцем миллионов женщин после выхода «Интервью с вампиром». В этом фильме он вместе с Томом Крузом и Антонио Бандерасом изображает томного длинноволосого кровопийцу. Впрочем, критики не возлагали особых надежд на Питта как на актера: для серьезных киноманов он оставался просто очередным красавчиком, которых в Голливуде пруд пруди.

Леонардо Ди Каприо постигла та же участь: после картин «Ромео+Джульетта» и «Титаник» он застрял в образе молодого героя-любовника. Киноманы не спешили восхищаться молодым дарованием: «Пляж» и «Человек в железной маске» привели Ди Каприо к номинации на премию «Золотая малина» за худшие роли. В этот период и Ди Каприо, и Питт удостоились звания самых красивых из ныне живущих мужчин. Брэд получил это звание дважды и до сих пор остается единственным человеком, которого неоднократно признали самым привлекательным.

3. Смогли найти режиссеров, которые доверили им серьезные роли

Наши герои решили выйти из амплуа красавчиков и бросились покорять вершины серьезного кино. Для Брэда Питта знаковыми оказались работы с Терри Гиллиамом («12 обезьян») и Дэвидом Финчером («Бойцовский клуб»). Актер серьезно подошел к работе над фильмами: для того чтобы вжиться в роль Тайлера Дердена, он несколько месяцев изучал боевые искусства.

Для Леонардо все изменила работа с Мартином Скорсезе: фильм «Банды Нью-Йорка» завоевал любовь зрителей, критиков, а еще принес кучу денег. Скоро подоспели суперуспешные «Авиатор» и «Отступники». За каждую из этих картин Лео номинировали на «Оскар», правда, статуэтку так и не дали. Брэд и Лео стали настоящими голливудскими знаменитостями, которых знают люди по всему миру. Питт, например, основал коммерчески успешную продюсерскую компанию, а Ди Каприо начал получать гонорары со множеством нулей.

4. Однажды снялись у Квентина Тарантино в непривычных для себя (и для нас) амплуа

Квентин Тарантино снимал героев нашей статьи задолго до фильма «Однажды... в Голливуде». Брэд Питт сыграл лейтенанта Альдо Рейна в ленте «Бесславные ублюдки». По сюжету Рейн возглавляет диверсионную группу солдат, которые должны уничтожать немцев в оккупированной Франции. Питт проявил комедийный талант, о котором в начале его карьеры никто и подумать не мог.

Леонардо Ди Каприо появился в картине «Джанго освобожденный» и первый раз в жизни сыграл злодея.

5. У каждого уже есть по одному «Оскару»

Брэд Питт 3 раза номинировался на премию «Оскар» как актер, но получил заветную статуэтку за продюсерскую работу. Фильм «12 лет рабства» стал лучшим по мнению членов Американской академии киноискусств.

История Леонардо Ди Каприо и «Оскара» достойна отдельного сериала: он номинировался на премию 5 раз и получил ее только в 2016 году за роль в ленте «Выживший».

6. Смогли создать себе хорошую репутацию, несмотря на скандалы и вредные привычки

Публика по всему миру относится к выходкам Лео и Брэда снисходительно: Лео прощают непостоянство в личной жизни и загулы в ночных клубах, а Брэду не сильно повредили развод с любимицей Америки Дженнифер Энистон и пристрастие к спиртному. Возможно, наши герои настолько обаятельны, что поклонники готовы забыть все их прегрешения? Однако они действительно хорошие люди. Брэд Питт основал благотворительный фонд Make it Right и построил новые дома для пострадавших от урагана «Катрина».

А Леонардо Ди Каприо руководит благотворительной организацией Leonardo DiCaprio Foundation, которая борется за сохранение окружающей среды.

7. Не собираются останавливаться на достигнутом и много работают

Участие (в том числе в качестве продюсера) в фильме Брэда Питта или Леонардо Ди Каприо — гарантия того, что вы отлично проведете пару часов. Сегодня Питта можно увидеть в главной роли в экзистенциальной космической эпопее «К звездам», а еще он выступил продюсером киноленты «Власть».

Леонардо Ди Каприо активно занимается общественной деятельностью и, по слухам, на пару с Мартином Скорсезе работает над сериалом о кровавом маньяке «Дьявол в белом городе».