Как Адам Драйвер стал главным актером 2019 года, не обладая при этом внешностью голливудского красавчика

14 2 22 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

13 января 2020 года Адам Драйвер был номинирован на «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Брачная история». Бывший морской пехотинец стал главным актером 2019 года. А по версии многих крупных издательств — и вовсе всего прошедшего десятилетия. Как ему это удалось и что за необычная деталь его биографии помогла ему добраться до вершины голливудской славы — довольно занятная история.

Коллектив AdMe.ru не отстает от мировых трендов, поэтому решил разобраться в занимательной биографии Адама. А в конце мы припасли для вас бонус — выступление актера на YouTube-канале TED.

Адам хотел стать актером еще с детства, но все перевернулось после 11 сентября

Уже с детства Адам тянулся к творчеству. Он всегда первым вызывался участвовать во всех постановках школьного театра. Даже обычные проделки юноши чаще всего были «киношные» — однажды он организовал с друзьями свой «бойцовский клуб», вдохновившись одноименной картиной Дэвида Финчера. После выпуска Адам сменил несколько работ и провалил экзамены в актерскую школу. Он не собирался отступать, но после трагедии 11 сентября, практически не раздумывая, пошел на военную службу. Однако в результате несчастного случая сломал грудную клетку и был комиссован.

Конец службы и начало гражданской жизни привели парня в замешательство, но вера в собственное актерское будущее была непробиваемой — он был готов даже ночевать на улице, если потребуется. Благодаря такой силе духа Адам все-таки поступил в актерскую школу. Одногруппников пугал холодный солдатский характер Драйвера. Некоторых из них даже доводил до слез. Но не студентку Джоэнн Такер, которая вскоре стала его женой. Адам выпустился в 2009 году. После окончания он, подрабатывая официантом, успел сняться в нескольких сериалах и фильме Клинта Иствуда «Дж. Эдгар». Начало было положено.

Только начав играть в кино, он долгое время был на второстепенных ролях, пока не сделал их своим козырем

Долгое время попадая лишь на незначительные второстепенные роли, Адам не знал, что одна из них окажется для него трамплином в мир большого кино. Его нестандартный типаж угловатого, тихого парня с солдатской выправкой привлек внимание Лины Данэм, автора и исполнительницы главной роли в сериале «Девочки». Она доверила Драйверу роль противоречивого Адама Саклера — любовника главной героини, который сперва задумывался как второстепенный персонаж. Со временем критики отмечают многогранную манеру игры актера, и от сезона к сезону он все больше выходит на передний план.

Из никому не известного актера Драйвер превращается в того, кто сам выбирает себе режиссеров

За роль в «Девочках» Адам трижды был номинирован на «Эмми», но продолжал выбирать не крупные гонорары и известность, а режиссеров, с которыми предстоит работать. Стивен Спилберг, братья Коэны, Ноа Баумбах... Все как один находили в Драйвере притягательную способность даже во второстепенных ролях раскрывать глубину персонажа с педантичностью военного. Критики тоже не остались в стороне и наградили актера еще и Кубком Вольпи (лучшая мужская роль на Венецианском фестивале) за роль в «Голодных сердцах». Адам в свои 30 лет обошел в борьбе за премию Аль Пачино, Уиллема Дефо и Майкла Китона.

В 2014 году он пробился в состав мегаблокбастера, в котором сыграл ярчайшего злодея

Сумасшедший скачок популярности стал возможен благодаря тому, что игру Драйвера в «Девочках» заприметили продюсеры студии Lucasfilm, которая ответственна за серию «Звездные войны». Так без предварительных прослушиваний Адам получил роль нового антагониста вселенной — Кайло Рена, которая вывела его из тени фестивальных фильмов на глаза широкой публики. В мир «Звездных войн» актер вошел без малейшего пафоса, просто продолжая методично изучать своего персонажа, не отвлекаясь порой даже на коллег по площадке. Некоторые из них замечали, что Драйвер часто не выходит из образа, даже если уже прозвучало слово «снято». Но, по словам актера, это нужно делать, если хочешь «удержать личность персонажа в себе». Его игру неоднократно называли главным козырем новой трилогии.

Став запредельно популярным, Адам остался верен себе

Снимаясь в одном из главных блокбастеров современности, Адам не забывает о фильмах для души. В 2016 году он появляется в фильме «Молчание» Мартина Скорсезе. Спустя несколько лет тот назовет Драйвера «величайшим актером поколения». А медитативный фильм Джима Джармуша о поэте «Патерсон» лишь еще больше укрепил критиков во мнении, что Адам — актер старой школы, который может стать главным действующим лицом любой истории. Вот небольшой список самых ярких работ Драйвера в последние годы: «Удача Логана» (2017, рейтинг на IMDb — 7)

«Человек, который убил Дон Кихота» (2018, рейтинг на IMDb — 6,4)

«Черный клановец» (2018, рейтинг на IMDb — 7,5)

«Отчет о пытках» (2019, рейтинг на на IMDb — 7,2) Но, как и у всех именитых актеров, у Адама есть любимый режиссер — Ноа Баумбах. «Брачная история» — это их 4-я совместная работа и билет Драйвера ко 2-й номинации на «Оскар» за 2 года.

Мем-культура тоже не смогла обойти Адама стороной и связала его с еще одной звездой 2019-го.

Adam Driver looks like someone tried to draw Keanu Reeves from memory pic.twitter.com/oA3xQpCU6R — Give Me Internet (@GiveMeInternet) June 14, 2019

«Адам Драйвер выглядит так, словно кто-то пытается нарисовать Киану Ривза по памяти».

Так в чем же секрет успеха Адама Драйвера?

В одном из интервью Адам сказал: «Военное и актерское сообщество чем-то похожи. И там и там есть группа людей, которая пытается выполнить миссию, которая важнее, чем они сами. Актерская игра — это служба. Я не смог закончить свою. И когда я нахожу возможность быть полезным этой индустрии безусловного служения, для меня не существует ничего лучше». И в этом, возможно, причина востребованности Драйвера. Он не любит смотреть отрывки фильмов с самим собой и убегает с интервью. Потому что для него важнее служить искусству, а не пожинать плоды славы.

Бонус: Адам рассказывает о своем пути от армии до Голливуда