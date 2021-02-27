Из каждого кадра мы убрали ключевой предмет. Попробуйте его найти

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Мы в AdMe.ru сами попробовали пройти его и, скажем прямо, некоторые кадры не угадали, а вы?
Какого цвета лампа?
Что или кто находится в конце коридора в фильме «Сияние»
До чего дотрагивается лифтер в фильме «Отель „Гранд Будапешт“»?
Какого цвета волосы у Клементины в фильме «Вечное сияние чистого разума»?
На чем летят герои фильма «Инопланетянин»?
Кто сидит слева от Безумного Шляпника в «Алисе в Стране чудес»?
Чего здесь не хватает? «Гарри Поттер и философский камень»
Что лежит на чемодане Форреста Гампа в одноименном фильме?
Чем лакомится Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»?
Чего или кого не хватает на этом кадре в «Один дома»?
Что или кто находится позади Кристины Даэ из «Призрака оперы»?
Какая у нее прическа?
Какого цвета это шикарное платье из «Матрицы»?
Что находится на шее красавицы Сатин из «Мулен Руж»?
Что в руках у персонажей из «Заводного апельсина»?
Кого мы спрятали на этом кадре из фильма «Властелин колец: Братство кольца»?
Что там разглядывает Дороти Шоу у Лорели Ли в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»?
Ответы
Синяя
Близняшки Грейди
Прибор для переключения этажей
Синий
Велосипед
Алиса
Волшебные шахматы
Коробка конфет
Круассан
Гарри Лайм
Призрак оперы
Косички
Красное платье
Ожерелье
Стаканы с молоком
Гном Гимли
Помолвочное кольцо
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Фото на превью Moulin Rouge! / Twentieth Century Fox
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