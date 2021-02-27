Из каждого кадра мы убрали ключевой предмет. Попробуйте его найти

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Если вы считаете себя заядлым киноманом, значит, без труда справитесь с нашим тестом. Но предупреждаем: мы постарались сделать эти задания действительно трудными. И если вы не уверены в правильном ответе, то пролистайте статью вниз.

Мы в AdMe.ru сами попробовали пройти его и, скажем прямо, некоторые кадры не угадали, а вы?

Какого цвета лампа?

Что или кто находится в конце коридора в фильме «Сияние»

До чего дотрагивается лифтер в фильме «Отель „Гранд Будапешт“»?

Какого цвета волосы у Клементины в фильме «Вечное сияние чистого разума»?

На чем летят герои фильма «Инопланетянин»?

Кто сидит слева от Безумного Шляпника в «Алисе в Стране чудес»?

Чего здесь не хватает? «Гарри Поттер и философский камень»

Что лежит на чемодане Форреста Гампа в одноименном фильме?

Чем лакомится Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»?

Чего или кого не хватает на этом кадре в «Один дома»?

Что или кто находится позади Кристины Даэ из «Призрака оперы»?

Какая у нее прическа?

Какого цвета это шикарное платье из «Матрицы»?

Что находится на шее красавицы Сатин из «Мулен Руж»?

Что в руках у персонажей из «Заводного апельсина»?

Кого мы спрятали на этом кадре из фильма «Властелин колец: Братство кольца»?

Что там разглядывает Дороти Шоу у Лорели Ли в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»?

Ответы

Синяя

Близняшки Грейди

Прибор для переключения этажей

Синий

Велосипед

Алиса

Волшебные шахматы

Коробка конфет

Круассан

Гарри Лайм

Призрак оперы

Косички

Красное платье

Ожерелье

Стаканы с молоком

Гном Гимли

Помолвочное кольцо