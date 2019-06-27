История жизни Квентина Тарантино — режиссера, чьи фильмы даже спустя 25 лет встречают 6-минутной овацией

Тарантино относится с юмором к своим промахам и критике. Режиссер Андрей Прошкин привел пример такой самоиронии: «Я помню, как он приехал на открытие Московского кинофестиваля и представлял „Убить Билла — 2“. Я был тогда в зале, видел, как он вышел на сцену и, перед тем как пожелать приятного просмотра, спросил гостей церемонии, кто уже видел фильм. Когда часть собравшихся в зале подняли руки, он закричал: „Вы все арестованы за то, что поддерживаете пиратов“.»