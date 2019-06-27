История жизни Квентина Тарантино — режиссера, чьи фильмы даже спустя 25 лет встречают 6-минутной овацией
Квентин Тарантино — успешный голливудский режиссер, актер и обладатель множества престижных наград, таких как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. С самого детства он был влюблен в фильмы и до сих пор продолжает признаваться в любви кинематографу, утверждая, что кино — его религия. Квентин — режиссер нашего времени, которого обожают, ненавидят, критикуют и хвалят, но равнодушным он не оставляет ни одного зрителя.
Мы в AdMe.ru вдохновились творчеством Тарантино и хотим поделиться с вами самыми любопытными фактами из жизни режиссера.
- В 15 лет Тарантино бросил школу и не имеет высшего образования. «Я ненавидел школу, она угнетала меня. Мне хотелось стать актером. Я не мог сосредоточиться на школе. Многое из того, чему люди учились легко, мне давалось с трудом. Я всегда был плох в математике и правописании, до 5-го класса я не умел кататься на велосипеде, не умел плавать даже в старших классах, я не понимал, как узнавать время, до 6-го класса», — прокомментировал он свой выбор в интервью.
- В 16 лет первым местом его работы стал кинотеатр для взрослых Pussycat, где Квентин служил билетером. Спустя пару лет он устроился в магазин видеопроката, где снова попал в сферу кино и смотрел много фильмов, расширяя свой кругозор.
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В актерской школе Квентин почувствовал в себе дар к продюсированию: «Я осознал, что мне недостаточно просто появляться в кино, я хочу, чтобы фильмы были моими, я хотел сам решать, что это будет за кино».
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В 1987 году вместе с друзьями Квентин снял свою первую комедийную короткометражку «День рождения моего лучшего друга» с бюджетом в $ 5 000.
- Первая роль Тарантино в кинофильме — двойник Элвиса Пресли в третьем сезоне телешоу «Золотые девочки».
- Сейчас Тарантино — актер, режиссер, кинооператор, кинопродюсер и сценарист в одном лице. Он контролирует и сам принимает участие во всех этапах работы над кино. Уже в юности он понимал свои преимущества в киноиндустрии: «Я начинал как актер и всегда знал, что находить общий язык с актерами будет моей сильной стороной».
- Первым полноценным фильмом Тарантино, который взбудоражил общество, стал «Бешеные псы» в 1991 году. Квентин готов был снимать его на минимальные средства с друзьями-актерами. Когда сценарий попал к актеру Харви Кейтелю, он настолько заинтересовался им, что предложил финансировать фильм. Однако бюджета на костюмы не хватило, и актеры снимались в своей одежде.
- Тарантино против скрытой рекламы. В его фильмах герои курят только сигареты придуманной им самим марки Red Apple и ходят в Big Kahuna Burger — вымышленную сеть гавайских ресторанов быстрого питания.
- Черный юмор — одна из отличительных черт его кино. Он заставляет зрителей смеяться над такими вещами, которые априори не являются забавными. «Ваши чувства — мой оркестр», — заявляет Тарантино.
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23 мая 1994 года фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» удостоился премии «Золотая пальмовая ветвь». Кинолента перевернула представление о фестивальном кино. Уилер Уинстон Диксон, профессор киноискусства в Университете Небраски в Линкольне, высказался: «Раньше никто не мог предположить, что зритель будет готов такое смотреть. Длинное, сложное, умное, живое, оригинальное кино, оно все время удерживает зрителя в напряжении непредсказуемостью сюжета».
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О фильмах Квентина пишут не только статьи, но и книги. Александр Павлов в 2018 году издал книгу «Бесславные ублюдки, бешеные псы. Вселенная Квентина Тарантино». Автор подробно разобрал все 9 фильмов Тарантино и каждый подверг анализу.
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В фильме «Бесславные ублюдки» Квентин Тарантино предложил альтернативный исход окончания Второй мировой войны. Кино было выдвинуто на 9 премий «Оскар», но победило только в одной номинации — «За лучшую мужскую роль второго плана». Награду получил Кристоф Вальц.
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Фильмы режиссера зрители относят к отдельному жанру — тарантиновскому. А все потому, что у Квентина есть отличительные черты в кино, которые делают его особенным. Например, «мексиканский тупик» — сцена, когда несколько человек одновременно направляют оружие друг на друга. Среди других особенностей — нелинейная структура повествования, живые, житейские диалоги актеров. И немаловажные детали — качественные саундтреки и главный герой, который обязательно совершает преступление в фильме.
- Квентин не пытается избежать острых углов. Так, в картине "Джанго освобожденный" режиссер поднял противоречивую тему рабства в США, причем слово "н***р" было употреблено в этой ленте 110 раз. Фильм побудил людей к обсуждению проблемы, которую многие боялись затрагивать. Леонардо Ди Каприо, который сыграл главного героя, очень переживал и во время съемок постоянно задавал вопрос: "Квентин, а ты уверен, что мы не перегибаем палку? По-моему, мы зашли слишком далеко".
- Мнение критиков для Тарантино никогда не было чем-то важным. "А мои фильмы - не пакет с молоком, у которого есть срок годности. Их можно будет смотреть через 20, 30 и, надеюсь, 100 лет. Критики будут приходить и уходить, а кино останется кино", - говорил он.
- Актерский состав фильмов Тарантино всегда впечатляет. Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Уиллис в "Криминальном чтиве", Тим Рот, Харви Кейтель в "Бешеных псах", Леонардо Ди Каприо в "Джанго освобожденном". И сейчас, в 2019 году, его фильм "Однажды в Голливуде" стал дебютом для совместной работы Ди Каприо и Брэда Питта.
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Тарантино относится с юмором к своим промахам и критике. Режиссер Андрей Прошкин привел пример такой самоиронии: «Я помню, как он приехал на открытие Московского кинофестиваля и представлял „Убить Билла — 2“. Я был тогда в зале, видел, как он вышел на сцену и, перед тем как пожелать приятного просмотра, спросил гостей церемонии, кто уже видел фильм. Когда часть собравшихся в зале подняли руки, он закричал: „Вы все арестованы за то, что поддерживаете пиратов“.»
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Квентина с радостью встречают на Каннском фестивале не только гости, но и сам генеральный директор. Даже спустя 25 лет Тьерри Фремо, не сдерживая эмоций, сказал: «Квентин Тарантино сегодня здесь, потому что он величайший режиссер нашего времени. Его фигура очень важна для Каннского фестиваля. Он настоящий верный сын Канн. Его фильм — признание в любви Голливуду его детства и кино в целом».
- Тарантино до сих пор остается предан пленочному кино. «Я один из последних режиссеров, которые снимают на пленку, в двух измерениях. Для меня это реальное кино, со всей его магией и обманом. Это имеет для меня особую ценность. Я даже купил кинотеатр New Beverly в Лос-Анджелесе. Пока я жив и богат, там будут крутить фильмы на пленке 35 мм», — признался он.
- В 55 лет Квентин Тарантино, который никогда не был в браке, женился на израильской певице Даниэле Пик. «Я женился 6 месяцев назад, — сказал Тарантино на Каннском фестивале. — Раньше я никогда этого не делал. Теперь я знаю почему. Я ждал идеальную девушку».
- Тарантино с трепетом относится к кино: «Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, за него я готов отдать жизнь», — заявил он.
- На Каннском фестивале спустя 25 лет фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» зрители встретили 6-минутной овацией.
- Картина «Однажды в Голливуде» стала 9-й работой режиссера, а после 10-й он намеревался уйти из кино. «Я планирую остановиться на отметке в 10 фильмов. Так что осталось еще 2, если учитывать, что „Убить Билла“ для меня один фильм, только разбитый на 2 части. Допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все же все понимают и будут отдавать себе отчет, что Квентин старенький, захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми 10», — объявил Тарантино.
А как вы относитесь к творчеству Квентина Тарантино? Какие эмоции вызывают у вас его фильмы?