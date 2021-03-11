История «железной леди глянца» Анны Винтур, которая стала прототипом грозного главреда в фильме «Дьявол носит Prada»
До выхода фильма «Дьявол носит Prada» имя Анны Винтур было известно в основном людям из мира моды. Но после того как выяснилось, что во многом образ Миранды Пристли был списан с Винтур, о бессменном главном редакторе журнала Vogue с жестким стилем руководства узнали миллионы. Однако фильм — это фильм, а в жизни все намного интереснее. Анна признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды. Она известна своим безупречным стилем, неизменным профессионализмом и перфекционизмом.
Поскольку вокруг имени Анны ходят самые невероятные слухи, мы в AdMe.ru решили выяснить, кто же такая Анна Винтур на самом деле и почему она получила прозвище Ядерная Зима.
-
Анна родилась в Лондоне в 1949 году. Ее отец был редактором газеты, а мама занималась общественной деятельностью. Кстати, Анна Винтур принадлежит к дворянскому роду: ее бабушка по отцовской линии является прапраправнучкой известной романистки конца XVIII века леди Элизабет Фостер, герцогини Девонширской.
-
Во время учебы в школе Анна часто протестовала против дресс-кода, не желая носить школьную форму. Например, она любила короткие юбки и сама подрезала подол. Также в 14 лет она сделала короткую стрижку боб, которая по сей день является частью ее имиджа. То есть Винтур практически не меняла свою прическу в течение 58 лет.
-
Ее отец с детства прививал дочери интерес к моде. Анна говорила так: «Я думаю, что он действительно решил за меня, что я должна работать в моде». Когда Анне было 15 лет, отец устроил ее на работу в знаменитый бутик Biba, главное правило которого звучало так: «Никогда не предлагайте помощь покупателям».
-
В 15 лет Анна начала общаться и дружить с молодыми людьми постарше и со связями. Так, она подружилась с известным писателем Пирсом Полом Ридом, которому было 24 года, а позднее завела знакомство с популярным колумнистом и светским обозревателем Найджелом Демпстером.
-
В 16 лет девушка решила не поступать в университет, а заняться модной журналистикой. По настоянию родителей она начала обучение в крупнейшем модном универмаге мира Harrods, а также занималась на курсах, но вскоре бросила учебу со словами: «Вы либо разбираетесь в моде, либо нет». Вскоре один из приятелей Анны устроил ее на работу в его собственный журнал. Это стало началом будущей блестящей карьеры.
-
Некоторое время девушка работала в редакциях модных журналов в Лондоне, применяла разнообразные новаторские подходы в подаче материалов, но в какой-то момент решила уехать из Англии и переехала в Нью-Йорк.
-
Вскоре Винтур стала младшим редактором отдела моды в Harper’s Bazaar. Правда, ее новаторские идеи по поводу фотографий нового формата в журнале привели к тому, что главный редактор уволил девушку через 9 месяцев.
-
Примерно в это же время распространился слух о том, что Анна была представлена Бобу Марли и они вместе куда-то пропали на целую неделю. Однако в 2017 году в интервью Винтур сказала, что на самом деле она никогда не встречалась с легендарным музыкантом.
-
Анна стала одним из первых редакторов, который стал приглашать звезд сняться для обложки журнала. Она поняла, что это увеличивает продажи. Позднее этот тренд подхватили практически все издательства.
-
Винтур всегда мечтала устроиться на работу в журнал Vogue. Однажды ее бывший коллега договорился для нее об интервью с главным редактором Vogue Грейс Мирабеллой. Правда, беседа закончилась после того, как Винтур сказала Грейс, что хочет занять ее место.
-
В конечном итоге Анна все-таки перешла работать в Vogue. Директор издательства этого журнала был впечатлен эффективностью ее предыдущей работы и предложил ей должность креативного директора Vogue в Америке. Винтур приняла предложение, потребовав при этом удвоения заработной платы и полной свободы действий.
-
Она считала, что журнал стал скучным и устаревшим, поэтому начала активно менять его концепцию. Многие свои распоряжения Анна не согласовывала с главным редактором, и это неизбежно приводило к трениям между сотрудниками. Чтобы избежать острых конфликтов, руководство издательства решило назначить Винтур главным редактором британского Vogue, и она вернулась в Лондон.
-
На новом посту она сразу же сменила многих сотрудников и продемонстрировала новый, довольно жесткий тип управления. Тогда же за ней закрепилось прозвище Nuclear Wintour, то есть Ядерная Зима: из-за созвучия ее фамилии слову winter (зима).
-
Через 10 месяцев Винтур возглавила американский Vogue, поскольку при старом редакторе он стал сдавать позиции недавно выпущенному журналу Elle. Первым делом Анна решила сменить стиль обложек. Раньше на них красовались модели в дорогой одежде, позирующие в специальных студиях. Винтур решила, что лучше проводить съемки на улице, а также привлекать к работе менее известных моделей. Кроме того, она предложила смешивать наряды от кутюр с недорогой одеждой.
-
В итоге обложка первого номера, за который отвечала Винтур, получилась революционной для 1988 года. На ней была фотография 19-летней модели Микаэлы Берку в выцветших джинсах с низкой талией за $ 50 и украшенный крупными стразами жакет от Christian Lacroix за $ 10 тыс. Кстати, это был первый раз, когда модель на обложке Vogue была в джинсах. Изначально предполагалось, что Микаэла наденет юбку, но девушка немного прибавила в весе из-за беременности, поэтому юбка не подошла.
-
Правда, спустя годы Анна признала, что фотография попала на обложку практически случайно: «Я просто сказала: „Ну, давай попробуем“. И мы пошли. Это было очень естественно. Для меня это просто означало: „Это что-то новое. Это нечто другое“. Причем печатники потом позвонили, чтобы убедиться, что это действительно фото для обложки, так как они подумали, что могла быть допущена ошибка». Потом Винтур сказала, что если бы ей пришлось выбирать свою лучшую обложку, то это была бы именно она.
-
Анна отлично поняла новые запросы аудитории. Она говорила так: «Появились женщины нового типа. Они интересуются бизнесом и деньгами. У них больше нет времени на покупки. Они хотят знать, что, почему, где и как».
-
Несмотря на сумасшедший график работы, Анна не забывала и о личной жизни. В 1984 году она вышла замуж за профессора детской психиатрии Дэвида Шэффера. Вскоре у пары родилось двое детей — Чарльз и Кэтрин. Сын окончил Оксфордский университет и стал врачом. Дочь окончила Колумбийский университет и иногда писала колонки для The Daily Telegraph. В 2018 году она вышла замуж за итальянского режиссера Франческо Карроццини, сына главного редактора Vogue Italia.
-
В 1999 году Винтур развелась со своим мужем. Газеты утверждали, что причиной развода стал ее роман с инвестором Шелби Брайаном. Сама Анна отказалась от комментариев. Правда, ее друзья отметили, что новый возлюбленный смягчил характер «железной леди». «Теперь она улыбается и даже иногда смеется», — сказал прессе один из приятелей Винтур.
-
С годами Винтур стала считаться одной из самых влиятельных персон в мире моды, человеком, задающим тенденции и открывающим новые имена. The Guardian даже назвал ее «неофициальным мэром Нью-Йорка». Она настоятельно рекомендовала модным домам нанимать более молодых дизайнеров. Например, благодаря ей Джон Гальяно стал работать на модный дом Christian Dior. Также недавно она убедила Brooks Brothers нанять не самого известного дизайнера Тома Брауна.
-
Сообщалось, что в 2005 году ее зарплата составляла $ 2 млн в год. Кроме того, она пользовалась такими привилегиями, как автомобиль Mercedes-Benz S-класса с водителем (как в Нью-Йорке, так и за рубежом), денежное довольствие на покупки в размере $ 200 тыс. и номер люкс в отеле Ritz Paris, который Анна занимала во время посещения европейских модных показов. Также президент издательства поручил компании предоставить ей беспроцентную ссуду в размере $ 1,6 млн для покупки таунхауса.
-
У Винтур довольно строгий распорядок дня. Она старается просыпаться до 6 часов утра, играет в теннис и рано приезжает в офис Vogue. Также Анна всегда прибывает на модные показы задолго до их начала. Согласно документальному сериалу BBC «Женщина-босс», она редко бывает на вечеринках дольше 20 минут, поскольку каждый день ложится спать в 22:15.
-
Говорят, что у нее есть 3 постоянных помощника, но иногда она удивляет звонящих, самостоятельно отвечая на телефонные звонки. При этом Анна часто выключает свой мобильный телефон, чтобы спокойно пообедать. Обычно она предпочитает высокобелковую пищу, такую как стейк, гамбургер без булочки, копченый лосось, яичница.
-
Конечно, из-за высокого положения Винтур ее гардероб часто подвергается тщательному анализу. В начале своей карьеры она любила сочетать модные футболки и жакеты с дизайнерскими джинсами. Потом ее любимой одеждой стали костюмы Chanel с мини-юбками.
-
В выборе обуви Анна более консервативна: с 1994 года она предпочитает туфли-лодочки от Manolo Blahnik с двумя пересекающимися ремешками спереди и одним ремешком сзади. Туфли изготавливаются на заказ, чтобы колодка идеально подходила под стопу Винтур. Дизайнер изготавливает обувь в двух светлых оттенках, которые гармонично сочетаются с тоном кожи требовательной заказчицы.
-
Анна не раз становилась мишенью организаций по защите прав животных, поскольку сама любит мех и часто использует меховые изделия для fashion-съемок в Vogue. По словам одного из сотрудников Vogue, «никто не носил мех, пока она не поместила его на обложку в начале 1990-х. Она зажгла всю индустрию».
-
Одним из непременных аксессуаров Винтур стали ее большие солнцезащитные очки. Многие думают, что темные очки — это часть сурового образа, и Анна как бы прячется за ними, как за броней. Но на самом деле Анна просто плохо видит, и в оправу вставлены корректирующие линзы.
-
Несмотря на то, что в 2013 году Винтур была включена в список The Guardian как «одна из 50 лучше всего одетых людей старше 50 лет», у нее случались и модные провалы. Так, в 2008 году она появилась на светском мероприятии в платье от Карла Лагерфельда, которое было названо «худшим модным провалом года». Критики отметили, что платье сделало Винтур похожей на героиню фантастического фильма Дэвида Линча «Дюна». Кто-то сказал, что «она выглядела так, как будто была инкрустирована окаменелостями».
-
Широкую известность Анна Винтур получила после публикации книги «Дьявол носит Prada», которую написала ее бывшая ассистентка Лорен Вайсбергер. В романе персонаж Миранда Пристли имеет немало общего с Винтур: она тоже британка, у нее двое детей, она жесткий руководитель и любит ставить своим подчиненным трудновыполнимые задачи, а затем ругает за невыполнение. Хотя автор утверждала, что опиралась не только на свой собственный опыт работы в мире моды, но и на опыт своих друзей.
-
Сама Винтур особо не комментировала книгу, сказав, что ей «всегда нравятся отличные художественные произведения. Я еще не решила, буду ли я это читать или нет». После успеха книги было решено снимать фильм. Ходили слухи, что во время съемок Анна настоятельно советовала известным людям из мира моды и дизайнерам не появляться в картине, иначе Vogue не будет о них писать. Однако сама Винтур впоследствии это отрицала.
-
Фильм был выпущен в 2006 году и имел большой успех. Винтур пришла на премьеру в костюме от Prada, продемонстрировав отличное чувство юмора. Любопытно, что на экране кабинет Миранды Пристли был довольно сильно похож на кабинет Винтур, поэтому вскоре Анна решила сделать в нем ремонт. При этом она отметила, что фильм показался ей «действительно интересным», и похвалила его за то, что он показал моду «увлекательной и гламурной».
-
Винтур часто описывают как эмоционально отстраненную женщину, которая ведет себя довольно холодно даже с друзьями. Кто-то из журналистов сказал, что «на определенном этапе своей карьеры Анна Винтур перестала быть Анной Винтур и стала „Анной Винтур“». То есть она закрыла от всех большую часть своей личности и стала брендом. Однако вполне возможно, что холодность Винтур — это просто проявление традиционной британской сдержанности.
-
Также критике подвергалось стремление Винтур подчинить всех окружающих ее собственным стандартам. Например, в 2005 году креативный директор Vogue Андре Леон Талли сказал на шоу Опры Уинфри, что в какой-то момент Анна потребовала, чтобы он похудел. «Большинство девушек в Vogue такие худые, невероятно худые, — сказал он, — потому что мисс Анна не любит полных людей».
-
Однажды на Неделе моды в Милане она попросила перенести ключевые показы на начало недели, чтобы у нее и других американских редакторов было время вернуться домой до показа в Париже. В итоге многие остались недовольны, ведь некоторые молодые дизайнеры, которые должны были представлять свои коллекции в финале, были лишены важной части аудитории. Dolce & Gabbana тогда заявили, что Милан превращается в «бессмысленный цирк».
-
Сегодня легендарной Анне Винтур 71 год, и, несмотря на всю критику, она построила действительно блестящую карьеру: она бессменно руководит журналом Vogue с 1988 года. Когда Анну попросили прокомментировать ее жесткий стиль руководства, многочисленные жалобы сотрудников и ее сложный характер, она ответила так: «У меня здесь так много людей, которые работали со мной 15, 20 лет. И, знаете ли, если я такая стерва, то они, должно быть, мазохисты, потому что они все еще здесь. Если иногда кто-то кажется холодным или резким, то это просто потому, что я стремлюсь к лучшему». Ее друг, дизайнер Карл Лагерфельд, как-то сказал о ней: «Она честна. Она говорит вам то, что думает. „Да“- это да, а „нет“- это нет».
-
Анна Винтур активно занимается благотворительностью. Она является попечителем Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где организовала благотворительные фонды для Института костюма. Также она основала фонд для поддержки и продвижения молодых модельеров. Кроме того, ей удалось собрать более $ 10 млн для благотворительных организаций по борьбе со СПИДом.
-
Когда в 2011 году журнал Forbes поместил ее на 69-е место в своем списке 100 самых влиятельных женщин мира, Анна подчеркнула, что не считает себя влиятельным человеком. А также сказала: «Вы знаете, что это значит? Это означает, что вы получаете лучшие места в ресторанах или различные билеты на мероприятия. Но также это прекрасная возможность помочь другим, и за это я чрезвычайно благодарна».
Вы смотрели фильм «Дьявол носит Prada»? Образ Анны Винтур для вас скорее позитивный или негативный?