История «железной леди глянца» Анны Винтур, которая стала прототипом грозного главреда в фильме «Дьявол носит Prada»

Правда, спустя годы Анна признала, что фотография попала на обложку практически случайно: «Я просто сказала: „Ну, давай попробуем“. И мы пошли. Это было очень естественно. Для меня это просто означало: „Это что-то новое. Это нечто другое“. Причем печатники потом позвонили, чтобы убедиться, что это действительно фото для обложки, так как они подумали, что могла быть допущена ошибка». Потом Винтур сказала, что если бы ей пришлось выбирать свою лучшую обложку, то это была бы именно она.