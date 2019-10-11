История Савелия Крамарова, который работал с мировыми звездами, но так и не успел сыграть желанные роли

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13 октября могло исполниться 85 лет прекрасному советскому актеру — Савелию Викторовичу Крамарову. Как и у многих артистов комедийного жанра, у него была нелегкая судьба. Однако это не мешало ему радовать зрителей уморительными ролями, а реплики его героев сразу становились крылатыми.

AdMe.ru часто пересматривает фильмы Савелия Викторовича и хочет, чтобы вы узнали историю его жизни.

Детство Савелия Крамарова было далеко не радужным, хотя он родился в довольно благополучной семье. Его отец, столичный адвокат, два раза был в ссылке, но, отбыв наказание, так и не вернулся в семью. Когда Савелию было 16, его мама умерла из-за длительной болезни и мальчик стал полным сиротой. После смерти мамы Савелия взял на попечение родной дядя из Львова. По его словам, племянник был сложным ребенком: пропускал уроки, постоянно дрался и попадал в неприятные истории. Единственной его страстью были походы в кинотеатр — только там юноша чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Савелий хотел не только смотреть кино, но и сниматься в нем. После школы он попытался поступить в театральный институт, но получил отказ. Чтобы не терять время, он подал документы в Лесотехнический институт, но не оставлял чаяний стать актером и занимался в театральной студии «Первый шаг», чтобы дальше развивать свой талант. Окончив институт, будущий актер немного поработал по специальности, но вскоре решил, что его время пришло. Он разослал свои фотографии по всем киностудиям страны, чтобы увеличить шансы на успех. И ответ пришел, но только на одно из писем.

Одним из первых карьерных успехов Савелия Викторовича стала эпизодическая роль Илюхи в фильме «Неуловимые мстители», чья фраза «А вдоль дороги мертвые с косами стоят... И — тишина!» стала легендарной и вспоминается уже не одним поколением зрителей. Амплуа Крамарова ограничивалось ролями чудаковатых и временами глуповатых персонажей с вредными привычками. Но самого актера в то время это не тревожило — ему нравилось веселить публику. А зрители с удовольствием подмечали талантливого комедианта даже в незаметных ролях. Со временем из запоминающегося эпизодника Крамаров превратился в яркого артиста и сыграл свои самые знаменитые роли — Косого в «Джентльменах удачи» и дьяка Феофана в «Иван Васильевич меняет профессию». Помимо этих работ были и десятки других, которые основательно закрепили за актером статус народного любимца.

Известность позволила Крамарову выбирать роли. Поэтому он иногда отказывал студиям, но за один из таких отказов долго не мог себя простить: роль Петрухи в «Белом солнце пустыни» могла достаться именно Савелию Викторовичу, но он вовремя не разглядел отличный сценарий и талантливого постановщика Владимира Мотыля. В 1971 году актер все-таки поступил в ГИТИС, но после его окончания не попал ни в одну театральную труппу. На тот момент Крамарову уже хотелось попробовать себя в драматических ролях, поскольку на комедийном поприще он уже достаточно хорошо себя проявил. К тому же герои Савелия Викторовича были полной его противоположностью. Сам актер не пил, не курил, следил за питанием и занимался йогой всю свою жизнь. В 1973 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР. Его тут же спросили о творческих планах, а он ответил: «Буду копить на народного!»

В середине 70-х в жизни актера началась черная полоса. Эмиграция его дяди в Израиль и личные политические соображения стали основательно мешать его карьере. Он несколько раз пытался выехать из СССР вслед за дядей, но постоянно получал отказ. А ролей становилось все меньше. В конце концов Савелий Викторович так отчаялся, что написал письмо президенту США Рональду Рейгану, которое назвал «Как артист артисту» (Рональд Рейган до президентства был популярным актером — прим. AdMe.ru), с просьбой о содействии в трудоустройстве в его стране. Письмо несколько раз зачитывали на радиостанциях Америки. В 1981 году актер все же покинул Союз и после долгих гастролей по миру осел в Америке. Там у него довольно неплохо складывалась карьера: он стал членом Гильдии актеров США (редкое явление в жизни актеров-иммигрантов), начал получать хорошие предложения от студий и неплохие гонорары и даже снялся с Арнольдом Шварценеггером («Красная жара») и Робином Уильямсом («Москва на Гудзоне»).

Новый статус приблизил Крамарова к столь желанным драматическим ролям. Начали даже поступать предложения без предварительного кастинга. Но в планы артиста вмешалась неизлечимая болезнь. Несмотря на постоянное поддержание здорового образа жизни, в июне 1995 года Савелий Викторович скончался. Мы уверены, актер отлично бы зарекомендовал себя в серьезных ролях. Но даже то наследие, которое он оставил после себя, позволяет смело называть его легендой советского кино.