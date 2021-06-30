17 фактов о Пэрис Хилтон, имя которой стало синонимом роскоши и гламура, но ее история не такая уж и сказочная
Сегодня имя Пэрис Хилтон знакомо каждому. Ассоциируется оно в первую очередь с большими деньгами, гламуром и беззаботностью. Однако не всегда медийный образ знаменитости совпадает с реальным. И есть причины полагать, что в случае с Пэрис дела обстоят именно так.
Недавно звезда представила документальный фильм о своей жизни, в котором доказала, что родиться с золотой ложкой во рту не гарантия счастья. И мы в AdMe.ru увидели мисс Хилтон совсем с другой стороны.
Детство и строгое воспитание
- Пэрис появилась на свет 40 лет назад в семье бизнесмена и светской львицы. Ее прадед по отцу был основателем легендарной сети отелей Hilton, а дед превратил бизнес в империю. При этом его состояние унаследовали старшие дети, а младшие, в том числе отец Пэрис, зарабатывали на жизнь своим трудом. В дальнейшем в глазах общественности все успехи Пэрис всегда будут неразрывно связаны с именитым происхождением.
- В детстве будущая звезда души не чаяла в животных и откладывала карманные деньги на покупку питомцев: обезьянок, хорьков и даже змей. На теннисном корте деда Пэрис держала козу. На вопрос, кем она хочет стать, малышка уверенно отвечала: «Ветеринаром».
- Когда Пэрис вступила в подростковый возраст, родители изо всех сил стремились сделать из нее леди и многое запрещали: макияж, школьные танцы и даже просто прогулки. Девочка должна была посещать уроки этикета и всегда возвращаться домой в строго назначенное время.
- Но иногда плотина не может сдержать бурный поток. Избыток ограничений только усугубил бунт подростка. В какой-то момент Пэрис пошла против правил: начала носить ультракороткие юбки, танцевать в ночных клубах и не появляться дома до рассвета.
- Ее мама была в ужасе от поведения дочери. Она запирала Пэрис в комнате, чтобы та не нарвалась на неприятности. А затем и вовсе отправила в школу для перевоспитания трудных подростков, в которой важная роль отводилась тяжелому ручному труду.
- Для Пэрис поездка в учреждение стала неожиданностью. Ничего не подозревающая девушка мирно спала в своей постели, когда посреди ночи в ее комнату вошли неизвестные мужчины, грубо схватили ее и уволокли с согласия родителей. С тех пор это событие регулярно снится ей в кошмарах.
Издевательства в школе
- После неудачных попыток бегства из школы Пэрис несколько раз переводили в другие схожие учреждения. В последнем из них девушка была вынуждена постоянно находиться под контролем персонала: часами сидеть на стуле лицом к стене под действием препаратов. Родители ни о чем даже не догадывались, потому что работники школы под угрозой наказания запрещали связываться с семьей.
- В какой-то момент будущая знаменитость нашла способ не принимать медикаменты и прятала их в салфетке, которую вскоре обнаружили. За проступок Пэрис заперли в холодной комнате, где она провела 20 часов в одиночестве. По ее словам, она не теряла бодрость духа, потому что всегда мечтала. О том, как станет свободной и успешной. Пэрис смогла покинуть интернат лишь после совершеннолетия
- Только сейчас звезда смогла во всеуслышание заявить о том, каким суровым испытанием для нее стала школа для трудных подростков. Многие годы она молчала, боясь разрушить имидж и навредить бизнесу, но устала нести все в себе. Вместе с другими потерпевшими Пэрис приняла участие в акции протеста с требованием закрыть то злополучное учреждение.
- Звезда рассказала, как необходимость наказания настолько прочно укрепилась в ее сознании, что это сказалось и на ее личной жизни. Она снова и снова попадала в абьюзивные отношения, не отдавая себе в этом отчет. Потому не раз подвергалась тирании со стороны бойфрендов.
Популярность и позор
- Когда карьера девушки в качестве модели уже набирала обороты, в сеть попало то самое злополучное видео, о котором трубили все СМИ. Общественность обвинила Пэрис в том, что она сама обнародовала пленку ради пиара. Однако знаменитость признается, что не желала такой славы для себя. Она мечтала об образе безукоризненной Грейс Келли, но репутация была испорчена.
- Так или иначе, но популярность блондинки росла в геометрической прогрессии. Реалити-шоу с ее участием «Простая жизнь» смотрели миллионы. Именно благодаря ему за Пэрис навсегда закрепился образ глупой блондинки.
- Ее подруга по интернату вспоминает, что была в шоке, когда услышала с экрана от Пэрис: «Я не знаю, как пользоваться шваброй!» По ее словам, во время пребывания в школе будущая знаменитость неоднократно орудовала этим инструментом для уборки. К тому же демонстрировала блестящие знания на уроках.
- Пэрис также попробовала себя в музыке и в кино. За второстепенную роль в картине «Дом восковых фигур» она была номинирована на премию Teen Choice Award в категории «Прорыв года». Далее последовали главные роли в фильмах «Блондинка в шоколаде» и «Красавица и уродина», последний из которых был в пух и прах разгромлен критиками, а также принес Пэрис «Золотую малину» за худшую женскую роль.
Настоящая Пэрис
- Некоторые считают, что именно с подачи Пэрис Хилтон социальные сети приняли свой сегодняшний облик. Она одна из первых начала делать селфи, когда даже еще не существовало такого термина, и демонстрировала на своих страничках гламурную жизнь. Звезда вздыхает: «Иногда мне кажется, я помогла создать монстра».
- Родная сестра звезды не проводит параллели между настоящим характером Пэрис и ее образом изнеженной недалекой девицы. «В реальной жизни она больше похожа на Гомера Симпсона», — говорит младшая Хилтон.
- Сегодня Пэрис заявляет о своей готовности к новому этапу в жизни. Звезда планирует материнство с помощью ЭКО. Ее бойфренд Картер Реум разделяет желание возлюбленной иметь детей. Он уже сделал ей предложение. «Я верю, что смысл жизни — это семья», — резюмирует знаменитая блондинка.
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