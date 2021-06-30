17 фактов о Пэрис Хилтон, имя которой стало синонимом роскоши и гламура, но ее история не такая уж и сказочная

Сегодня имя Пэрис Хилтон знакомо каждому. Ассоциируется оно в первую очередь с большими деньгами, гламуром и беззаботностью. Однако не всегда медийный образ знаменитости совпадает с реальным. И есть причины полагать, что в случае с Пэрис дела обстоят именно так.

Недавно звезда представила документальный фильм о своей жизни, в котором доказала, что родиться с золотой ложкой во рту не гарантия счастья. И мы в AdMe.ru увидели мисс Хилтон совсем с другой стороны.

Детство и строгое воспитание

Пэрис появилась на свет 40 лет назад в семье бизнесмена и светской львицы. Ее прадед по отцу был основателем легендарной сети отелей Hilton, а дед превратил бизнес в империю. При этом его состояние унаследовали старшие дети, а младшие, в том числе отец Пэрис, зарабатывали на жизнь своим трудом. В дальнейшем в глазах общественности все успехи Пэрис всегда будут неразрывно связаны с именитым происхождением.

В детстве будущая звезда души не чаяла в животных и откладывала карманные деньги на покупку питомцев: обезьянок, хорьков и даже змей. На теннисном корте деда Пэрис держала козу . На вопрос, кем она хочет стать, малышка уверенно отвечала: «Ветеринаром».

. На вопрос, кем она хочет стать, малышка уверенно отвечала: «Ветеринаром». Когда Пэрис вступила в подростковый возраст, родители изо всех сил стремились сделать из нее леди и многое запрещали: макияж, школьные танцы и даже просто прогулки. Девочка должна была посещать уроки этикета и всегда возвращаться домой в строго назначенное время.

Но иногда плотина не может сдержать бурный поток. Избыток ограничений только усугубил бунт подростка. В какой-то момент Пэрис пошла против правил: начала носить ультракороткие юбки, танцевать в ночных клубах и не появляться дома до рассвета.

Ее мама была в ужасе от поведения дочери. Она запирала Пэрис в комнате , чтобы та не нарвалась на неприятности. А затем и вовсе отправила в школу для перевоспитания трудных подростков, в которой важная роль отводилась тяжелому ручному труду.

, чтобы та не нарвалась на неприятности. А затем и вовсе отправила в школу для перевоспитания трудных подростков, в которой важная роль отводилась тяжелому ручному труду. Для Пэрис поездка в учреждение стала неожиданностью. Ничего не подозревающая девушка мирно спала в своей постели, когда посреди ночи в ее комнату вошли неизвестные мужчины, грубо схватили ее и уволокли с согласия родителей. С тех пор это событие регулярно снится ей в кошмарах.

Издевательства в школе

После неудачных попыток бегства из школы Пэрис несколько раз переводили в другие схожие учреждения. В последнем из них девушка была вынуждена постоянно находиться под контролем персонала: часами сидеть на стуле лицом к стене под действием препаратов. Родители ни о чем даже не догадывались, потому что работники школы под угрозой наказания запрещали связываться с семьей.

В какой-то момент будущая знаменитость нашла способ не принимать медикаменты и прятала их в салфетке, которую вскоре обнаружили. За проступок Пэрис заперли в холодной комнате , где она провела 20 часов в одиночестве. По ее словам, она не теряла бодрость духа, потому что всегда мечтала. О том, как станет свободной и успешной. Пэрис смогла покинуть интернат лишь после совершеннолетия

, где она провела 20 часов в одиночестве. По ее словам, она не теряла бодрость духа, потому что всегда мечтала. О том, как станет свободной и успешной. Пэрис смогла покинуть интернат лишь после совершеннолетия Только сейчас звезда смогла во всеуслышание заявить о том, каким суровым испытанием для нее стала школа для трудных подростков. Многие годы она молчала, боясь разрушить имидж и навредить бизнесу, но устала нести все в себе. Вместе с другими потерпевшими Пэрис приняла участие в акции протеста с требованием закрыть то злополучное учреждение.

Звезда рассказала, как необходимость наказания настолько прочно укрепилась в ее сознании, что это сказалось и на ее личной жизни. Она снова и снова попадала в абьюзивные отношения, не отдавая себе в этом отчет. Потому не раз подвергалась тирании со стороны бойфрендов.

Популярность и позор

Когда карьера девушки в качестве модели уже набирала обороты, в сеть попало то самое злополучное видео, о котором трубили все СМИ. Общественность обвинила Пэрис в том, что она сама обнародовала пленку ради пиара. Однако знаменитость признается, что не желала такой славы для себя. Она мечтала об образе безукоризненной Грейс Келли, но репутация была испорчена.

Так или иначе, но популярность блондинки росла в геометрической прогрессии. Реалити-шоу с ее участием «Простая жизнь» смотрели миллионы. Именно благодаря ему за Пэрис навсегда закрепился образ глупой блондинки.

Ее подруга по интернату вспоминает, что была в шоке, когда услышала с экрана от Пэрис: «Я не знаю, как пользоваться шваброй!» По ее словам, во время пребывания в школе будущая знаменитость неоднократно орудовала этим инструментом для уборки. К тому же демонстрировала блестящие знания на уроках.

По ее словам, во время пребывания в школе будущая знаменитость неоднократно орудовала этим инструментом для уборки. К тому же демонстрировала блестящие знания на уроках. Пэрис также попробовала себя в музыке и в кино. За второстепенную роль в картине «Дом восковых фигур» она была номинирована на премию Teen Choice Award в категории «Прорыв года». Далее последовали главные роли в фильмах «Блондинка в шоколаде» и «Красавица и уродина», последний из которых был в пух и прах разгромлен критиками, а также принес Пэрис «Золотую малину» за худшую женскую роль.

Настоящая Пэрис

Некоторые считают, что именно с подачи Пэрис Хилтон социальные сети приняли свой сегодняшний облик. Она одна из первых начала делать селфи, когда даже еще не существовало такого термина, и демонстрировала на своих страничках гламурную жизнь. Звезда вздыхает: «Иногда мне кажется, я помогла создать монстра» .

. Родная сестра звезды не проводит параллели между настоящим характером Пэрис и ее образом изнеженной недалекой девицы. «В реальной жизни она больше похожа на Гомера Симпсона» , — говорит младшая Хилтон.

, — говорит младшая Хилтон. Сегодня Пэрис заявляет о своей готовности к новому этапу в жизни. Звезда планирует материнство с помощью ЭКО. Ее бойфренд Картер Реум разделяет желание возлюбленной иметь детей. Он уже сделал ей предложение. «Я верю, что смысл жизни — это семья», — резюмирует знаменитая блондинка.