История педагога, который отдал свою жизнь, чтобы остаться с детьми до самого конца

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«Жизни великих людей подобны легендам — трудны, но прекрасны», — писал Януш Корчак. Он еще не знал, что когда-то эти слова в полной мере будут применимы и к нему самому. Он был писателем, чьи книги делают детей счастливыми. Педагогом, чьи труды фундаментальны для воспитания ребенка. Человеком, чье имя приводят как синоним гуманизма, самопожертвования и нескончаемой любви к детям.

Мы в AdMe.ru с глазами на мокром месте писали историю этого человека. Узнав ее однажды, уже никогда не забудешь.

Становление

Кадр из фильма «Корчак».

Эрш Хенрик Гольдшмит, который позже станет Янушем Корчаком, родился 22 июля 1878 года в интеллигентной семье польских евреев. С юных лет ему приходилось работать, так как его отца подкосила душевная болезнь. Его содержание в больнице стоило немалых денег, а матери еще приходилось кормить младшую сестру Хенрика Анну. Еще во время учебы в гимназии у юного Эрша появились мысли, что отношение к детям должно быть несколько иным, более мягким и уважительным. Позже он основательно займется этим, открыв приют для еврейских детей. И будет с ними до конца жизни, какие бы тяготы это ему ни сулило.

«Дом сирот»

Бывшие воспитанники Корчака и «Дом сирот», наше время.

В 1911 году Гольдшмит открывает «Дом сирот». Его новаторские идеи сделали учреждение непохожим на другие, которые могли дать детям лишь крышу над головой и еду. «Другие приюты плодят преступников», — говорил Эрш. «Дом сирот» же делал из беспризорников достойных людей, ставя своей главной целью духовное и нравственное воспитание детей. Приют Гольдшмита стал небольшой республикой почти полного детского самоуправления. Только представьте: детские товарищеские суды, референдумы, решения на которых беспрекословно исполнялись руководством... Хенрику удавалось с ранних лет научить детей гуманизму и справедливости и развить их самосознание. Во время работы в «Доме сирот» Гольдшмит публикуется в журналах, читает лекции и пишет книги. Его творческие псевдонимы приобретают известность по всему миру: писатель Януш Корчак и Старый Доктор, который выступает по радио с лекциями и шутками. Талантливый Эрш Хенрик быстро становится популярным, но начинается война, которая меняет все.

Жизнь в гетто и последний урок учителя-гуманиста

Детский оркестр под управлением Януша Корчака.

Корчаку были отвратительны идеи Гитлера. «Я никому не желаю зла, не умею, просто не понимаю, как это делается», — говорил он. В оккупированной Варшаве он демонстративно расхаживал в мундире польского офицера, пока это не стало представлять угрозу для его приюта. Старый Доктор больше не шутил по радио... Теперь он рассказывал детям, как выжить. Неравнодушные к его деятельности не раз предлагали Корчаку уехать из оккупированной страны, делали ему новые документы, снимали жилье подальше от опасных мест, но он не мог оставить детей. И не оставил их даже тогда, когда весь «Дом сирот» в вагонах для скота отправили в концлагерь Треблинку. Это место стало вторым лагерем смерти после Освенцима: за годы войны здесь безжалостно казнили 750–810 тыс. человек. Старый Доктор хорошо понимал, зачем они туда едут. «Корчак взглянул на меня так, что я съежился», — писал педагог Игорь Неверли. «Не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут 200 детей. Как оставить их одних в газовой камере?» — ответил Корчак на предложение сохранить себе жизнь, перед тем как в последний раз повести за собой воспитанников.

Кадр из фильма «Корчак».

«Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремленными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: „Кто этот человек?“ Я не мог больше сдерживаться — слезы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками», — описывал событие очевидец историк Эммануэль Рингельблюм. Никто из этой группы смертников не пытался сбежать, не кричал. Корчак и около 200 воспитанников добровольно вошли в поезд, хотя в последний момент немецкое командование публично предложило сохранить жизнь такому талантливому человеку. К сожалению, не осталось никого, кто мог бы рассказать о последних часах его жизни: о том, что случилось после поезда. Даже дата смерти — 7 августа 1942 года — лишь условность. Какое-то время ходили слухи, что Корчак и дети спаслись, но никаких подтверждений этому нет.

Творчество и педагогическое наследие

Памятный камень в Треблинке.

Как человек, посвятивший детям всю свою жизнь, Старый Доктор лучше всех понимал их. Мы выделили основные принципы воспитания, которых придерживался Корчак: «Ты вспыльчив, — говорю я мальчику, — ну и ладно, дерись, только не очень сильно, злись только раз в день. Если угодно, в одной этой фразе помещается весь воспитательный метод, которым я пользуюсь».

«Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой».

«Ребенок — иностранец, он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; трудно — попросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте его незнание!»

«Принцип: ребенок должен есть столько, сколько хочет, не больше и не меньше».

«Заставлять детей спать, когда им не хочется спать, — преступление. Таблица, устанавливающая, когда и сколько часов спать ребенку, — абсурд».

«Ребенок — это ученый в лаборатории, напрягающий свою волю и ум для решения труднейших задач».

«Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта».

«Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них: мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке».

«Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности».

«Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не знаем».

«Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное».

Знакомы ли вы с творчеством этого человека? Разделяете его принципы воспитания?