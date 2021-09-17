История о том, как от Брендана Фрейзера отвернулся Голливуд, но он сумел вернуться с триумфом и собрать армию поклонников

В начале 2000-х годов Брендан Фрейзер считался одним из наиболее перспективных актеров Голливуда. Все мы помним его красавца-дикаря из комедии «Джордж из джунглей» и смелого Рика О’Коннелла из блокбастера «Мумия». Но внезапно он исчез с больших экранов. Сегодня пользователи социальных сетей недоумевают, что же случилось с некогда популярным актером?

Мы в AdMe.ru не могли остаться в стороне от несправедливых домыслов, поэтому решили поделиться подлинной историей жизни и карьеры этого любимого нами актера.

Брендан Джеймс Фрейзер родился в США. Его мать работала консультантом по продажам, а отец был сотрудником дипломатической службы. В 1990 году Брендан окончил Корнишский колледж искусств и затем переехал в Голливуд. До начала карьеры актера он подрабатывал в разных местах, в том числе жонглером в универмаге. Первым фильмом, в котором Фрейзер сыграл главную роль, стал «Замороженный калифорниец». В нем рассказывается о приключениях размороженного неандертальца в Лос-Анджелесе 90-х годов. Многие критики называли комедию глупой, и рейтинги картины оказались невысокими. Затем последовало несколько крупных ролей в мало запомнившихся картинах, таких как «Школьные узы», «Пустоголовые» и «Темный полдень».

Слава пришла к 28-летнему актеру в 1997 году с фильмом «Джордж из джунглей». История приключений выросшего в джунглях мужчины, который ловко летает на лианах и дружит с говорящей гориллой, покорила зрителей всего мира, собрав $ 174 млн. «Я смотрю на себя и вижу только ходячий бифштекс», — шутит Брендан о своей атлетической форме, которую он приобрел специально к началу съемок в фильме. Он сидел на строгой диете и полгода тренировался по часу в день. Трюки в фильме актер выполнял сам: «Однажды меня подняли на высоту 18 метров, с которой пришлось опускаться со скоростью 48 км/ч». Не обошлось без травм.

Многие также помнят Брендана в комедии «Взрыв из прошлого», где он сыграл мужчину, который родился и вырос в подземном убежище и только в 35 лет впервые вышел на улицу. Хотя картина получила неоднозначные отзывы критиков, для многих она остается любимой. А вот актерский талант Фрейзера отмечали не раз, например после выхода фильма «Боги и монстры» один критик даже отметил: «Непризнанный, но выдающийся».

Звездный час Брендана пробил в 1999 году, когда Стивен Соммерс снял его в своем приключенческом фильме «Мумия». Первоначально роль предлагалась Тому Крузу, Брэду Питту и Бену Аффлеку, но, когда режиссер и продюсер увидели комедию «Джордж из джунглей», у них не осталось сомнений, что Брендан Фрейзер как никто иной подходит для роли отважного искателя приключений Рика О’Коннелла. Съемки фильма проходили в Марокко и в пустыне Сахара, где работе команды то и дело мешали песчаные бури, нестерпимая жара и ядовитые змеи. В итоге картина стала хитом проката, и сегодня ее называют главным блокбастером 90-х годов. Критики отмечают, что герой, воплощенный Бренданом Фрейзером, опережает свое время: это не типичный альфа-самец, стремящийся доказать свою крутость, а живой человек с настоящими эмоциями, он также не стремится поставить на второй план героиню Рэйчел Вайс.

Почти сразу же после выхода «Мумии» последовало несколько фильмов с Бренданом в главных ролях. Незамысловатая комедия о добром конном полицейском «Дадли справедливый» получила неодобрительные отзывы критиков и принесла создателям лишь убытки. «Ослепленный желаниями» (2000) — кинокомедия о мужчине, который пошел на сделку с дьяволом, чтобы завоевать женщину своей мечты, несмотря на хорошие кассовые сборы, получила неоднозначные отзывы критиков. А в начале 2001 года в прокат вышла фантастическая комедия «Обезьянья кость» и потерпела полный провал: при бюджете $ 75 млн она собрала $ 7 млн в мировом прокате.

В 2001 году состоялась премьера фильма «Мумия возвращается», получившего неоднозначные отзывы критиков, но собравшего хорошую кассу. Следом в прокат вышли несколько картин, которые не оправдали свой бюджет. Среди них фильм 2003 года «Луни Тюнз: Снова в деле», где Брендан был в кадре вместе с рисованными персонажами. А драма «Воздух, которым я дышу» получила в основном негативные отзывы. «Я чувствовал себя лошадью из повести „Скотный двор“ Оруэлла, чья жизнь состояла из того, чтобы работать, работать и работать», — вспоминает актер. В это же время произошел неприятный инцидент: Брендан не угодил влиятельному человеку, и его карьера в Голливуде пошла на спад. По словам актера, у него началась депрессия и он принял решение временно уйти из большого кино.

В семейной жизни актера также не все складывалось гладко. Со своей будущей женой — актрисой Эфтон Смит — он познакомился летом 1993 года на барбекю в доме Вайноны Райдер. Они поженились в 1998 году, за 9 лет брака у супругов родились 3 сыновей: Гриффин, Холден и Лиланд. В одном интервью пара упомянула, что их старшему сыну Гриффину был поставлен диагноз аутизм. В 2007 году Брендан и Эфтон объявили о расставании. Последнее время сыновья живут с матерью, но актер проводит с ними свободное время. В своем доме в Бедфорде он держит лошадь по кличке Пекас, которая помогает его сыну Гриффину чувствовать себя лучше.

К концу 2000-х годов у актера, казалось бы, появилась надежда на возрождение успешной кинокарьеры. Стартовали съемки картины «Мумия: Гробница императора драконов». Сюжет фильма сосредоточился вокруг персонажа Брендана, его супруги и их взрослого сына.

Поскольку актер сам выполнял трюки в фильмах, не обошлось без серьезных трав. Во время съемок, чтобы облегчить боль, актеру клали под одежду пакеты со льдом. Брендан 7 лет посещал больницы, где ему делали одну операцию за другой: на коленях, на голосовых связках и на позвоночнике. Все это в будущем привело к увеличению веса. И хотя фильм собрал неплохую кассу, критики и зрители не оценили его так же хорошо, как первые 2 части. Рэйчел Вайс, игравшую главную героиню, заменили на другую актрису, место действия переместилось из Египта в Китай, атмосфера кардинально изменилась, и зрители получили совсем другой фильм. В результате 4-ю часть, которую начали планировать сразу после завершения 3-й, отменили и вместо этого приступили к работе над новой версией с Томом Крузом в главной роли. Такая же участь ждала еще один хит с участием Брендана. Лента «Путешествие к центру земли» собрала более $ 200 млн и продюсеры хотели снять продолжение. Но режиссер фильма был занят другим проектом, а актер заявил, что хочет работать только с ним. В итоге в следующей части главную роль сыграл Дуэйн Джонсон. С этого времени Брендана можно было увидеть только в малопопулярных сериалах и низкобюджетных фильмах, причем не всегда в главных ролях.

И вот когда об актере уже почти позабыли, в одном из сериалов Брендана заметил режиссер Дэнни Бойл и позвал принять участие в своем проекте «Траст». Потом и Стивен Содерберг пригласил актера сниматься в криминальном триллере «Без резких движений». Сегодня у 52-летнего Брендана Фрейзера намечено сразу несколько кинопремьер, в том числе в триллере-вестерне «Убийцы цветочной луны». «Я собираюсь работать со Скорсезе, Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Мне немного тревожно от этого», — поделился Фрейзер в недавнем видеоинтервью в TikTok. А когда интервьюер сказала, что очень много людей поддерживают его, актер сделал небольшую паузу и трогательно засмущался.

Недавнее появление сильно пополневшего актера на публике вызвало бурю обсуждений в социальных сетях: «Брендан Фрейзер распустил себя после „Джорджа из джунглей“», — делали предположения пользователи Twitter. А все дело в том, что сейчас проходят съемки нового фильма режиссера Даррена Аронофски под названием «Кит», в котором Брендан сыграет главную роль. По сюжету его герой, который весит 272 кг, пытается наладить отношения с 17-летней дочерью. Сегодня поклонники и зрители, которые помнят фильмы Брендана Фрейзера с юности, всячески поддерживают актера в социальных сетях и желают ему скорейшего возрождения карьеры.