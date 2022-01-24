История неотразимой красавицы Голливуда, чья роковая судьба легла в основу романа Агаты Кристи

Всего лишь один факт из жизни Джин Тирни послужил основой целого романа Агаты Кристи. Голливудская актриса вышла замуж за знаменитого дизайнера русского происхождения, за ней ухаживали настоящий принц и президент. Ее судьба будто лишнее доказательство того, что красота не приносит счастья: неудачи в личной жизни, проблемы с ребенком, с карьерой.

AdMe.ru решил узнать подробности биографии этой невероятной голливудской дивы с нелегкой судьбой.

Юная поэтесса

Джин Элайза Тирни родилась 19 ноября 1920 года в Бруклине (Нью-Йорк). Ее отец был страховым брокером ирландского происхождения, а мать — бывшей учительницей физкультуры. С детства Джин увлекалась поэзией. Ее первое стихотворение было опубликовано в школьной газете. Закончив престижную школу в Коннектикуте, будущая актриса 2 года провела в Европе, где училась в швейцарской интернациональной школе, там она выучила французский язык.

Экскурсия, изменившая судьбу

Когда Джин было 17 лет, она побывала на экскурсии по киностудии Warner Bros. Там ее заметил режиссер Анатоль Литвак и пригласил на кинопробы. Warner Bros. предложила девушке контракт, но родители запретили подписывать его, поскольку считали, что дочь должна занять свое место в светском обществе. «В моем кругу после окончания школы девушка выходит замуж за парня из Йельского университета... А я хотела быть актрисой», — говорила Джин.

Рождение голливудской звезды

Поняв, что светская жизнь не для нее, девушка поступила учиться в небольшую актерскую студию, где преподавателями были бродвейские звезды. Вскоре она сама уже выступала на Бродвее. В своем первом спектакле Джин должна была просто пройтись по сцене с ведром, но ее заметил журналист из журнала Variety: «Мисс Тирни, безусловно, самая красивая носильщица воды, которую я когда-либо видел». В то время за юной красавицей пытался ухаживать предприниматель Говард Хьюз, она отказала ему: «автомобили, меха и драгоценные камни не были моей слабостью», но они остались друзьями на всю жизнь. А через некоторое время Джин подписала контракт со студией 20th Century Fox и дебютировала в роли второго плана в фильме «Возвращение Фрэнка Джеймса». Талант молодой актрисы был оценен по достоинству, и ей стали доверять главные роли. Она сыграла королеву бандитов в фильме «Белль Старр» и Поппи Смит в «Жестоком Шанхае».

Культовая роль роковой красавицы

В 1944 году известность ей принесла нуарная драма «Лора», которая признана Американским институтом киноискусства одним из 10 лучших детективных фильмов всех времен. Любопытно, что «Лора», вероятно, вдохновила режиссера Дэвида Линча на создание сериала «Твин Пикс».

Пик карьеры девушки с характером

За роль в фильме «Бог ей судья» Джин была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Актриса воплотила образ одержимой женщины, ревнующей своего мужа к любому человеку и занятию. Помимо картин в жанре нуар, она пробовала себя в комедии. Например, в фильме «Небеса могут подождать» режиссера Эрнста Любича. Джин вспоминала: «Любич был тираном на съемочной площадке. Однажды, когда он закричал на меня, я чуть не расплакалась. На следующий день я сказала, что не буду работать с ним, если он продолжит кричать на меня. „Мне платят за то, чтобы я кричал на вас“, — проревел он, тут я ответила ему: „Да, и мне платят за это, но недостаточно“. После напряженной паузы Любич расхохотался. С тех пор мы отлично ладили». В 1947 году вышла еще одна комедия — «Призрак и миссис Мьюр», в которой Джин играет молодую вдову, влюбившуюся в призрака морского капитана. Вместе с ним она пишет роман о его жизни.

Первая любовь и семейная тайна

Джин с мужем Олегом Кассини. Джин в платье, сшитом по его дизайну для фильма «На Ривьере».

Когда актрисе было 20 лет, она полюбила американского дизайнера русского происхождения Олега Кассини (настоящее имя — Олег Александрович Лоевский). Он одевал таких известных женщин, как Рита Хейворт, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Джина Лоллобриджида, Рене Зеллвегер, Тейлор Свифт, и, конечно же, свою супругу. Джин надевала его платья в фильмах «Жестокий Шанхай», «Лезвие бритвы», «Призрак и миссис Мьюр», «Такой восхитительный порыв» и других. Именно Кассини сделал Жаклин Кеннеди иконой стиля ХХ века. Но родители Джин были против брака с эмигрантом, который к тому же был разведен. Пара же не оставляла желания сыграть свадьбу. Сначала девушка не хотела идти против их воли, но потом узнала, что ее отец посмел изменить матери с ее подругой. Джин и Олег сбежали в Лас-Вегас, где и поженились: вместо обручальных колец пара обменялась серьгами невесты.

Главная трагедия жизни

Во время беременности Джин переболела краснухой, и ее дочь Дарья родилась раньше срока и имела серьезные проблемы со здоровьем: была глухой, частично слепой и умственно отсталой. Спустя 2 года актриса узнала, кто ее заразил. Оказалось, это была ее поклонница. Женщина подошла к актрисе во время просмотра теннисного матча и спросила, помнит ли она ее, а затем рассказала, что они встречались пару лет назад, в то время она служила в морской пехоте и болела краснухой, но нарушила карантин только для того, чтобы близко увидеть своего кумира. «Кстати, миссис Тирни, вы случайно не заразились краснухой в тот вечер?» — спросила поклонница. «После этого мне было все равно, стану ли я когда-нибудь снова чьей-то любимой актрисой», — написала Джин в автобиографии. — Я не сомневаюсь, что главная причина моих проблем — это трагедия, которая произошла с моей дочерью". Большую часть своей жизни Дарья провела в учреждении для людей с ограниченными возможностями. Оплачивать лечение дочери Джин помогал ее давний друг Говард Хьюз.

Героиня романа Агаты Кристи

Кадр из экранизации романа с Элизабет Тейлор в главной роли.

Трагичный случай с ребенком актрисы лег в основу сюжета детективного романа Агаты Кристи «И, треснув, зеркало звенит...» А в 1980 году вышла его экранизация с Элизабет Тейлор в главной роли. В отличие от Джин героиня романа мстит заразившей ее поклоннице, как только узнает от нее правду. Также в фильме появляются такие звезды, как Тони Кертис, дочь Чарли Чаплина Джеральдина и Анджела Лэнсбери в роли Мисс Марпл.

Черная полоса в личной жизни и карьере

Джин со своей второй дочерью, Кристиной.

После случившегося у Джин стало ухудшаться психологическое здоровье. В то же время разладились ее отношения с мужем и они подали на развод. Спустя пару лет они ненадолго воссоединились и у них родилась вторая дочь — Кристина, и хотя они смогли до конца оставаться друзьями, брак сохранить им не удалось. В карьере тоже все было несладко: у актрисы возникли проблемы с концентрацией внимания, она забывала свои реплики, в результате главная роль в фильме «Могамбо» досталась Грейс Келли, которая до встречи с князем Монако была помолвлена с ее бывшим мужем Олегом Кассини. Джин не раз обращалась в психиатрические клиники, но еще не существовало эффективных методов лечения депрессии, ей сделали 27 сеансов шоковой терапии, после чего она стала ярой противницей такого вида лечения.

Неудачные романы с президентом и принцем

Всю свою жизнь Джин пользовалась успехом у мужчин. «Короткая встреча с ней — одно из самых сильных переживаний в моей жизни», — признавался Спенсер Трейси, ее коллега по фильму «Плимутское приключение». Известно, что она встречалась с Кирком Дугласом и в числе ее поклонников был даже президент. Еще во время съемок фильма «Личное дело» Джин познакомилась с принцем Али Ханом, который только недавно развелся с актрисой Ритой Хейворт. У них начался роман, они путешествовали по Европе и планировали пожениться, однако отец принца запретил сыну вступать в брак с еще одной кинозвездой. Тогда Али предложил Джин остаться его любовницей. У актрисы снова случился нервный срыв, она вернулась в США, где провела 18 месяцев в санатории, о кинокарьере пришлось забыть на 7 лет. Джин стала посещать клинику, в которой проходила разговорную терапию. Голливудская актриса имела успех у публики, в нее были влюблены принц и президент, но ей пришлось работать продавщицей одежды за $ 40 в неделю, потому что того требовала психотерапия. «Я работала очень много, думая, что это поможет мне вылечиться», — рассказывала Джин.

Второй брак и конец карьеры

В 1958 году Джин познакомилась с техасским нефтяным магнатом В. Говардом Ли, который был в процессе развода с актрисой Хеди Ламарр. Спустя 2 года Джин и Говард поженились в Аспене (Колорадо). По словам младшей дочери, Кристины, Говард очень сильно любил ее мать. «По-настоящему счастлива я была только в детстве и сейчас», — признавалась Джин. В 1962 году она даже вернулась в кино. Снялась в неонуарном фильме «Совет и согласие», а «Искатели удовольствий» 1964 года был ее последним фильмом, после которого она лишь изредка появлялась на телевидении, став домохозяйкой. До сих пор зрители называют ее одной из самых красивых кинозвезд всех времен. А режиссер Мартин Скорсезе сказал: «Джин Тирни — одна из самых недооцененных актрис золотой эры кинематографа».