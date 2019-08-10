История Мэй Уэст, самой скандальной звезды золотой эпохи Голливуда

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Эпатажная звезда американского кинематографа XX века обрела скандальную популярность в те времена, когда не было ни соцсетей, ни интернета. Она смогла стать образцом женственности и раскрепощенности. При этом выдающиеся формы актрисы даже вдохновили представителей Военно-воздушных сил Великобритании на создание спасательного жилета, названного в ее честь, а Сальвадор Дали посвятил ей картину. Все это про Мэй Уэст, женщину, которая бросила вызов пуританскому обществу.

Мы в AdMe восхитились автобиографией актрисы и делимся с вами этой незаурядной историей, полной юмора и голливудского шика.

Бэйби Мэй

Будущая легенда Бродвея появилась на свет под именем Мэри Джейн Уэст в 1893 году. Отец девочки был боксером, а мать — моделью. Позже именно она станет единственным членом семьи Уэст, который поддержит творческие стремления и слишком откровенное поведение дочери на сцене. Выступать на публике Мэй начала уже в 5-летнем возрасте. Сначала это были любительские постановки, затем профессиональные водевили. В 7 лет она выиграла конкурс талантов под псевдонимом Бэйби Мэй. В 1911 году актриса дебютировала на Бродвее в шоу A La Broadway, которое ставил ее бывший учитель танцев.

Тогда же 17-летняя Мэй, накинув себе лишний год, вышла замуж за актера Фрэнка Уоллеса, чтобы наконец жить самостоятельно. Впрочем, актриса всегда была против узаконивания отношений, поэтому супруги жили вместе недолго, а потом и вовсе перестали видеться. Однако развод случился лишь в 1942 году после длительной тяжбы из-за имущества Уэст.

Благодаря необычной внешности Уэст играла дам полусвета в ревью и мелодрамах. Она исполняла как женские, так и мужские роли, носила туфли на огромных каблуках, облегающие длинные платья, мех и блестящие корсеты. Раскованность, откровенная сексуальность, стиль и остроумие стали визитной карточкой девушки и привлекали все больше поклонников.

Однако настоящий карьерный взлет случился после исполнения актрисой танца шимми, который до этого танцевали только афроамериканки в блюз-барах. В 1918 году фотография Мэй Уэст была опубликована в музыкальном издании Ev’rybody Shimmies Now. После этого девушка решила сама писать для себя пьесы и скетчи.

В это же время она второй раз вступила в брак, на этот раз с итальянским аккордеонистом Гвидо Дейро. Мэй пришлось выходить замуж под псевдонимом, так как официально ее мужем все еще был Фрэнк Уоллес. В 1920 году она развелась, чтобы сойтись с адвокатом Джимом Тимони, который на многие годы стал агентом актрисы.

Непристойная

В своей первой пьесе под названием «Секс», которая вышла 26 апреля 1926 года, Мэй Уэст сыграла главную роль. Основными идеями постановки были права женщины на выражение сексуальности и отрицание ханжеской морали. Цензура в то время не пропускала ни малейших вульгарных намеков, поэтому актриса фактически оказалась первой, кто публично заговорил на табуированные темы.

Общество оказалось неготово к провокации, и вскоре после премьеры всех актеров арестовали за непристойное поведение. Уэст приговорили к 10 суткам заключения, но из камеры она вышла уже через неделю, очаровав начальника тюрьмы. Позже она написала статью о жизни женщин в тюрьме, гонорар за которую пожертвовала библиотеке.

Мэй Уэст в Вест-Сайдском суде.

Оказавшись на свободе, Мэй Уэст привлекла к себе внимание всей страны. Следующие пьесы, «Помеха», «Плохой возраст», «Человек удовольствия» и «Вечный грешник», редко ставились на Бродвее, так как затрагивали спорные темы. В «Помехе» было задействовано 40 травести-актеров, что казалось немыслимым в те времена. Пьеса повествовала об исследованиях немецкого адвоката Карла Генриха Ульрихса, который выступал в поддержку декриминализации гомосексуальности.

«Травести? У нас с ними взаимная любовь. Они меня прямо обожают. Я для них просто находка. Посмотрите, как замечательно они имитируют мою походку, акцент, манеру одеваться! Это и понятно! Ведь я — это то, чем бы они хотели стать!» — утверждала Уэст.

В 1928 году Мэй сыграла роль девушки из салуна в постановке «Бриллиант Лил». Эта пьеса о ковбоях конца XIX века стала настоящим хитом на Бродвее и ставилась во многих крупных городах США. Однако в 1930 году актриса пережила трагедию — скончалась ее мать Матильда Уэст. Будучи в депрессии, она собиралась попрощаться с театральной карьерой, но в 1932 году неожиданно подписала контракт с голливудской студией Paramount Pictures и начала сниматься в кино.

Голливуд

В первом фильме, «Ночь за ночью», Уэст сыграла совсем небольшую роль. Однако сценарий драмы актриса раскритиковала в пух и прах и переписала практически все свои реплики. Именно в этом фильме Мэй произнесла знаменитый афоризм: «Я еще девушкой потеряла свою репутацию и сумела этим шансом воспользоваться». Таким образом, главным персонажем картины оказался вовсе не актер Джордж Рафт, а героиня Моди Триплетт в исполнении Мэй Уэст.

Следующая работа актрисы — фильм «Она была неправа», который был снят в 1933 году на основе ее собственной пьесы «Бриллиант Лил». Уэст фактически выступила режиссером, хотя и сыграла главную роль: она сама занималась подбором актеров, обошла требования цензуры и нашла начинающего костюмера Эдит Хэд, которая позже стала известной на весь Голливуд. Усилия актрисы оправдались: картина номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», а Кэри Грант проснулся знаменитым.

Кадр из фильма «Она была неправа».

Второй его совместный фильм с Мэй Уэст, «Я не ангел», тоже получил номинацию. Историю об укротительнице тигров, которая легко заходит в клетку с хищниками, актриса написала сама. Обе эти картины не только полностью окупили затраты, но и спасли студию Paramount Pictures от банкротства.

С Кэри Грантом в фильме «Я не ангел», 1933 год.

Несмотря на то что Мэй Уэст оказалась самой высокооплачиваемой актрисой и вторым богатейшим человеком в США после магната Уильяма Херста, ее сценарии попали под Кодекс Хейса. Стандарты нравственной цензуры запрещали демонстрировать наготу и сексуальность, то, на чем строились фильмы Уэст. Цензоры вырезали части сценария, редактировали или даже меняли название. Так, фильм «Это не грех» в итоге вышел как «Красавица девяностых».

Актриса обходила нравственный кодекс любыми доступными способами: невинные фразы она произносила с такой интонацией, что их двусмысленность становилась очевидна каждому. Таким образом прошла цензуру и знаменитая фраза: «У тебя пистолет в кармане или ты просто рад меня видеть?».

Уильям Клод Филдс и Мэй Уэст в фильме «Моя цыпочка».

Кинокарьера Мэй Уэст пошла на спад лишь в 1940 году, когда ей было 47 лет. Прежде чем покинуть Голливуд, она снялась в триумфальном фильме «Моя цыпочка» и менее успешных «Клондайк Энни», «На запад, молодой человек», «Каждый день праздник» и «Идет нагрев».

Возвращение на Бродвей

С 1943 года Уэст снова начала участвовать в театральных постановках. Мэй считала себя реинкарнацией Екатерины II и в 1944 году поставила на Бродвее пьесу «Екатерина была великой». Она представляла собой очень вольное изложение истории императрицы, которая к тому же была посвящена ее любовникам. Скандальное шоу гастролировало по всей Америке. Актриса снова сыграла в пьесе «Бриллиант Лил», которую оценили даже в Великобритании.

Вскоре после этого Мэй Уэст придумала собственное шоу «Мэй Уэст и ее Адонисы», которое проходило в лас-вегасском казино «Сахара». Программа состояла из музыкальных номеров, которые актриса исполняла вместе с одетыми лишь в набедренные повязки бодибилдерами. Каждый вечер Уэст выбирала «Мистера своего сердца», разыгрывая юмористические скетчи, которые особенно нравились зрителям. Один из участников шоу, бодибилдер Пол Новак жил с Мэй до самой ее смерти, окружая заботой, но только в последние годы она публично признала их отношения.

В 1958 году актриса спела с Роком Хадсоном на церемонии вручения премии «Оскар», в 1960-м получила звезду на «Аллее славы» за вклад в развитие индустрии, а в конце 60-х записала 2 альбома собственных версий рок-н-ролльных хитов The Beatles, Rolling Stones, Боба Дилана и Элвиса Пресли. В 1970-х Мэй Уэст ненадолго вернулась и в кино, сыграв в фильме «Мира Брекириндж» в 1970 году и мюзикле «Секстет» в 1978-м.

Мэй Уэст в фильме «Секстет».

Партнерами актрисы по картине «Секстет» были Ринго Старр, Кит Мун, Тони Кертис, Тимоти Далтон и Элис Купер. Сценарий фильма был основан на одноименной пьесе Уэст, впервые поставленной в 1961 году. Для Кита Муна и Мэй Уэст мюзикл стал последним появлением в кино.

Наследие

Мэй Уэст стала национальным символом Америки, привлекая всеобщее внимание. Неудивительно, что с ней хотели работать многие выдающиеся творческие люди того времени. Эльза Скиапарелли создавала для актрисы провокационную одежду: шляпы необычных форм, элегантные и сексуальные наряды с четкими линиями.

Актриса была невысокого роста — 152 см, — поэтому носила туфли на платформе до 24 см. Именно благодаря неудобной обуви родилась развязная и плавная походка Уэст, которая сделала ее знаменитой.

Те самые туфли на платформе, которые носила Мэй Уэст.

Сальвадор Дали увековечил Уэст сразу в 2 образах. Знаменитую картину с изображением комнаты, где лицо Мэй составляют предметы интерьера, художник написал в 1935 году. В Театре-музее Дали в Каталонии она воссоздана в реальном виде. Глазами являются картины, нос — это камин, светлые волосы — шторы, а губы — ярко-красный диван. Кроме того, флаконы духов Salvador Dali также выполнены в форме носа и губ актрисы. «Когда ты приходишь к ней, тебя встречают манящие и располагающие губы. Но будь осторожен! Этот рот в любой момент может тебя съесть!» — говорил Дали о Мэй Уэст.

Актриса отличилась, казалось бы, и в совершенно противоположной сфере деятельности: в честь Мэй Уэст британские войска во время Второй мировой войны называли спасательные жилеты. Надуваясь, они топорщились на груди, напоминая пышный 133-сантиметровый бюст Мэй. За то же сходство прозвище получил и двухбашенный танк M2A2.

Сержант ВВС США Фрэнк Т. Льюсик надевает «жилет Мэй Уэст».

Мэй Уэст обрела культовый статус не только благодаря раскрепощенности, но и будучи автором множества крылатых фраз, талантливой актрисой, трудолюбивой и остроумной женщиной. «В любом возрасте можно стать моложе», — говорила она и до последних дней жизни оставалась молодой, свободной и смелой.

Известные афоризмы Мэй Уэст