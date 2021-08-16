История Гойко Митича — бледнолицего, которого признали своим настоящие индейцы

Многие из нас в детстве играли в индейцев, но не все знают, что своими детскими играми мы обязаны Гойко Митичу, воплотившему на экране так сильно полюбившиеся зрителям образы гордых вождей. Симпатией к актеру в нашей стране прониклись и взрослые, и дети. Один мальчик даже написал ему письмо, в котором сказал, что он, когда вырастет, будет работать Гойко Митичем.

Мы в AdMe.ru любим пересматривать старую добрую киноклассику, и в этот раз руки дошли до фильма «Чингачгук — Большой Змей». И мы подумали: почему бы нам не узнать побольше о том, кто так круто сыграл этого персонажа?

Гойко родился в сербском селе в 1940 году. Он был активным ребенком — с детства лихо скакал на лошади без седла. А еще ему прекрасно давались языки, особенно немецкий. Тогда мальчик еще не знал, что все эти увлечения помогут ему стать настоящей суперзвездой. После школы спортивный и подтянутый Гойко поступил в белградский вуз — учиться на преподавателя физкультуры. Он был отличным спортсменом и достиг хороших результатов в легкой атлетике, гимнастике, фехтовании и горнолыжном спорте. А еще парень играл в футбол, был членом сборной Югославии по гребле и занимался альпинизмом.

В годы студенчества Митича Югославия стала настоящей съемочной площадкой для всех европейских кинематографистов. Здесь снималось множество фильмов, в том числе полюбившиеся публике вестерны. Статистов и дублеров искали на месте. Одним из них стал Гойко.

«На всю жизнь запомнил свой первый съемочный день. Я был похож на главного героя фильма, и мне нужно было его дублировать. Меня посадили на лошадь, в руки дали большой щит и велели скакать по стадиону во весь дух. За мной мчался табун лошадей. Их было голов 200, не меньше. Я только потом понял, почему главный герой захотел дублера. Если ты падаешь с лошади, то мчащийся следом табун тебя в один миг растаптывает. Коней же не остановишь за одну секунду. Но я не упал». Гойко Митич

Балканский атлет начал свою кинокарьеру в Германии как каскадер. Там активно снимались вестерны про индейца Виннету по романам писателя Карла Мая. Вскоре фактурный темноволосый красавец Гойко стал играть второстепенных персонажей. В 1966 году на экраны вышел фильм «Сыновья Большой Медведицы», где актер исполнил уже главную роль. Картину ждал успех. Но через год на экраны вышел «Чингачгук — Большой Змей» по роману Фенимора Купера «Зверобой», и фильм показали в СССР. На Митича свалилась настоящая слава. «Популярность этого актера чудовищна. Справедливость, которую он воплощает, любовь к правде и бесстрашие в сочетании с романтическими приключениями делают его желанным другом, которого обычно знают только из книг сказок», — писала о нем пресса.

В Союзе успех Митича был сногсшибательным. 3 фильма с участием югославского актера были сняты в СССР: «Текумсе» — в Крыму, «Апачи» и «Ульзана» — в районе Самарканда. Гойко обожали. Мальчишки во дворах играли в индейцев и стреляли из самодельных луков. Среди советских детей ходил миф о том, что Гойко — настоящий коренной американец, которого ребенком выкрали из резервации. И в это легко можно поверить, учитывая, что все сложные трюки своих героев Митич выполнял сам — у него не было дублеров. Единственное, что вызвало затруднение у актера, ведущего полностью здоровый образ жизни, — это эпизоды с трубкой мира.

Немецкий кинематограф впервые сделал представителей коренного населения Америки главными героями на экране. Вестерны с другой стороны океана показывали их второстепенными и зачастую отрицательными персонажами. Гойко Митич превратил индейца в кумира. Спустя много лет режиссер Гор Вербински и Джонни Депп постарались повторить подобное в фильме «Одинокий рейнджер», но не смогли добиться такого же успеха.

Джонни Депп в фильме «Одинокий рейнджер».

Гойко так вжился в свои звездные роли, что настоящие индейцы признали его своим и даже позвали на закрытую церемонию, куда не пускают чужаков. Там актер получил второе имя. По легенде, для этого шаман попросил его закрыть глаза, Гойко послушался и увидел перед собой смотрящего на него волка. Митич не успел ничего сказать, как шаман произнес: «Ты — волк!» Так у артиста появилось еще одно имя.

Однако, несмотря на свою искреннюю любовь к индейцам, актер все же захотел сменить амплуа. Да и интерес к вестернам стал постепенно угасать. В кино Гойко не стал очень востребованным, зато в его распоряжении были телевидение и театр. Гойко играл советского разведчика в популярном сериале «Архив смерти», а на сцене — Труффальдино, Робин Гуда и Спартака. Но «вожди краснокожих» не хотят отпускать Митича. Он исполнил роль постаревшего вождя Виннету, «в свите» которого начинал свою карьеру, а также сыграл индейца в спектакле по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Впрочем, на данный момент его последняя роль далека от пыльных прерий: в 2019 году он сыграл сербского генерала в фильме «Балканский рубеж».

Гойко Митича окружали толпы поклонниц, но актер никогда не был женат. При этом он крутил громкие романы с самими красивыми актрисами восточноевропейского кинематографа. Одной из его пассий была германская звезда Ренате Блюме, а еще ему приписывают отношения с Барбарой Брыльской. Однажды Гойко признался, что у него есть дочь Наталья. Она родилась в 1991 году. С ее мамой, итальянским архитектором Рамоной, Гойко расстался, но про отцовские обязанности никогда не забывал. Он часто проводит время с дочерью и даже играл с ней на одной сцене.