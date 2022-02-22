История любви Вивьен Ли и Лоренса Оливье, которую, казалось бы, ничто не могло разрушить

Лоренс Оливье и Вивьен Ли — культовые фигуры, которые одними из первых приходят на ум, если речь заходит о золотой эпохе кинематографа. Их история любви также напоминает голливудский фильм. Однако вовсе не романтическую сказку, в конце которой говорят: «Жили они долго и счастливо». А настоящую драму.

Мы в AdMe.ru обожаем актеров старого Голливуда. А еще нам нравятся истории любви. Поэтому сегодня наш рассказ посвящен красивейшей паре прошлого века.

23-летняя Вивьен и 29-летний Лоренс впервые встретились в лондонском отеле «Савой», где находился любимый гриль-ресторан актрисы. И Ли, и Оливье на тот момент были связаны узами брака с другими людьми. Актер был поражен красотой молодой женщины. И хотя он уже видел кино с ее участием, встреча в реальности произвела на него большое впечатление.

Лоренс признавался, что, хотя и был без ума от Вивьен, не видел в ней талантливой актрисы. Огромное эго не позволяло артисту назвать молодую женщину равной себе в театральном мастерстве. Биограф знаменитостей полагает, что снисходительное отношение мужчины могло стать той червоточиной в их союзе, которая отравляла обоим жизнь.

Чуть позднее судьба свела Ли и Оливье на съемочной площадке фильма «Пламя над Англией». Там и начался их тайный роман. Позднее актер рассказывал: «Я никак не мог противиться своему чувству к Вивьен. И я ненавидел себя за измену жене. Но это было нечто большее, чем просто страсть. Это была любовь, которая поглотила меня».

В этой кинокартине Лоренс играл одну из главных ролей, а Вивьен была актрисой второго плана. Тем не менее «химия» между молодыми людьми была настолько очевидна, что продюсер решил использовать их совместные кадры в рекламе киноленты.

Влюбленные желали узаконить свои отношения, однако ни жена Оливье, ни муж Ли не давали развод своим неверным половинам. Расторжение брака противоречило моральным стандартам, царящим в киноиндустрии в те времена. Лоренс и Вивьен решили жить вместе, но долго скрывали от общественности свою связь.

Когда Оливье взял Ли в свою постановку «Гамлета», он впервые столкнулся с ее из ряда вон выходящим поведением. Перед выходом на сцену актриса начала кричать, после чего вдруг села и стала смотреть в одну точку. А на следующий день даже не помнила о своей вспышке гнева.

Оливье предложили главную мужскую роль в экранизации «Грозового перевала», и он был вынужден уехать на съемки в Голливуд. Вивьен также получила приглашение в этот проект, но отказалась. Дело в том, что актриса желала сыграть главную женскую роль, а ей выделили лишь второстепенную. Режиссер картины заявил, что у нее больше не будет такой блестящей возможности дебютировать в американском кино.

Во время отсутствия возлюбленного моральное состояние молодой женщины оставляло желать лучшего. У нее проявлялись признаки биполярного расстройства личности. А поскольку это заболевание тогда еще не было хорошо изучено, Ли не получила своевременной помощи.

Чтобы быть ближе к Оливье, Вивьен решила принять участие в прослушивании для фильма «Унесенные ветром» и отправилась в Лос-Анджелес. Когда молодые люди попытались устроить свидание, режиссер «Грозового перевала» сделал выговор Оливье. Актер был в ярости. «Я будто в аду, любовь моя», — писал он Вивьен.

Как мы знаем, роль в «Унесенных ветром» Вивьен получила. Коллеги по съемочной площадке невзлюбили актрису за ее маниакальное поведение. Тем не менее поддержка Лоренса помогла ей справиться со всеми неудачами. Он писал ей: «Я уверен, никто не должен тебя учить, как играть Скарлетт». При этом Оливье был убежден в том, что эта роль станет темным пятном в карьере возлюбленной. Но получилось наоборот.

Любовь публики, которая хлынула на Вивьен после выхода «Унесенных ветром», затмила славу Лоренса Оливье. Он заявлял, что кино не искусство и только успех на театральной сцене говорит об актерском таланте. И Ли соглашалась с возлюбленным на все сто, по-прежнему глядя на него как на гения, с которым ей никогда не сравниться.

Тем временем покинутые супруги знаменитостей наконец-то согласились на развод, и влюбленные поспешили оформить свои отношения. Они поженились на ранчо в Калифорнии, а на церемонии присутствовали лишь хозяева ранчо и свидетели. На Ли и Оливье обрушилась критика общественности, ведь их союз был основан на супружеской неверности.

Спустя 5 лет Вивьен и Лоренс вместе работали над картиной «Цезарь и Клеопатра». Актриса была беременна. Во время съемок одной из особенно динамических сцен она должна была бежать вверх по лестнице. Вивьен поскользнулась и упала, в результате чего у нее случился выкидыш. Актриса впала в депрессию.

На фоне личной драмы карьера Оливье шла в гору. Актеру сопутствовал успех на театральных подмостках, а также он был посвящен в рыцари. Вивьен же получила титул леди Оливье.

Тем не менее критики порой нелестно отзывались о работах Лоренса. Чего нельзя было сказать о Вивьен. Ее называли Мисс Витамин B за способность поднимать зрителям настроение своей игрой.

Когда Вивьен получила премию «Оскар» второй раз, она стала подпирать статуэткой дверь. А все потому, что Лоренс не мог смириться с выдающимися достижениями жены. Вивьен всеми силами пыталась доказать, что эта награда ничего для нее не значит.

Как бы то ни было, душевное состояние актрисы ухудшалось. Вивьен вела себя странно: разгуливала без одежды по парку, приводила незнакомцев. Когда Лоренс отвел жену к психиатру, она прибегла к актерскому таланту и убедила врача в том, что находится в здравом рассудке.

Во время съемок фильма «Слоновья тропа» на Шри-Ланке Вивьен чувствовала себя настолько дурно, что создатели ленты умоляли Лоренса прилететь и помочь жене. Тот прибыл без промедления, однако оказался бессилен. Актриса то беспрестанно дрожала, то разражалась нецензурной бранью. Вивьен ненадолго поместили в психиатрическую клинику, а ее роль отдали Элизабет Тейлор.

Когда Оливье начал совместную с Мэрилин Монро работу над картиной «Принц и танцовщица», Вивьен объявила прессе, что ждет ребенка. Порой актриса приходила в студию, чтобы посмотреть на работу мужа. Мэрилин была весьма недовольна ее визитами. Также белокурую красотку приводил в бешенство тот факт, что Оливье ставил игру собственной супруги ей в пример.

Не прошло и месяца после заявления о беременности, как Вивьен уже во второй раз потеряла ребенка. Она снова впала в депрессию и порой выплескивала гнев на мужа. Вскоре Лоренс закрутил роман с другой актрисой, и все попытки Вивьен вернуть его были тщетными. Супруги оформили развод.

После расторжения брака Лоренс и Вивьен продолжали общаться с помощью писем. Мужчина благодарил бывшую супругу и жалел о ее страданиях. Она, в свою очередь, бережно хранила рядом с кроватью его фото.

Спустя несколько лет жизнь актрисы оборвалась из-за туберкулеза. Лоренс пережил бывшую супругу на 22 года. Незадолго до своей кончины он смотрел фильмы с ее участием и говорил со слезами на глазах: «Это была любовь».