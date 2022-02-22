История Глории Стюарт, которая внесла немалый вклад в киноискусство, а мы помним ее лишь по роли в «Титанике»

«Когда я окончила школу, все говорили, что я буду успешной. Но я и не догадывалась, сколько мне придется ждать», — это слова Глории Стюарт, которая проснулась суперзвездой в 87 лет — после выхода фильма «Титаник». За свою жизнь актриса сыграла несколько десятков ролей, разочаровалась в кино и надолго ушла в тень. Чтобы вернуться под оглушительные овации.

Мы в AdMe.ru решили поведать историю этой талантливой женщины. Ведь ее вклад в мировое искусство был гораздо существеннее, чем кажется современному зрителю. А в конце статьи вас ждет бонус — мы решили узнать, как выглядела бы Глория Стюарт в роли Розы, если бы сыграла ее в молодости.

Ненавистный кинобизнес как спасение от бедности

Глория Фрэнсис Стюарт появилась на свет 4 июля 1910 года в Санта-Монике в семье американки и шотландца. После окончания школы девушка поступила в Калифорнийский университет в Беркли, где изучала драматургию и философию. Но, встретив молодого скульптора по имени Блэр Гордон Ньюэлл, бросила учебу и вышла за него замуж.

Молодая семья жила в Кармел-бай-те-Си, где Глория работала в театре. Вскоре актрису заметили и позвали в Пасадену сыграть роль Маши в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка» . Эта работа впоследствии дала ей пропуск в мир большого кино.

. Эта работа впоследствии дала ей пропуск в мир большого кино. Глория рассказывала: «Как большинство театральных актеров, я пренебрежительно относилась к кинематографу. Но мы были на мели. Потому я позвонила знакомому журналисту, у которого были связи в студиях».

После этого звонка на спектакль «Чайка» пришли агенты из Paramount и Universal, и оба заинтересовались актрисой. Им пришлось подбросить монетку, чтобы решить, кто же подпишет с девушкой контракт. Жребий выпал в пользу Universal.

Фильм ужасов с неприемлемыми условиями труда

Одним из первых фильмов, в котором снялась Глория, был хоррор «Старый страшный дом». К слову, это кино входит в список 100 лучших фильмов ужасов по мнению журнала Time Out. Можно сказать, что это была первая культовая роль Стюарт.

На съемках ленты начинающая актриса не стеснялась критиковать решения режиссера. К примеру, по сюжету фильма ее героиня должна была войти в дом и переодеться в роскошное, но легкое платье. Глория говорила режиссеру: «Вот я пришла с дождливой улицы, грязная, уставшая. И тут же переодеваюсь в вечернее платье, надеваю украшения. Где логика?» Но у создателей было свое видение.

По мнению Стюарт, ее опыт работы над лентой «Старый страшный дом» стал причиной, по которой она решила примкнуть к создателям Гильдии киноактеров США. Дело в том, что съемки в картине были изнуряющими. Актрисе приходилось вставать в 5 утра, в 7 идти на грим, к 9 отправляться на съемочную площадку и работать без перерывов вплоть до утра. Кормили артистов нерегулярно.

Кормили артистов нерегулярно. Коллега по картине предложил Глории присоединиться к союзу, который способствовал бы улучшению условий труда актеров, и ее заинтересовала эта идея. Это было началом истории Гильдии киноактеров США. Стюарт занималась поиском и привлечением новых лиц.

«К киноактрисам относились как к мусору»

Что касается кинокарьеры, Глория была недовольна своими ролями. К примеру, она не хотела играть компаньонку Ширли Темпл, девочки-суперзвезды, так как считала это пустой работой. Но продюсеры убеждали ее не отказываться от этих проектов. Мол, с помощью громкого имени юного дарования Глория может привлечь к себе больше внимания.

К концу 1930-х годов Стюарт сыграла в 42 фильмах. Актриса признавалась: «Я ненавидела все, что я делала. Я не хотела играть милых девушек — эти роли были слишком примитивными. В театре же я играла героинь Чехова и Шекспира. Я решила уйти из кино, потому что к киноактрисам относились как к мусору».

По признанию Глории, для ее самолюбия стал сильнейшим ударом тот факт, что ей не удалось повторить успех актрис вроде Греты Гарбо. Но она решила отпустить ситуацию и двигаться дальше, но уже вне кинобизнеса.

Не везет в карьере — повезет в любви

Еще до ухода Глории из кино ее первый муж был недоволен голливудскими приключениями супруги. Пара приняла решение развестись. А на съемках фильма «Римские сплетни» актриса познакомилась со сценаристом Артуром Шикманом, и их как магнитом потянуло друг к другу.

Знаменитость вышла замуж во второй раз и вскоре родила дочь. Девочку назвали Сильвией: именно такое имя носила героиня в судьбоносном фильме, который свел артистку с возлюбленным. В дальнейшем Сильвия свяжет свою жизнь с кулинарией и напишет ряд поваренных книг.

Артур называл супругу одной из самых тщеславных женщин мира по той причине, что она не искала в себе изъяны и почти никогда не смотрелась в зеркало. Также актриса совсем не беспокоилась по поводу возрастных изменений внешности.

Жизнь без кино, но не без искусства

Когда Глория ушла из кино, то решила посвятить свое время искусству декупажа. С помощью мужа она открыла небольшой магазинчик и продавала там свои работы: лампы, сундуки, зеркала. Однако в какой-то момент расходы начали превышать доходы, и этот бизнес пришлось свернуть.

Когда Стюарт вместе с дочерью посетила Национальную галерею Жё-де-Пом в Париже, то пришла в восторг от картин импрессионистов. «Я была настолько ошеломлена, что пошла и купила учебник рисования, мольберт и холст. И начала рисовать в стиле примитивизм». Некоторые работы актрисы выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

В 1960-х годах Глория увлеклась искусством бонсай. На вечеринке в доме одного из видных кинодеятелей того времени актриса увидела красивую инсталляцию из маленьких деревьев и не на шутку заинтересовалась ею. Артистка решила изучать бонсай. На фото выше можно увидеть одну из ее работ.

Никогда не поздно стать суперзвездой

Уже редкий зритель помнил такую актрису, как Глория Стюарт, когда Джеймс Кэмерон решил позвать ее на роль в ленте «Титаник» и прислал сценарий. Женщина вспоминала: «Я сразу поняла, что фильм будет замечательным. Это была та роль, которую я ждала всю жизнь».

Когда Глория Стюарт познакомилась с Кейт Уинслет, с которой ей было суждено сыграть одну героиню в разном возрасте, то моментально прониклась симпатией. Она позвала младшую коллегу в гости на чай, и актрисы весело провели время.

Глории было 87 лет, когда она была номинирована на премию «Оскар» за свою роль в «Титанике». На тот момент знаменитость была самой старшей из всех актеров и актрис, кто когда-либо был удостоен этой номинации. По сути, это была вторая роль актрисы, ставшая культовой.

Из всего актерского состава Стюарт была единственным человеком, кто в своей жизни застал путешествие настоящего «Титаника». Правда, ей было около 2 лет, когда легендарный корабль спустился на воду.

После оскароносного фильма актриса снялась еще в массе проектов, пока позволяло здоровье. Глория перешагнула 100-летний рубеж. На момент кончины у кинозвезды было 4 внуков и 12 правнуков.

Бонус: мы решили немного пофантазировать и представить, как бы выглядела Роза, если бы «Титаник» снимали в начале прошлого века, а главную героиню играла та самая бабушка в юности