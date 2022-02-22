История Глории Стюарт, которая внесла немалый вклад в киноискусство, а мы помним ее лишь по роли в «Титанике»
«Когда я окончила школу, все говорили, что я буду успешной. Но я и не догадывалась, сколько мне придется ждать», — это слова Глории Стюарт, которая проснулась суперзвездой в 87 лет — после выхода фильма «Титаник». За свою жизнь актриса сыграла несколько десятков ролей, разочаровалась в кино и надолго ушла в тень. Чтобы вернуться под оглушительные овации.
Мы в AdMe.ru решили поведать историю этой талантливой женщины. Ведь ее вклад в мировое искусство был гораздо существеннее, чем кажется современному зрителю. А в конце статьи вас ждет бонус — мы решили узнать, как выглядела бы Глория Стюарт в роли Розы, если бы сыграла ее в молодости.
Ненавистный кинобизнес как спасение от бедности
- Глория Фрэнсис Стюарт появилась на свет 4 июля 1910 года в Санта-Монике в семье американки и шотландца. После окончания школы девушка поступила в Калифорнийский университет в Беркли, где изучала драматургию и философию. Но, встретив молодого скульптора по имени Блэр Гордон Ньюэлл, бросила учебу и вышла за него замуж.
- Молодая семья жила в Кармел-бай-те-Си, где Глория работала в театре. Вскоре актрису заметили и позвали в Пасадену сыграть роль Маши в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка». Эта работа впоследствии дала ей пропуск в мир большого кино.
- Глория рассказывала: «Как большинство театральных актеров, я пренебрежительно относилась к кинематографу. Но мы были на мели. Потому я позвонила знакомому журналисту, у которого были связи в студиях».
- После этого звонка на спектакль «Чайка» пришли агенты из Paramount и Universal, и оба заинтересовались актрисой. Им пришлось подбросить монетку, чтобы решить, кто же подпишет с девушкой контракт. Жребий выпал в пользу Universal.
Фильм ужасов с неприемлемыми условиями труда
- Одним из первых фильмов, в котором снялась Глория, был хоррор «Старый страшный дом». К слову, это кино входит в список 100 лучших фильмов ужасов по мнению журнала Time Out. Можно сказать, что это была первая культовая роль Стюарт.
- На съемках ленты начинающая актриса не стеснялась критиковать решения режиссера. К примеру, по сюжету фильма ее героиня должна была войти в дом и переодеться в роскошное, но легкое платье. Глория говорила режиссеру: «Вот я пришла с дождливой улицы, грязная, уставшая. И тут же переодеваюсь в вечернее платье, надеваю украшения. Где логика?» Но у создателей было свое видение.
- По мнению Стюарт, ее опыт работы над лентой «Старый страшный дом» стал причиной, по которой она решила примкнуть к создателям Гильдии киноактеров США. Дело в том, что съемки в картине были изнуряющими. Актрисе приходилось вставать в 5 утра, в 7 идти на грим, к 9 отправляться на съемочную площадку и работать без перерывов вплоть до утра. Кормили артистов нерегулярно.
- Коллега по картине предложил Глории присоединиться к союзу, который способствовал бы улучшению условий труда актеров, и ее заинтересовала эта идея. Это было началом истории Гильдии киноактеров США. Стюарт занималась поиском и привлечением новых лиц.
«К киноактрисам относились как к мусору»
- Что касается кинокарьеры, Глория была недовольна своими ролями. К примеру, она не хотела играть компаньонку Ширли Темпл, девочки-суперзвезды, так как считала это пустой работой. Но продюсеры убеждали ее не отказываться от этих проектов. Мол, с помощью громкого имени юного дарования Глория может привлечь к себе больше внимания.
- К концу 1930-х годов Стюарт сыграла в 42 фильмах. Актриса признавалась: «Я ненавидела все, что я делала. Я не хотела играть милых девушек — эти роли были слишком примитивными. В театре же я играла героинь Чехова и Шекспира. Я решила уйти из кино, потому что к киноактрисам относились как к мусору».
- По признанию Глории, для ее самолюбия стал сильнейшим ударом тот факт, что ей не удалось повторить успех актрис вроде Греты Гарбо. Но она решила отпустить ситуацию и двигаться дальше, но уже вне кинобизнеса.
Не везет в карьере — повезет в любви
- Еще до ухода Глории из кино ее первый муж был недоволен голливудскими приключениями супруги. Пара приняла решение развестись. А на съемках фильма «Римские сплетни» актриса познакомилась со сценаристом Артуром Шикманом, и их как магнитом потянуло друг к другу.
- Знаменитость вышла замуж во второй раз и вскоре родила дочь. Девочку назвали Сильвией: именно такое имя носила героиня в судьбоносном фильме, который свел артистку с возлюбленным. В дальнейшем Сильвия свяжет свою жизнь с кулинарией и напишет ряд поваренных книг.
- Артур называл супругу одной из самых тщеславных женщин мира по той причине, что она не искала в себе изъяны и почти никогда не смотрелась в зеркало. Также актриса совсем не беспокоилась по поводу возрастных изменений внешности.
Жизнь без кино, но не без искусства
- Когда Глория ушла из кино, то решила посвятить свое время искусству декупажа. С помощью мужа она открыла небольшой магазинчик и продавала там свои работы: лампы, сундуки, зеркала. Однако в какой-то момент расходы начали превышать доходы, и этот бизнес пришлось свернуть.
- Когда Стюарт вместе с дочерью посетила Национальную галерею Жё-де-Пом в Париже, то пришла в восторг от картин импрессионистов. «Я была настолько ошеломлена, что пошла и купила учебник рисования, мольберт и холст. И начала рисовать в стиле примитивизм». Некоторые работы актрисы выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
- В 1960-х годах Глория увлеклась искусством бонсай. На вечеринке в доме одного из видных кинодеятелей того времени актриса увидела красивую инсталляцию из маленьких деревьев и не на шутку заинтересовалась ею. Артистка решила изучать бонсай. На фото выше можно увидеть одну из ее работ.
Никогда не поздно стать суперзвездой
- Уже редкий зритель помнил такую актрису, как Глория Стюарт, когда Джеймс Кэмерон решил позвать ее на роль в ленте «Титаник» и прислал сценарий. Женщина вспоминала: «Я сразу поняла, что фильм будет замечательным. Это была та роль, которую я ждала всю жизнь».
- Когда Глория Стюарт познакомилась с Кейт Уинслет, с которой ей было суждено сыграть одну героиню в разном возрасте, то моментально прониклась симпатией. Она позвала младшую коллегу в гости на чай, и актрисы весело провели время.
- Глории было 87 лет, когда она была номинирована на премию «Оскар» за свою роль в «Титанике». На тот момент знаменитость была самой старшей из всех актеров и актрис, кто когда-либо был удостоен этой номинации. По сути, это была вторая роль актрисы, ставшая культовой.
- Из всего актерского состава Стюарт была единственным человеком, кто в своей жизни застал путешествие настоящего «Титаника». Правда, ей было около 2 лет, когда легендарный корабль спустился на воду.
- После оскароносного фильма актриса снялась еще в массе проектов, пока позволяло здоровье. Глория перешагнула 100-летний рубеж. На момент кончины у кинозвезды было 4 внуков и 12 правнуков.
Бонус: мы решили немного пофантазировать и представить, как бы выглядела Роза, если бы «Титаник» снимали в начале прошлого века, а главную героиню играла та самая бабушка в юности
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