История главного голливудского сердцееда, который по-настоящему любил лишь одну женщину. Даже после ее кончины

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Один из популярнейших актеров за всю историю Голливуда слыл ловеласом и самым желанным мужчиной Америки. Перед его обаянием не могла устоять ни одна женщина, которая хоть на секунду встречалась с ним взглядом. Кларк Гейбл имел множество романов, 5 раз был женат, но по-настоящему и всей душой любил только одну женщину — Кэрол Ломбард. Причем его сердце продолжало принадлежать ей даже после ее трагической гибели.

AdMe.ru расскажет подробности жизни короля Голливуда, полной любви, приключений, драм и страстей, на основе которых можно снять целый сериал или написать книгу в несколько томов.

Уильям Кларк Гейбл родился 1 февраля 1901 года в американском городке Кадис. Кларку не было и года, когда его мать, Аделина, страдавшая эпилепсией, умерла. Через несколько лет его отец, Уильям Генри Гейбл, женился на Дженни Данлэп, которая посвящала много времени воспитанию пасынка. Она учила его хорошим манерам, следить за своим внешним видом, играть на пианино. К 17 годам Гейбл увлекался музыкой, любил язык и читал Шекспира, а еще разбирался в устройстве машин и был неплохим автомехаником. Именно тогда юноша решил, что из него может получиться хороший актер, ведь у него были все данные для этого.

После смерти мачехи будущий актер успел поработать продавцом галстуков, дровосеком, оператором телефонной линии. А потом устроился разнорабочим в театр, мечтая при этом когда-нибудь сыграть на сцене. Его мечта осуществилась в 20 лет: он исполнил свою первую в жизни роль — кухарки-негритянки. Вот только режиссеру игра Кларка совсем не понравилась, больше на сцену его не звали. Как-то Гейбл оказался в Портленде, где познакомился с преподавателем актерских курсов Жозефин Диллон. Она разглядела в юноше талант и настолько увлеклась им, что решила во что бы то ни стало сделать из него звезду. Она оплатила ему лечение зубов, выбрала прическу, научила лучше контролировать свое тело и осанку. Вместе они занимались его дикцией и голосом, Кларку даже удалось его понизить.

Жозефин Диллон.

Со временем между ними вспыхнули чувства, и в 1924 году, после переезда в Лос-Анджелес, они поженились. И это при том, что Жозефин была старше Кларка на 17 лет. Она стала его менеджером, убедила его отказаться от использования первого имени (Уильям) и нашла для него второстепенные роли в немых фильмах, а также дала прозвище «король Голливуда». Спустя годы он действительно им станет. Кларк и Жозефина прожили вместе 6 лет. За эти годы он сыграл в нескольких фильмах и начал обретать некоторую популярность: поклонницам нравились мощный голос актера и его внешность. Кларк развелся с Жозефиной в 1931 году и женился на Марии Лэнгэм — светской львице, дочери нефтяного магната. Забавно, но и она была старше Кларка на 17 лет.

Кларк с Марией Лэнгэм.

Мария хотела видеть в своем муже звезду мирового масштаба, а потому стала вкладывать большие деньги в его раскрутку. За один только 1931 год он снялся в 12 фильмах. А уже в 1934 году Кларк сыграл в фильме «Это случилось однажды ночью», который принес актеру всенародную славу. А самое главное — за роль Питера Уорена он получил свой первый и единственный в карьере «Оскар». Гейбл стал олицетворением мужественного и сильного человека, каким хотели быть все американские мужчины. Именно поэтому актер так нравился женщинам. Он этим пользовался и частенько крутил романы. Жена долго терпела похождения Кларка, но в конце концов в 1939 году они решили развестись. При этом Марии удалось отсудить у бывшего мужа половину его состояния. Гейбл нисколько не горевал, ведь он любил другую. Уже через месяц после развода он женился на популярной актрисе Кэрол Ломбард. Именно она, как признавался позднее сам актер, стала для него той единственной любовью, которую он не забывал до конца своих дней. Они познакомились еще в 1932 году на съемочной площадке и сначала друг другу не понравились. В 1936 году на одной светской вечеринке они встретились снова, где уже нашли общий язык. Через несколько месяцев они снова провели время в одном модном клубе, а затем в дорогом ресторане, после чего и началась их неугасающая любовь.

В это время актер еще был женат на Марии, поэтому влюбленные встречались тайно. Но уже через месяц после развода, во время перерыва съемок в «Унесенных ветром», Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард поженились. Свадьба прошла очень скромно, и после нее молодые супруги зажили обычной тихой жизнью на своем ранчо недалеко от Голливуда. Они жили совсем не так, как другие голливудские знаменитости: у них не было ни теннисного поля, ни бассейна, ни кинотеатра. Кэрол разводила лошадей, а Кларк выращивал кур, а еще у них был целый зверинец из кошек и собак. Они ездили на охоту и любили ночевать в палатке в лесу. Супруги были по-настоящему счастливы, Гейбла не интересовали другие женщины. А еще они называли друг друга Па и Ма, планируя завести детей. Но обе их попытки оказались неудачными: Кэрол перенесла два выкидыша, а после многочисленных поездок по врачам стало понятно, что она больше никогда не сможет иметь детей. Актриса перестала сниматься в комедиях и теперь предпочитала играть драматические роли.

Так они прожили вместе 5 лет. А тем временем началась Вторая мировая война. Когда в конце 1941 года в нее вступили США, правительство попросило знаменитостей поучаствовать в программе по сбору денег для военных нужд. Кэрол ездила с агитациями, уговаривая мужа быть рядом с ней. Но Кларка сдерживали обязательства контракта с киностудией, и выезжать он никуда не мог. Однажды актриса со своей матерью и пресс-агентом Кларка Отто Винклером, который был близким другом семьи, отправилась в родной штат Индиана на очередной митинг. После мероприятия было решено добираться домой на поезде, так как ее мама и Отто очень боялись летать. Но Кэрол хотела поскорее вернуться к мужу и уговорила их лететь на самолете (она предложила бросить монетку и в итоге выиграла жеребьевку). Утром 16 января 1942 года они сели в самолет, направлявшийся в Калифорнию. Он благополучно долетел до Лас-Вегаса для дозаправки. Но после вылета из аэропорта пилот не смог набрать достаточную высоту и врезался в гору. Погибли все 22 человека, находившиеся на борту. Когда Гейбл узнал о трагедии, он тут же прибыл в Лас-Вегас и потребовал доставить его к телу жены, свекрови и Винклера. Но обезумевшего от горя Кларка не пустили на место аварии. В горы вместе со спасателями поднялся один из его друзей. Он принес актеру рубиновые серьги, которые Гейбл подарил Кэрол совсем недавно. Через несколько дней жену актера похоронили рядом с ее матерью. Тогда Гейбл решил, что впоследствии и сам хочет быть похоронен рядом с Кэрол.

После смерти своей любимой актер не перестал сниматься в кино, но «он уже не был тем прежним Кларком Гейблом», как позднее говорила актриса Эстер Уильямс. «Он был опустошен смертью Кэрол». Он стал жить затворнической жизнью, беспробудно пил, никого не принимал в гости, днями лежал на подушке, которая все еще пахла духами его любимой. Он даже не позволял прислуге вытирать пыль в комнате Кэрол. В какой-то момент похудевший и внешне постаревший Кларк будто решил поиграть со смертью и 12 августа 1942 года записался добровольцем на фронт, став простым летчиком на истребителях.

Гейбл прошел обучение и попал в 351-ю бомбардировочную авиагруппу. Весь 1943 год он провел в Англии, совершая периодические вылеты, в том числе в Германию. Однажды самолет актера атаковали, одного члена экипажа ранили, двух других убили. Одна пуля прошла через сапог Гейбла. Он был не столько бесстрашным, сколько отчаянным летчиком, все его сослуживцы говорили, что он словно специально искал смерти, чтобы умереть так же, как и его Кэрол. Узнав об этом, студия MGM, с которой Кларка все еще связывал контракт, сделала все возможное, чтобы доставить актера домой живым. В июне 1944 года он ушел со службы, вернулся на свое ранчо. Он снова начал пить и гонять на мотоцикле на огромной скорости, заявляя друзьям, что «не ищет смерти, а просто не хочет жить». При этом Гейбл продолжал сниматься в кино и крутить романы, а затем даже женился на Сильвии Эшли, модели и актрисе, по большей части известной своими браками с аристократами и кинозвездами. У Кларка и Сильвии не вышло полюбить друг друга по-настоящему, и в 1952 году, через 3 года брака, они развелись.

Кларк с Сильвией Эшли (слева) и Кей Уильямс (справа).

Затем у него были романы с Грейс Келли, Джоан Кроуфорд, Мэрион Дэвис, Ланой Тернер, Нэнси Дэвис (будущей женой Рональда Рейгана) и другими. А в 1955 году Гейбл женился в пятый раз, его избранницей стала молодая девушка по имени Кей Уильямс. Она была очень похожа на Кэрол, потому Кларк и предложил ей свою руку и сердце. Вот только и в этом браке он не смог найти то неповторимое счастье и любовь, которую он испытывал к погибшей жене. Как и положено настоящему «королю Голливуда», Гейбл умер от сердечного приступа, который настиг его в 1960 году во время съемок фильма «Неприкаянные». Эта картина, кстати, стала последней и для Мэрилин Монро. Кей Уильямс похоронила своего мужа там, где уже давно находилось его сердце: в усыпальнице рядом с его третьей женой, настоящей и единственной любовью всей жизни — Кэрол Ломбард. А через 4 месяца после смерти мужа Кей Уильямс родила мальчика по имени Джон Кларк Гейбл, единственного официального ребенка актера. Не так давно выяснилось, что Гейбл стал внебрачным отцом девочки по имени Джудит, которая родилась в 1935 году от актрисы Лоретты Янг. Но актер никогда официально не признавал дочь и виделся с ней лишь один раз. Янг, в свою очередь, тоже никогда не афишировала его отцовство. Хотя когда девочка подросла, она стала похожа на папу как две капли воды. Сама она узнала правду об отце только после смерти Гейбла. А для всех остальных людей эта информация была обнародована в конце 2011 года, после смерти Джудит.

Джудит Янг (Льюис) с мамой Лореттой Янг.

А вы знали, что у короля Голливуда была такая яркая и в то же время трагичная судьба?