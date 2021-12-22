История Дэниела Крейга, который когда-то от безденежья красил стены, а теперь сияет в Голливуде

Осенью 2021 года состоялась премьера очередного фильма о талантливом агенте МИ-6 Джеймсе Бонде. Эта картина стала последней с участием Дэниела Крейга в роли легендарного разведчика. 15 лет он посвятил работе над этой франшизой, снявшись в 5 фильмах киноэпопеи и став самым прибыльным Бондом в истории. Сейчас в это трудно поверить, но когда-то его считали совсем неподходящим для этой роли кандидатом.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как же так получилось, что актер, в которого мало кто верил, сумел совершить революцию в бондиане и стать всеобщим любимчиком.

Родители Дэниела развелись, когда ему было 4 года. Воспитанием мальчика и его сестры занималась мать Оливия, которая работала учителем рисования. Жили они скромно в бедном районе Ливерпуля, но, несмотря на все тяготы, Оливия сумела устроить детей в хорошую школу. Учеба Крейгу не нравилась, он был двоечником, частенько заваливал экзамены, из-за чего над ним смеялись сверстники. В 14 лет по настоянию друзей парень принял участие в музыкальной школьной постановке и произвел хорошее впечатление на зрителей. В старших классах будущий актер занимался профессиональным спортом. Он играл в регби и выступал в составе школьной команды. В 16 ему удалось успешно пройти прослушивание в Национальном молодежном театре, и он выступал в нем следующие 6 лет. Чтобы сводить концы с концами, Крейг подрабатывал рабочим в театре и красил стены в квартирах и офисах.

Дебютом в кино стала роль в фильме «Сила личности», снятом в 1992 году. Далее последовала работа в картине «Англосаксонские отношения». Хотя последняя лента и провалилась в прокате, на Крейга начали обращать внимание режиссеры, и в нулевых он превратился в звезду артхаусного кино. Несмотря на то, что подобные проекты имеют ограниченную аудиторию, его популярность стала понемногу набирать обороты. Долгое время он играл эпизодические, но заметные роли. Особенно хорошо Крейгу удавались психопаты и отрицательные персонажи с неоднозначным характером. Одним из самых ярких примеров можно назвать его героя в фильме «Елизавета» — наемника, посланного расправиться с королевой. Холодный отрешенный взгляд придавал его образу пугающую достоверность.

Широкая публика познакомилась с Крейгом в 2001 году после выхода на экраны ленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», где он играл в тандеме с Анджелиной Джоли. Далее один за другим последовали проекты, в которых актер выступал в основном составе, исполняя роли главных героев. Карьера Крейга стремительно рванула в гору. Следующие несколько лет проекты с его участием выходили один за другим, постепенно приближая его к статусу голливудской звезды. Одним из самых успешных фильмов того периода стал «Мюнхен», срежиссированный Стивеном Спилбергом и получивший 5 номинаций на «Оскар».

В 2004 году в жизни актера произошло событие, полностью перевернувшее его карьеру: он познакомился с Барбарой Брокколи — продюсером фильмов об агенте 007. Об этом мало кто знал, но франшиза тогда переживала кризисные времена, и Брокколи считала, что серии кинокартин о бесстрашном Бонде нужна перезагрузка. Это было смелым решением, так как, будучи исконно британским продуктом, бондиана во многом держалась на консервативном постоянстве, практически не меняясь в течение десятилетий. Барбара считала, что новые фильмы должны разительно отличаться от предыдущих, а значит, кандидатура Пирса Броснана, который играл Бонда в последних четырех частях, уже не подходила. Брокколи сама выбрала Крейга, так как считала его идеальным вариантом для этой роли. Она впервые увидела его в ленте «Елизавета» и призналась, что была потрясена его игрой.

Когда Крейга впервые пригласили обсудить возможное участие в новом фильме бондианы, он растерялся. Рассматривая на стенах постеры с Шоном Коннери и Пирсом Броснаном, он искренне сомневался в том, что сможет создать похожий образ. Об этом он честно сказал Брокколи, но та оказалась настойчивой и заставила Крейга хорошенько подумать. Ему было 36 лет, карьера расцветала, но при этом актера редко узнавали на улицах и в толпе он оставался обычным парнем, что его вполне устраивало. Больше всего Крейг боялся, что роль в таком популярном проекте загубит его спокойную жизнь. В 2004 году Броснан объявил, что больше не будет изображать агента 007, а Крейг продолжал тянуть время и думать, стоит ли игра свеч. Продюсер по-прежнему терпеливо ждала его вердикта. И актер потребовал сценарий ленты «Казино „Рояль“». История оказалась настолько хороша, что Крейг все же решился участвовать в проекте.

Когда создатели проекта сообщили о том, что новым Бондом станет 37-летний британский актер Дэниел Крейг, началась массовая шумиха. Люди утверждали, что это далеко не самый подходящий кандидат на роль. Шутка ли, Крейг кардинально отличался от всех предыдущих исполнителей роли шпиона МИ-6. Среднего роста блондин, с грубыми чертами лица, он не выглядел как элегантный джентльмен с изысканными манерами и таким обаянием, что все женщины вокруг должны падать и сами укладываться в штабеля. Недовольные фанаты бондианы создали несколько сайтов, на которых обсуждали, насколько Крейг не подходит для этой роли. Сильнее всего ему досталось из-за соломенного цвета волос, который никак не вязался с описанием книжного персонажа Яна Флеминга. Наиболее яростно возмущались британцы, для которых бондиана стала культурным достоянием, и любые кардинальные перемены в ней они воспринимали в штыки. Весь мир твердил, что Крейг не сможет стать достойным Бондом. Когда новости об этом дошли до актера, он позвонил матери и спросил: «Могу ли я сыграть Джеймса Бонда?» А она ему ответила: «Конечно можешь. Но ведь я твоя мать». По признанию Крейга, он понимал реакцию фанатов: «Я знаю, почему я им не нравлюсь. Я знаю, потому что сам себе не нравлюсь. Так что я их понимаю».

На премьере картины «Казино „Рояль“», сидя в зрительном зале, Крейг жутко паниковал. Во время первых сцен он услышал смех зрителей и подумал: «Ой. О, черт возьми!» Но когда заиграла вступительная музыка и побежали титры, публика тепло приветствовала нового Бонда, и он понял, что понравился зрителям.



Для недовольных фанатов все встало на свои места после выхода фильма «Казино „Рояль“» в широкий прокат. Картина получила полное одобрение, и не осталось сомнений в том, что Крейг превосходно подходит для роли шпиона МИ-6. Последующие части франшизы окончательно закрепили за ним статус самого успешного Бонда в истории киноэпопеи.

Так как же получилось, что актер, которого не хотели видеть в этом образе, не только переплюнул всех предшественников, но и задержался в проекте дольше, чем любой другой исполнитель этой роли?



Все просто. Бондиана, которая раньше была комедийно-саркастическим шпионским боевиком, в обновленной версии стала гораздо серьезнее. Агент 007, каким мы его знали в исполнении Шона Коннери и Пирса Броснана, представлял собой этакое воплощение идеального мужчины прошлых лет. Он прекрасно разбирался в искусстве, всегда выглядел словно только сошел с обложки и ловко расправлялся со своими недругами, даже не вспотев. Старый вариант франшизы, хоть и занял свою нишу среди киноэпопей, не был серьезным жанровым боевиком.



Об обновленной версии бондианы этого сказать нельзя. С первых кадров ленты «Казино „Рояль“» мы понимаем, что перед нами суровый фильм, в котором главный герой предстает тем, кем по сути является — шпионом, способным на любые жестокости ради выполнения поставленной миссии. И вот этот образ Крейгу удалось воплотить на пятерку.

Разумеется, в его версии агента 007 сохранились черты классического Бонда. Он по-прежнему любит автомобили марки Aston Martin, носит дорогие часы и заказывает у бармена любимый коктейль. Он все так же кружит головы дамам, хотя и не обладает невероятным обаянием. Но есть в нем какая-то мужская харизма и нотка безразличия, которая заставляет представительниц прекрасного пола томно вздыхать в его присутствии. Кстати, отношение главного героя к женщинам тоже меняется. Он оказывается способным на серьезные и глубокие чувства, что в сочетании с его суровым и брутальным внешним видом выглядит весьма трогательно. Вжиться в образ Крейгу помогло прочтение романов Флеминга, в которых Бонд не был ироничным супершпионом, каким мы его видели в старых фильмах франшизы. Книжный 007 предстает живым человеком со своими душевными ранами и переживаниями. Крейгу удалось прочувствовать всю боль и внутренние терзания персонажа и достоверно воспроизвести их на экране.

Крейг посвятил этой роли 15 лет, в течение которых было выпущено 5 фильмов. Обновленная бондиана с ним в главной роли оказалась настолько успешной, что стоит в одном ряду с лентами Marvel и «Звездными войнами». В перерывах между лентами об агенте 007 Крейг снимался и в других проектах, и многие из них тоже были хорошо приняты публикой. Одним из наиболее заметных стал детектив «Достать ножи», за роль в котором он получил номинацию на «Золотой глобус». В 2022 году состоится премьера 2-й части детектива, и там зрители снова увидят Крейга.

Дэниел Крейг в 2021 году.