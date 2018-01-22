Иранский режиссер снял короткометражку, которая пронзительно и сильно рассказывает об отцовской жертвенности

Часто самые сильные и глубокие истории в то же время являются самыми простыми и короткими. Стоит только вспомнить рассказ Эрнеста Хемингуэя из нескольких слов: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Иранский режиссер Яшли Ализаде (Yashli Alizadeh) своей историей о жертвенности отца семейства вызывает такие же душераздирающие эмоции.

Мы в AdMe.ru не смогли не поделиться с вами дебютным в карьере Ализаде короткометражным фильмом «Для моего отца все времена года были одинаковы».

На первом кадре картины — 2 пары обуви. Нежные белые туфельки жены и обычные ботинки мужа.

Вскоре у них родился малыш.

Время летит. Появляется еще один ребенок.

Дети становятся старше.

Времена года сменяют друг друга.

Дети вырастают и начинают создавать собственные семьи.

Но все равно собираются в отцовском доме.

Приезжают в гости с собственными детьми.

Однако часто в доме снова остаются только двое. Обратите внимание на растение в нижнем левом углу кадра: когда в доме было радостно и людно, оно росло большим и красивым. Теперь цветок засыхает.

Одна вещь остается все это время прежней — ботинки отца. Только посмотрите, как состарились блестящие новые туфли, которые он купил, когда встретил свою любимую.

Хоть эта история и грустная, но все же наполнена любовью и теплотой.

Яшли Ализаде посвятил свой фильм всем отцам в мире.

Обнимите своих родных — часто их жертвы остаются незаметными, но продолжают менять наши жизни к лучшему.

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1 Комментарии
  • 22 января 2018
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