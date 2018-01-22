Иранский режиссер снял короткометражку, которая пронзительно и сильно рассказывает об отцовской жертвенности

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто самые сильные и глубокие истории в то же время являются самыми простыми и короткими. Стоит только вспомнить рассказ Эрнеста Хемингуэя из нескольких слов: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Иранский режиссер Яшли Ализаде (Yashli Alizadeh) своей историей о жертвенности отца семейства вызывает такие же душераздирающие эмоции.

Мы в AdMe.ru не смогли не поделиться с вами дебютным в карьере Ализаде короткометражным фильмом «Для моего отца все времена года были одинаковы».