Интернет-пользователи выбрали российских звезд, которых они считают эталоном женской красоты (Кого бы вы добавили в список?)

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Женская красота никого не может оставить равнодушным — ни мужчин, ни, пожалуй еще больше, самих женщин. Ведь от нее мы получаем не только море эстетического удовольствия, но и мощную мотивацию к работе над собой.

Пользователи портала The Question ответили на вопрос, кого из российских звезд они считают самой красивой женщиной. Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такого интересного народного голосования и спешим познакомить вас с его результатами.

Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева стала одним из самых ярких открытий в российском кино в последние годы. Высокие оценки зрителей и критиков получила лента «Аритмия» с ее участием, кроме этого, она играет в театральных постановках. В своем инстаграме актриса делится юмористическими роликами со своим участием, которые явно приходятся по вкусу ее подписчикам.

Дарья Мельникова

Дарья снимается в кино с 15 лет, но настоящую известность ей принесла роль в сериале «Папины дочки». Актриса замужем за актером Артуром Смольяниновым, сейчас пара ожидает рождения второго ребенка.

Валентина Зеляева

Супермодель Валентина Зеляева — муза дизайнера Ральфа Лорена, представляет его бренд уже на протяжении многих лет и ежесезонно участвует во всех его показах. Ее лицо украшает обложки модных журналов разных стран мира, она участвует в рекламных кампаниях ведущих модельных домов. Валентина приверженец здорового образа жизни и даже ведет собственный блог на эту тему.

Марина Александрова

Марина Александрова успешно совмещает материнство и актерскую карьеру. С супругом Андреем Болтенко она воспитывает 5-летнего сына и 2-летнюю дочь. Одной из последних ярких работ актрисы стала роль императрицы Екатерины в одноименном сериале «Екатерина. Взлет».

Равшана Куркова

Равшане Курковой одинаково хорошо даются роли в театре и в кино. Кроме актерского и музыкального образования, у Равшаны есть филологическое, которое она успешно реализует в журналистике. Также в качестве модели девушка участвует в рекламных кампаниях.

Оксана Акиньшина

Известность пришла к Оксане Акиньшиной в 13 лет, после выхода фильма «Сестры». Потом она сразила всех ярким образом в «Стилягах». Есть на счету актрисы роли и в зарубежных лентах: «Лиля навсегда» и «Юг». В последнее время семья Оксаны жила в Швейцарии, но сейчас подумывает о возвращении в Россию. Оксана воспитывает 3 детей и параллельно участвует в съемках.

Елизавета Боярская

Елизавета задействована во многих театральных постановках, кроме этого, она снимается в сериалах и фильмах. С супругом актером Максимом Матвеевым к концу года они станут родителями во второй раз. Актерам часто приходится расставаться из-за съемок, но, несмотря на это, паре удается сохранять любовь и гармонию в отношениях.

Екатерина Гусева

Многие знают Екатерину по роли Оли Беловой в сериале «Бригада». Сама она называет себя поющей актрисой. Действительно, она исполняет роли как в мюзиклах, так и в театре и кино. Актриса может похвастаться крепким браком: вот уже более 20 лет она замужем за Владимиром Абашкиным. Пара воспитывает 2 детей — старшего сына и дочь.

Ирина Шейк

Ирина громко заявила о себе в мире моды: на ее счету множество успешных контрактов с домами мод и известными брендами. Она также успела попробовать себя в роли актрисы, на ее счету несколько ролей в фильмах. Сейчас актриса состоит в отношениях с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочка Лея. Супермодели удается совмещать карьеру и материнство, и, кажется, вполне успешно.

Анна Чиповская

К 31 году Анна Чиповская успела сняться более чем в 35 фильмах и сыграть более чем в 15 спектаклях. Среди зрителей Анна прославилась не только своей красотой, но и благодаря замечательной актерской игре. Анна обладательница прекрасного голоса и даже исполнила саундтрек "My Girl" к фильму "Холодный фронт".

Кристина Асмус

Кристину Асмус многие знают по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны». Сейчас она продолжает активно сниматься в кино, играет в театре. С 2013 года актриса замужем за шоуменом Гариком Харламовым, пара воспитывает 4-летнюю дочь.

Екатерина Климова

В свои 40 лет Екатерина Климова уже четырежды мама, но, кажется, это ни капельки не отразилось на фигуре актрисы — ее стройности можно только позавидовать. У Екатерины очень плотный график работы: каждый год выходит несколько картин с ее участием. Актриса признается, что она довольно строгая мама и много внимания уделяет воспитанию и образованию детей, потому что очень хочет вырастить их достойными людьми.

Елена Темникова

Бывшая солистка группы SEREBRO с 2014 года ведет сольную карьеру. Кроме этого, Елена является ведущей одного из реалити-шоу на телевидении. Популярная певица успела попробовать свои силы в качестве дизайнера в выпуске одежды и украшений. Она замужем, вместе с супругом они воспитывают 3-летнюю дочь Александру.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматову можно увидеть во многих театральных постановках, билеты на спектакли с ее участием раскупают задолго до их начала. Не обходит стороной актриса и киносъемки. Большое количество времени она уделяет работе в своем благотворительном фонде «Подари жизнь». Чулпан замужем, супруги воспитывают троих детей.