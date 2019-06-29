Голливудский режиссер выпустил более 50 кинокартин. Но его лица не видели даже продюсеры фильмов

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Большинство кинокартин режиссера Алана Смити стали провальными, но это не помешало ему выпустить 26 музыкальных клипов и более 50 фильмов. В его лентах, вопреки разгромным рецензиям критиков, не считали зазорным сниматься такие именитые голливудские актеры, как Брэд Питт, Аль Пачино и Энтони Хопкинс. И несмотря на свой видимый непрофессионализм, ему удалось выпустить несколько по-настоящему шедевральных фильмов. В чем же секрет такой противоречивости этого режиссера? Он прост: его никогда не существовало.

AdMe.ru решил разобраться в вопросе, кем и для чего человек-призрак был внедрен в мир кинематографа. И кто на самом деле скрывается под этим именем.

«Рождение» Алана Смити

Кадр из фильма «Смерть стрелка».

В 1969 году был выпущен фильм «Смерть стрелка». Во время съемок ведущий актер Ричард Уидмарк поссорился с режиссером Робертом Тоттеном. Поскольку никто не хотел терять звезду, режиссера спустя почти год после начала съемок отстранили, а на его место взяли другого — Дона Сигела. Однако по окончании работы Сигел не захотел указывать свое имя в титрах, поскольку Уидмарк манипулировал и его решениями. Роберт Тоттен также отказался подтверждать свое авторство под выпущенной кинокартиной, объясняя это тем, что его изначальный замысел был полностью изменен. И поэтому Гильдия режиссеров Америки приняла решение: в титрах будет указано имя несуществующего человека. Было предложено имя Ал Смит. Однако оно было слишком простым и распространенным. Так появился Аллен Смити, который впоследствии стал просто Аланом Смити (в двух версиях — Alan Smithee или Alan Smithe).

«Режиссер» обретает популярность

Вопреки ожиданиям, фильм «Смерть стрелка» получил положительные оценки. Известный телекритик Роджер Эберт дал картине 3 с половиной звезды из 5 и подчеркнул, что неизвестный ему режиссер Алан Смити «естественным образом раскрывает историю» и «не задерживается на очевидном». Почти сразу Алану задним числом приписали еще один фильм — Fade in (1968) режиссера Джада Тейлора. И с этого времени режиссеры и даже продюсеры, недовольные выпущенным «детищем», скрывали свое имя за ширмой под названием «Алан Смити». С такой подписью вышло множество провальных фильмов, значительная часть которых была в жанре ужасов. Впрочем, плодовитый «режиссер» смело брался за любые направления: под его самоуверенным руководством выходили пародии, драмы, фэнтези, боевики, вестерны и даже фильмы для взрослых.

Кто еще скрывался под именем Алана Смити

Майкл Манн / Уильям Фридкин.

Среди множества кинокартин Алана были и успешные фильмы. Под этим псевдонимом были выпущены многие известные киноленты, которые пришлось расширить или, наоборот, сократить для авиакомпаний или демонстрации по телевидению. После внесенных изменений они не вполне соответствовали замыслу режиссера, а потому в титрах было поставлено имя Алана Смити. Так вышли версии фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Запах женщины» режиссера Мартина Бреста. Приличную кассу в прокате собрал фильм «Восставший из ада» 1996 года (настоящий режиссер — Кевин Ягер).

Среди режиссеров, прибегавших к использованию псевдонима, было немало по-настоящему талантливых. Телевизионная версия провалившейся в прокате ленты «Дюна» (1984) Дэвида Линча была выпущена под этим именем. Под прикрытием Алана Смити выпускали в разное время фильмы такие режиссеры, как Пол Богарт, Род Холкомб, Рик Розенталь. Для редактированных версий фильмов «Схватка» (1995) и «Свой человек» (1999) Майкла Манна также использовался этот псевдоним. Наибольшую оригинальность проявил Уильям Фридкин, который фильм «Страж» (1990) в версии, отредактированной для кабельного телевидения, подписал именем «Алан фон Смити». Кроме того, к «услугам» безотказного Алана Смити прибегали продюсеры, сценаристы, операторы, монтажеры, режиссеры клипов, комиксов, персонажи видеоигр и актеры озвучки.

Творческий закат плодовитого режиссера

Таким предстает режиссер Алан Смити в фильме «Гори, Голливуд, гори».

Такое богатое творческое наследие таинственного режиссера заинтересовало многих киноманов. Они начинали строить версии того, кем Алан Смити является на самом деле, а само его имя стало синонимом фильма, в котором что-то пошло не так. Киноленты, выпущенные под его руководством, изначально стали восприниматься как провальные и неинтересные. Некоторые режиссеры, несмотря на запрет рассказывать об использовании псевдонима, публично обсуждали его. Однако последним ударом для режиссера-призрака стал выпущенный в 1998 году фильм «Гори, Голливуд, гори». Фильм был выполнен в стиле псевдодокументального кино и рассказывал о режиссере Алане Смити, который заснял фильм, показавшийся ему неудачным. Несмотря на участие в нем трех сильных актеров — Джеки Чана, Вупи Голдберг и Сильвестра Сталлоне, кинолента сильно провалилась в прокате (при бюджете в $ 10 млн она собрала немногим более $ 52 тыс.). Но идея «Алана Смити» была окончательно раскрыта, и скрываться под этим именем стало бесполезно. Так к 2000 году его творческий путь как режиссера был прерван раз и навсегда.

«Знакомьтесь, Джо Блэк» — один из лучших фильмов, в титрах которого стояло имя Алана Смити.

Какие фильмы из вышеперечисленных вы смотрели? Какой из них вам по душе и почему? Ждем ваших комментариев.