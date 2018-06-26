Голливудские актеры, которые должны были сыграть в «Мстителях», но судьба распорядилась иначе

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Настоящим фанатам комиксов Marvel трудно представить в образах любимых героев совсем других актеров. Когда смотришь фильм, то невольно думаешь, как хорошо и гармонично подобран актерский состав. Но так могло и не быть, ведь фантастических персонажей супервселенной могли сыграть совсем другие люди.

Редакция AdMe.ru узнала, кто из всемирно известных актеров получал бы многомиллионные гонорары, если бы итоги кастинга оказались совсем другими.

Джон Красински — Капитан Америка

Джон Красински практически получил роль Капитана Америки. Студия Marvel пригласила актера на скрин-тест, где он должен был отработать пару сцен на камеру. На шоу Конана О’Брайена Джон признался: «Одевшись в костюм по пояс, я чувствовал себя довольно-таки уверенно. Конечно, моя физическая форма была не такой, как вы могли видеть в фильме „13 часов“, но все же я чувствовал себя замечательно. Затем в павильон зашел Крис Хемсворт в костюме Тора и от моей уверенности не осталось и следа. Тогда я снял штаны и понял, что я не Капитан Америка. Все нормально». В итоге роль Стива Роджерса получил Крис Эванс.

Сирша Ронан — Алая Ведьма

Когда объявили о появлении в новых фильмах Алой Ведьмы, среди поклонников «Мстителей» ходили слухи, будто роль Ванды Максимофф была написана специально для Сирши Ронан. Имя трехкратной номинантки на «Оскар» было у всех на слуху, но ее график был загружен на несколько лет вперед. Поэтому роль Алой Ведьмы получила тогда еще начинающая актриса Элизабет Олсен.

Том Круз — Железный человек

О запуске серии фильмов про миллионера-оружейника Тони Старка заговорили еще в 90-x. Тогда предполагалось, что роль филантропа достанется именно Тому Крузу. Том был на волне популярности после выхода сразу двух успешных фильмов — «Интервью с вампиром» и «Миссия невыполнима». К счастью или сожалению, но роль Железного человека досталась Роберту Дауни — младшему, а Круза мы до сих пор наблюдаем в образе Итана Ханта.

Эмили Блант — Черная вдова

Эмили Блант приглашали на роль Черной вдовы, а также Пегги Картер — девушки, которая выступает в качестве любовного интереса Капитана Америки. Однако каждый раз Эмили отказывалась от предложений режиссеров, ссылаясь на занятость в других проектах. Кто знает, может быть, супругам в реальной жизни Джону Красински и Эмили Блант удалось бы показать настоящую страсть в фильме. Роль Черной вдовы в итоге сыграла Скарлетт Йоханссон, а персонаж Пегги Картер достался английской актрисе Хейли Этвелл.

Джейсон Момоа — Дракс Разрушитель

Мы неоднократно видели Джейсона Момоа в образах мускулистых парней, которые не блещут особым умом. Именно из-за этого Джейсон отклонил предложение режиссеров Marvel сыграть роль Дракса, объяснив тем, что решил выбирать более сознательные образы. Тем не менее мы увидели Момоа в фильмах, снятых по комиксам DC, где актер играет роль супергероя Аквамена. Персонаж Дракса Разрушителя сыграл бывший рестлер Дэйв Батиста.

Райан Гослинг — Доктор Стрэндж

Когда только стали появляться слухи о съемках фильма про Доктора Стрэнджа, режиссер Скотт Дерриксон уверял, что Бенедикт Камбербэтч — единственный актер, которого серьезно рассматривали на эту роль. Но позже стало известно, что студия Marvel заказывала концепт-арт с Райаном Гослингом. Это подтвердил художник студии Корт Чу, который выложил в своем блоге арт с изображением Райана Гослинга в образе Доктора Стрэнджа.

Оливия Уайлд — Гамора

Оливию Уайлд приглашали на роль Гаморы, но актриса отказалась без объяснения причин. Помимо Оливии на роль претендовали американский боец ММА Джина Карано, актриса Рэйчел Николс и Эдрианн Палики. Но в итоге роль приемной дочери суперзлодея Таноса получила Зои Салдана, которую все уже знали по фильму Джеймса Кэмерона «Аватар».

Аарон Пол — Звездный Лорд

Аарон Пол — актер, сыгравший одну из главных ролей в криминальной драме «Во все тяжкие», прослушивался на роль Питера Квилла. Но Джеймса Ганна не впечатлила кандидатура Пола. Режиссер поверил в Криса Прэтта, которому ради роли Звездного Лорда пришлось сбросить 27 кг лишнего веса и серьезно подкачаться.

Тимоти Шаламе — Человек-паук

Тимоти Шаламе — завсегдатай различных церемоний наград благодаря роли в художественном фильме «Зови меня своим именем», мог обрести популярность гораздо раньше. Оказывается, несколько лет назад Тимоти пробовался на роль Человека-паука, но в итоге, как мы знаем, в фильме снялся Том Холланд.

Том Хиддлстон — Тор

Оказывается, именно Том мечтал о роли скандинавского бога Тора. Ради этого актер набрал мышечную массу, но на пробах ему так и не удалось доказать режиссерам, что он будет убедительным в роли хорошего парня. Так Том Хиддлстон получил роль харизматичного Локи, а персонаж Тора достался Крису Хемсворту.