Главный режиссер года назвал фильмы, которые нужно посмотреть всем, кто интересуется кино
Кореец Пон Чжун Хо стал настоящим триумфатором премии «Оскар» 2020 года. За свой фильм «Паразиты» он получил аж 4 статуэтки (в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке»). Изданию IndieWire стало интересно, какие картины вдохновляли самого мастера.
Мы в AdMe.ru тоже обратили внимание на список рекомендаций Пона Чжун Хо. Не сомневаемся, что любой из этих фильмов стоит посмотреть.
-
Академия Рашмор (1998). Комедийная драма об эксцентричном подростке Максе Фишере, влюбившемся в свою учительницу.
-
Бешеный бык (1980). Лента с Робертом Де Ниро в главной роли — история известного американского боксера итальянского происхождения Джейка Ламотты.
-
Большой побег (1963). Исторический фильм о побеге союзнических военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны.
-
Быть Джоном Малковичем (1999). Главный герой картины, кукловод Швартц, попадает в мозг Джона Малковича и решает проводить экскурсии в голове у звезды.
-
Венди и Люси (2008). Венди отправляется на Аляску, чтобы начать там жизнь с чистого листа. С собой она берет единственного друга — собаку Люси.
- Вторые (1966). Этот триллер в стиле нуар рассказывает о тайной организации, специализация которой — дарить клиентам другую жизнь, перемещая их в новое тело.
- Город скорби (1989). Историческая драма о терроре в конце 1940-х годов на Тайване.
- Нечто (1982). Работники научно-исследовательской полярной станции в Антарктиде сталкиваются с инопланетным существом.
- Избавление (1972). Четверо мужчин отправляются в путешествие на двух каноэ вдоль одной из рек штата Джорджия. Но их ждет не такая приятная прогулка, как можно было представить.
- Исцеление (1997). Триллер о детективе Такабэ и психиатре Сакуме, которые расследуют серию убийств.
- Легенда о Нараяме (1958). Картина о старинной японской традиции избавления от стариков: тех, кто уже не может работать, относят на гору Нараяма, где их души вскоре поднимаются к богам.
- Лола Монтес (1955). Трагическая история знаменитой куртизанки Лолы Монтес, жившей в середине XIX века.
- Месть принадлежит нам (1979). Лента о похождениях жестокого вора, убийцы и сердцееда Ивао Энокидзу.
- Красная жажда убийства (1964). В этой психологической драме исследуется тонкая грань между любовью и ненавистью.
- Зодиак (2007). Фильм, снятый по мотивам реальных событий, повествует о расследовании дела о серийном убийце по кличке Зодиак.
- Нэшвилл (1975). Кинофреска, состоящая из 27 музыкальных номеров, которые раскрывают душу столицы кантри — города Нэшвилл.
- Облик грядущего (1936). Философско-фантастический фильм по сценарию Герберта Уэллса, который считают классикой жанра.
- Остров Ио (1977). Драма, которая поведает об острове Ио, куда после смерти попадают моряки.
- Печать зла (1958). Маленький городок на американо-мексиканской границе отмечен печатью зла. Это чувствуют все герои фильма.
- Плата за страх (1953). В картине рассказывается о четырех мужчинах, которые застряли без денег в небольшом городке и поэтому согласились на опасную работу.
- Психо (1960). Культовый хоррор мастера саспенса Альфреда Хичкока.
- Служанка (1960). Семья нанимает служанку, которая, как оказывается, неслучайно стремилась получить работу именно в этом доме.
- Фанни и Александр (1982). Один из шедевров Ингмара Бергмана о судьбе двух детей — Александра Экдаля и его сестры Фанни.
- Сладости жизни (1990). Фильм о простой семье, живущей в Лондоне.
- Фарго (1996). Этот триллер братьев Коэн рассказывает истории похищений и нескольких убийств, произошедших в штате Миннесота.
- Человек, который упал на Землю (1976). Научно-фантастическая картина с Дэвидом Боуи в главной роли. В центре сюжета — инопланетянин, прибывший на нашу планету в поисках воды.
- Четыреста ударов (1959). Один из главных фильмов французской новой волны, который повествует о трудном подростке Антуане Дуанеле.
- Неограненные драгоценности (2019). Настоящие проблемы в жизни владельца ювелирного магазина и азартного игрока Говарда Ратнера начинаются, когда он пытается продать на аукционе драгоценный камень, вывезенный из Эфиопии.
- Безумный Макс: Дорога ярости (2015). Постапокалиптический боевик, в котором показана Земля после падения цивилизации.
-
Солнцестояние (2019). Фильм ужасов о древнем шведском обряде солнцестояния.
Какие фильмы были бы в вашем списке рекомендаций?