Главный режиссер года назвал фильмы, которые нужно посмотреть всем, кто интересуется кино

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Кореец Пон Чжун Хо стал настоящим триумфатором премии «Оскар» 2020 года. За свой фильм «Паразиты» он получил аж 4 статуэтки (в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке»). Изданию IndieWire стало интересно, какие картины вдохновляли самого мастера.

Мы в AdMe.ru тоже обратили внимание на список рекомендаций Пона Чжун Хо. Не сомневаемся, что любой из этих фильмов стоит посмотреть.

  1. Академия Рашмор (1998). Комедийная драма об эксцентричном подростке Максе Фишере, влюбившемся в свою учительницу.

  2. Бешеный бык (1980). Лента с Робертом Де Ниро в главной роли — история известного американского боксера итальянского происхождения Джейка Ламотты.

  3. Большой побег (1963). Исторический фильм о побеге союзнических военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны.

  4. Быть Джоном Малковичем (1999). Главный герой картины, кукловод Швартц, попадает в мозг Джона Малковича и решает проводить экскурсии в голове у звезды.

  5. Венди и Люси (2008). Венди отправляется на Аляску, чтобы начать там жизнь с чистого листа. С собой она берет единственного друга — собаку Люси.

  1. Вторые (1966). Этот триллер в стиле нуар рассказывает о тайной организации, специализация которой — дарить клиентам другую жизнь, перемещая их в новое тело.
  2. Город скорби (1989). Историческая драма о терроре в конце 1940-х годов на Тайване.
  3. Нечто (1982). Работники научно-исследовательской полярной станции в Антарктиде сталкиваются с инопланетным существом.
  4. Избавление (1972). Четверо мужчин отправляются в путешествие на двух каноэ вдоль одной из рек штата Джорджия. Но их ждет не такая приятная прогулка, как можно было представить.
  5. Исцеление (1997). Триллер о детективе Такабэ и психиатре Сакуме, которые расследуют серию убийств.
  6. Легенда о Нараяме (1958). Картина о старинной японской традиции избавления от стариков: тех, кто уже не может работать, относят на гору Нараяма, где их души вскоре поднимаются к богам.
  7. Лола Монтес (1955). Трагическая история знаменитой куртизанки Лолы Монтес, жившей в середине XIX века.
  8. Месть принадлежит нам (1979). Лента о похождениях жестокого вора, убийцы и сердцееда Ивао Энокидзу.
  9. Красная жажда убийства (1964). В этой психологической драме исследуется тонкая грань между любовью и ненавистью.
  10. Зодиак (2007). Фильм, снятый по мотивам реальных событий, повествует о расследовании дела о серийном убийце по кличке Зодиак.
  1. Нэшвилл (1975). Кинофреска, состоящая из 27 музыкальных номеров, которые раскрывают душу столицы кантри — города Нэшвилл.
  2. Облик грядущего (1936). Философско-фантастический фильм по сценарию Герберта Уэллса, который считают классикой жанра.
  3. Остров Ио (1977). Драма, которая поведает об острове Ио, куда после смерти попадают моряки.
  4. Печать зла (1958). Маленький городок на американо-мексиканской границе отмечен печатью зла. Это чувствуют все герои фильма.
  5. Плата за страх (1953). В картине рассказывается о четырех мужчинах, которые застряли без денег в небольшом городке и поэтому согласились на опасную работу.
  6. Психо (1960). Культовый хоррор мастера саспенса Альфреда Хичкока.
  7. Служанка (1960). Семья нанимает служанку, которая, как оказывается, неслучайно стремилась получить работу именно в этом доме.
  8. Фанни и Александр (1982). Один из шедевров Ингмара Бергмана о судьбе двух детей — Александра Экдаля и его сестры Фанни.
  9. Сладости жизни (1990). Фильм о простой семье, живущей в Лондоне.
  10. Фарго (1996). Этот триллер братьев Коэн рассказывает истории похищений и нескольких убийств, произошедших в штате Миннесота.
  1. Человек, который упал на Землю (1976). Научно-фантастическая картина с Дэвидом Боуи в главной роли. В центре сюжета — инопланетянин, прибывший на нашу планету в поисках воды.
  2. Четыреста ударов (1959). Один из главных фильмов французской новой волны, который повествует о трудном подростке Антуане Дуанеле.
  3. Неограненные драгоценности (2019). Настоящие проблемы в жизни владельца ювелирного магазина и азартного игрока Говарда Ратнера начинаются, когда он пытается продать на аукционе драгоценный камень, вывезенный из Эфиопии.
  4. Безумный Макс: Дорога ярости (2015). Постапокалиптический боевик, в котором показана Земля после падения цивилизации.

  5. Солнцестояние (2019). Фильм ужасов о древнем шведском обряде солнцестояния.

Какие фильмы были бы в вашем списке рекомендаций?

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