Герои сериала «Твин Пикс» четверть века спустя

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Уже 21 мая на канале Showtime выйдет первая серия третьего сезона сериала «Твин Пикс», который не перестает околдовывать все новых и новых зрителей. А пока ждем, мы в AdMe.ru собрали для вас фотографии главных героев сериала и посмотрели, как они изменились за 25 лет. Включаем знаменитую музыку Бадаламенти и предаемся воспоминаниям.

Лора Палмер/ Мэдди Фергюсон (Шерил Ли)

Издание «Entertainment Weekly» организовало фотосессию для актеров третьего сезона «Твин Пикс»". Именно так Шерил Ли (и другие актеры на фотографиях с логотипом издания) будет выглядеть в новом сезоне.

Одри Хорн (Шерилин Фенн)

Джеймс Хёрли (Джеймс Маршалл)

Донна Хейворд (Лара Флинн Бойл)

Лиланд Палмер (Рэй Уайз)

Норма Дженнингс (Пегги Липтон)

Шелли Джонсон (Мэдхен Амик)

Дама с поленом (Кэтрин Коулсон)

Так Кэтрин Коулсон выглядела в последний год своей жизни. В третьем сезоне мы ее, к большому сожалению, не увидим — она скончалась в 2015 году.

Бобби Бриггс (Дэна Эшбрук)

Боб (Фрэнк Силва)

Фрэнк Силва не дожил до третьего сезона, он умер в 1995 году. Кстати, Фрэнк попал в сериал случайно — работал бутафором и декоратором на съемочной площадке, где Линч заметил его и решил, что он отлично подойдет на роль Боба.

Джози Пэккард (Джоан Чэнь)

Люси Моран (Кимми Робертсон)

Шериф Гарри С.Трумэн (Майкл Онткин)

Помощник Энди Бреннен (Гарри Гоаз)

Энни Блэкберн (Хизер Грэм)

Дэнис/Дэни́з Брайсон (Дэвид Духовны)

Гордон Коул (Дэвид Линч)

Агент Дейл Купер (Кайл Маклахлен)

Многие актеры появятся в сериале снова — Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Шерилин Фенн, Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Джеймс Маршалл, а также Дэвид Духовны и, конечно, Дэвид Линч. Лары Флинн Бойл (которая до неузнаваемости изменилась), к сожалению, не будет. Кроме того, в нем задействованы и другие звезды: Моника Беллуччи, Наоми Уоттс, Тим Рот, Джеймс Белуши и другие.

И еще немного, чтобы погрузиться в атмосферу «Твин Пикс», — отличная нарезка про «чертовски хороший кофе!» (Damn Good Coffee!). Этот номер в исполнении агента Купера никогда не надоест.