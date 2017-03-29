Герои сериала «Твин Пикс» четверть века спустя
Уже 21 мая на канале Showtime выйдет первая серия третьего сезона сериала «Твин Пикс», который не перестает околдовывать все новых и новых зрителей. А пока ждем, мы в AdMe.ru собрали для вас фотографии главных героев сериала и посмотрели, как они изменились за 25 лет. Включаем знаменитую музыку Бадаламенти и предаемся воспоминаниям.
Лора Палмер/ Мэдди Фергюсон (Шерил Ли)
Издание «Entertainment Weekly» организовало фотосессию для актеров третьего сезона «Твин Пикс»". Именно так Шерил Ли (и другие актеры на фотографиях с логотипом издания) будет выглядеть в новом сезоне.
Одри Хорн (Шерилин Фенн)
Джеймс Хёрли (Джеймс Маршалл)
Донна Хейворд (Лара Флинн Бойл)
Лиланд Палмер (Рэй Уайз)
Норма Дженнингс (Пегги Липтон)
Шелли Джонсон (Мэдхен Амик)
Дама с поленом (Кэтрин Коулсон)
Так Кэтрин Коулсон выглядела в последний год своей жизни. В третьем сезоне мы ее, к большому сожалению, не увидим — она скончалась в 2015 году.
Бобби Бриггс (Дэна Эшбрук)
Боб (Фрэнк Силва)
Фрэнк Силва не дожил до третьего сезона, он умер в 1995 году. Кстати, Фрэнк попал в сериал случайно — работал бутафором и декоратором на съемочной площадке, где Линч заметил его и решил, что он отлично подойдет на роль Боба.
Джози Пэккард (Джоан Чэнь)
Люси Моран (Кимми Робертсон)
Шериф Гарри С.Трумэн (Майкл Онткин)
Помощник Энди Бреннен (Гарри Гоаз)
Энни Блэкберн (Хизер Грэм)
Дэнис/Дэни́з Брайсон (Дэвид Духовны)
Гордон Коул (Дэвид Линч)
Агент Дейл Купер (Кайл Маклахлен)
Многие актеры появятся в сериале снова — Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Шерилин Фенн, Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Джеймс Маршалл, а также Дэвид Духовны и, конечно, Дэвид Линч. Лары Флинн Бойл (которая до неузнаваемости изменилась), к сожалению, не будет. Кроме того, в нем задействованы и другие звезды: Моника Беллуччи, Наоми Уоттс, Тим Рот, Джеймс Белуши и другие.
И еще немного, чтобы погрузиться в атмосферу «Твин Пикс», — отличная нарезка про «чертовски хороший кофе!» (Damn Good Coffee!). Этот номер в исполнении агента Купера никогда не надоест.