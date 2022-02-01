Где снимали 12 советских фильмов, которые мы смотрели сто раз, а узнать места не можем

Раньше фильмы могли снимать в нескольких разных городах или районах огромной страны. Характерные пейзажи Украины и Прибалтики ловко маскировали под Францию или Англию. И даже для сказочных местностей или ландшафтов будущего находили удачные локации.

AdMe.ru разузнал, куда заносило советских режиссеров в поисках мест для съемок.

Д’Артаньян и три мушкетера

Съемки фильма велись на Западной Украине, французскую столицу снимали в основном во Львове. Так, домом кардинала Ришелье стал Дом ученых, штабом мушкетеров и одновременно Лувром — дворец Потоцких, а жилищем галантерейщика Бонасье — простой дом возле костела Марии Снежной, построенный, кстати, в XX веке.

Съемки также шли в Одессе, Хотинской крепости и Свиржском замке. Последний сыграл сразу несколько ролей: имения отца Д’Артаньяна; Бетюнского монастыря, в котором отравили Констанцию; дома палача, казнившего Миледи; бастиона крепости Ла-Рошель, где мушкетеры сражались с англичанами.

Знаменитую «Песню мушкетеров» («Пора-пора-порадуемся...») герои исполняли во Львове, возле Доминиканского собора, костела Святого Николая, проезжая по улицам Грушевского и Друкарская (2-е фото в коллаже выше).

Семнадцать мгновений весны

Многие сцены фильма были отсняты в Москве. Например, эпизод, где Штирлиц гуляет с фрау Заурих в лесу вдоль пруда, снимался на северо-востоке столицы, в усадьбе Архангельское-Тюриково. Переговоры немцев и американцев проходили в доме Черткова на Мясницкой улице. А в качестве железнодорожных станций в Германии и Берне выступил один вокзал — Рижский.

Съемки частично велись и в Германии. К примеру, виды на трактир «Грубый Готлиб» снимались возле ресторана «У последней инстанции», недалеко от Александерплац — центральной площади Берлина. А сцена, в которой профессор Плейшнер идет на конспиративную квартиру в швейцарском городе Берн, на самом деле происходит в немецком Майсене.

Гостья из будущего

Большая часть натурных съемок прошла в Москве. Так, «КосмоЗоо» стал Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина. Станция флипов — летательных аппаратов будущего — снималась на аллее Космонавтов у метро «ВДНХ». В качестве терминала космопорта, куда отправился Коля Герасимов, использовали южный вестибюль станции метро «Ботанический сад».

Бесконечные погони Алисы, Коли и космических пиратов также происходили на улицах Москвы: Пречистенке, Остоженке, Новом Арбате (бывшем проспекте Калинина) и других. Кстати, школа, в которой учились герои фильма, — это реальная школа № 1239 (в те времена — спецшкола № 20 с углубленным изучением английского языка). Находится она в переулках недалеко от метро «Баррикадная».

Старики-разбойники

Почти всю ленту сняли во Львове. В фильме можно увидеть многие достопримечательности этого западноукраинского города: центральную площадь Рынок, Пороховую башню, Латинский собор, башню Корнякта.

Место работы следователя Мячикова снималось в Королевском арсенале, а Львовскую ратушу выдали за музей, который грабили главные герои. Правда, только снаружи. Съемки на лестнице музея проходили в Москве, в здании факультета журналистики МГУ.

Маленькая Вера

Фильм снимался в родном для режиссера картины Василия Пичула Мариуполе (тогда Жданов). В этом приморском промышленном городе Восточной Украины все время стоял спертый воздух. Через детскую площадку проходила железная дорога, по которой поезда возили уголь, и это было обычной картиной. Создатели фильма искали место, которое будет полным контрастов, и пейзажи Мариуполя подошли как нельзя лучше.

Чародеи

В волшебный город Китежград превратили улицы Суздаля. А вот почти все сцены внутри НУИНУ — института необыкновенных услуг, где работали герои, — снимались в корпусе московского телецентра «Останкино», построенном к Олимпиаде 1980 года. Наружный облик здания создавался с помощью комбинированных съемок: стены института «позаимствованы» у гостиницы «Союз» на севере Москвы, крыша — у суздальского туристического комплекса «Турцентр».

В «Турцентре» также снимали новогодний банкет в финале фильма. В качестве фойе НУИНУ и мастерской Брыля и Коврова выступили помещения Дворца культуры ЗИЛ в Москве. Музеем, в котором поселили Ваню с сестрой, стал владимирский ресторан «Русская деревня». А песню «Ведьма-речка» Алена пела в Останкинском ботаническом саду.

О бедном гусаре замолвите слово

Провинциальный город Губернск снимали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Подмосковье. Так, в панорамных видах сверху, во время которых мы слышим закадровый голос или пение Андрея Миронова, можно узнать усадьбы Архангельское, Кусково, Царское Село и Петергоф. Эпизод, в котором Настенька исполняет свой знаменитый романс, снимался в усадьбе Братцево. Лагерь гусар расположился в Петропавловской крепости. Там же снимали тюремные помещения.

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей

Роль английского графства Девоншир, в котором происходит действие фильма, успешно сыграли эстонские пейзажи. К примеру, торфяными топями Дартмура, где обитала собака Баскервилей, стало болото Куйстлемма. Саму усадьбу Баскервиль-холл снимали в Таллине. Были задействованы 2 здания: замок Глена и бывшая резиденция графа А. В. Орлова-Давыдова (замок Маарьямяги), в котором сейчас расположен Эстонский исторический музей.

Офицеры

Одна из наиболее известных сцен — в конце фильма, когда Варавва, будучи уже генерал-полковником и руководителем одного из управлений Министерства обороны, предлагает Трофимову завершить службу и стать преподавателем. Загадочное сооружение позади героев по сюжету является военным ведомством. На самом деле беседа происходила у здания химического факультета МГУ. Фильм снимали не только в Москве, но и в других частях Советского Союза: в Подмосковье, Твери, Севастополе, Ашхабаде.

Гардемарины, вперед!

Фильм снимали в Москве, Санкт-Петербурге, Таллине, Твери и Крыму. Домом Ягужинских стал Юсуповский дворец в Москве, а домом Пелагеи Дмитриевны, Софьиной тетки, — Крутицкое подворье. Монастырь, куда приезжает Анастасия с де Брильи и где заточена Софья, — это музей-заповедник «Коломенское». В фильме можно разглядеть знаменитую церковь Вознесения, которая является памятником ЮНЕСКО.

Карнавальная ночь

Интерьеры Дома культуры снимали в Театре Советской Армии, что обернулось трудностями. Съемки в цвете в то время требовали много света. Осветительные приборы сильно нагревались, и их размещали на улице или в специальном павильоне, но не в обычном здании. Поэтому из-за нагрева на съемочной площадке картины постоянно было душно.

Ностальгия

В советское время редкие фильмы снимали за рубежом. Одна из таких картин — «Ностальгия» Андрея Тарковского. Сюжет ее разворачивается в Италии, там же и проходили съемки. Когда Тарковский путешествовал по этой стране, его впечатлил курортный городок Баньо-Виньони. Через год режиссер вернулся туда, чтобы снять фильм. Несмотря на технические трудности и неудачные кадры, Тарковский признавался, что некоторые сцены он ни за что не взялся бы снимать в павильонах «Мосфильма».

При просмотре какого из этих фильмов вы никогда бы не догадались, где он был снят?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.