Где сейчас снимаются актеры, которых мы помним еще детьми

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Не так давно фанатов фильма «Один дома» шокировал вид Маколея Калкина. Сейчас 39-летний актер мало напоминает того милого ребенка, который понравился миллионам зрителей. Но не все дети-знаменитости испортили свою карьеру. Некоторые маленькие звезды выросли в талантливых и многогранных профессионалов своего дела.

Нам в AdMe.ru захотелось вспомнить именно таких.

1. Джорджи Хенли

Многие полюбили милую малышку Люси Певенси из «Хроник Нарнии». Сейчас Джорджи Хенли, которая исполнила ее роль, выросла и перевоплотилась в Маргариту Тюдор в мини-сериале «Испанская принцесса».

2. Хэйли Джоэл Осмент

Если хотите увидеть, каким стал мальчик из «Шестого чувства», посмотрите новый триллер «Красивый, плохой, злой». Это картина, которая рассказывает об одном из самых опасных преступников в истории — Теде Банди.

3. Кристина Риччи

В 2018 году вышел триллер «Искаженный». В нем Кристина Риччи, которая в 1991 году стала идеальной Уэнзди Аддамс, играет женщину, страдающую биполярным расстройством.

4. Мэттью Лоуренс

Мэттью Лоуренсу, который в 1993 году сыграл в фильме «Миссис Даутфайр» Кристофера Хилларда, уже 39 лет. Одна из его последних ролей — Джек Хантер в американском ситкоме «Девушка познает мир».

5. Николь Том

Звезда семейной комедии 1992 года «Бетховен» сейчас снимается в сериале «Готэм». Там Николь Том исполняет роль сумасшедшей дочери комиссара полиции.

6. Анна Кламски

Компанию Маколею Калкину в фильме «Моя девочка» составила Анна Кламски. Одна из самых интересных новых ролей уже 38-летней актрисы — доктор Кейти Херман в сериале о Кремниевой долине «Остановись и гори».

7. Эбигейл Бреслин

Премьера фильма «Маленькая мисс Счастье» состоялась 13 лет назад. Конечно, исполнительница главной роли давно выросла и превратилась в настоящую красавицу. Убедиться в этом можно, посмотрев сериал «Королевы крика».

8. Джейми Белл

Немногие узнали в Берни Топине из нового фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» мальчика, который мечтал о балетной карьере, из картины «Билли Эллиот». Но обе эти роли, в 2000 и 2019 годах соответственно, сыграл Джейми Белл.

9. Джонатан Липники

Самая свежая работа малыша из фильма «Стюарт Литтл» — короткометражка «Свидание».

10. Анна-София Робб

Анна-София Робб снимается в кино с 11 лет. В этом году звезду детских фильмов «Чарли и шоколадная фабрика» и «Мост в Терабитию» можно увидеть в криминальном мини-сериале «Притворство».

11. Фредди Хаймор

С 2017 года Фредди Хаймор исполняет главную роль в сериале «Хороший доктор». За эту работу парень, который в детстве играл в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», был номинирован на премию «Золотой глобус».

12. Линдси Лохан

В комедии «Ловушка для родителей» тогда еще 12-летняя Линдси Лохан сыграла сразу 2 роли — близняшек Холли и Энни. В этом году, после продолжительной паузы, актриса появилась в амплуа вампира в триллере «Среди теней».