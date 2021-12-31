Где на самом деле были сняты 16 советских фильмов, которые мы смотрим, сколько себя помним

На съемках фильмов нередко творится настоящая магия. С легкой руки кинематографистов суровый город, простирающийся за полярным кругом, превращается в уютный украинский хуторок, а старинная крепость в провинции — в столичный кремль.

Мы в AdMe.ru решили двинуться по следам советского кинематографа и подробнее изучить географию съемок наших любимых фильмов.

Иван Васильевич меняет профессию

В фильме Жорж Милославский и Иван Бунша попадают в Москву XVI века и, пытаясь скрыться от стражников, бегают по крытым арочным переходам Московского кремля. Однако на самом деле исторические сцены снимались в Ростовском кремле. Этот памятник архитектуры расположен в самом центре Ростова (не путать с Ростовом-на-Дону!). В отличие от известного тезки этот город не такой уж большой. На сегодняшний день там проживает чуть более 30 тыс. человек.

Съемки велись и в других городах страны. Например, в Ялте был снят клип к песне «Звенит январская вьюга». А место, где жил Шурик, и сегодня можно узнать в одном из московских зданий, а именно в доме № 13 (стр. 1) на Новокузнецкой улице. Оно находится между станциями метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая» и в народе получило прозвище «дом-гармошка». А вот интерьеры квартир Шурика и Шпака, так же как и царских палат, были построены и отсняты на «Мосфильме».

Золушка

Существует немало версий относительно того, где был воссоздан антураж королевского роскошного дворца в фильме «Золушка» 1947 года. Некоторые утверждают, что сцены бала снимались в усадьбе барона фон Дервиза, расположенной в селе Кирицы Рязанской области. Однако это неверно. На самом деле дворец был всего лишь декорацией, построенной в павильонах «Ленфильма». А вот уличные сцены были отсняты в Риге.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Вопреки названию картины, в фильме запечатлен вовсе не Кавказ, а Крым, точнее Алушта, где и проходило большинство натурных съемок. Исключением можно назвать лишь 2 сцены. Первая — когда Нина спасает Шурика из потоков горной реки: девушка бросается в Мзымту, протекающую в Краснодарском крае. Вторая — когда Трус, Балбес и Бывалый похищают невесту: эти кадры были сняты в Абхазии, на дороге, ведущей к озеру Рица.

Тот самый Мюнхгаузен

Картина о приключениях барона Мюнхгаузена и вовсе снималась за рубежом, а именно в Германии, в Боденвердере. Кстати, немцы, как профессиональные актеры, так и обычные горожане, были задействованы в массовке и эпизодах. При внимательном просмотре фильма можно заметить, как в некоторых сценах артикуляция иностранцев не совпадает с русским озвучиванием.

Кин-дза-дза!

Планету Плюк из галактики Кин-дза-дза режиссер Георгий Данелия воссоздал неподалеку от туркменского Балканабада, в пустыне Каракумы. Съемки проходили летом, в самый пик жары, поэтому рабочий день актеров начинался или рано утром, или поздно вечером. Также часть сцен была отснята в Москве. Например, встреча Машкова и Гедевана снималась на Новом Арбате, а торг с контрабандистами — на заброшенном заводе в Черемушках.

Белые росы

Трагикомедия, повествующая о влиянии урбанизации на традиционный уклад славянской деревни, снималась в белорусском Гродно и его окрестностях. Основной съемочной площадкой стала деревня Девятовка, которая располагалась всего в 4 остановках от центра города и была подготовлена к сносу. Задумывалось, что Белые Росы — деревня с такой же судьбой, как и Девятовка. Удивительно, но переселения в городские квартиры ее жители дождались лишь в 2017 году. Последним был снесен дом, в котором по сценарию жил главный герой картины. А на месте, где снимался эпизод деревенской свадьбы, сейчас стоит 14-этажное жилое здание.

Жестокий романс

Прототипом города, где разворачиваются события «Бесприданницы», была выбрана Кострома. Именно там проходило большинство натурных съемок. В роли железнодорожного вокзала, на который приезжает Паратов, выступило здание Костромского театра кукол. Дом Огудаловых тоже располагался в Костроме, а вот его крыльцо — в Москве. Сцена, когда Лариса выбегает на крыльцо в ожидании почтальона, снималась в музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках. Удивительно, но спустя более 30 лет с момента съемок это место практически не изменилось. Также часть сцен была снята на пароходах «Спартак» и «Достоевский». Одна из них чуть не окончилась трагедией: лодка с Андреем Мягковым слишком близко подплыла к пароходу и погрузилась в воронку, образованную лопастями судна. Актер чудом выбрался на берег, не получив ни единой царапины.

Гусарская баллада

Перед Эльдаром Рязановым стояла важная задача: в качестве локации для съемок найти что-то наподобие «дворянского гнезда». Поскольку к середине XX века таких мест в Подмосковье практически не осталось, поиски оказались затяжными. В итоге режиссер остановился на усадьбе Удино, расположенной в Дмитровском районе Московской области. Барский дом был разрушен, и художникам картины пришлось создавать интерьеры дома Азаровых в уцелевшей на территории усадьбы церкви. Батальные сцены снимали неподалеку — в окрестностях поселка Поповка.

Свадьба в Малиновке

Некоторые эпизоды «Свадьбы в Малиновке» были сняты в селе с таким же названием недалеко от Харькова. Однако съемка большинства сцен проходила в селах Пески и Хорошки Полтавской области. Почти все местные жители приняли участие в массовке. Те из них, кто приходил со своими гусем или уткой, получали чуть более высокий гонорар. А вот павильонные съемки велись совсем в другом месте — в стенах «Ленфильма».

Карнавал

Оханск, в котором, будучи школьницей, проживала Нина Соломатина, не выдуман — он на самом деле существует на карте. Городок с населением чуть менее 7 тыс. человек располагается в Пермском крае. Только вот железнодорожного вокзала там никогда не было, а до ближайшей станции Нытва от него 35 км. Из соображений удобства режиссер картины Татьяна Лиознова «переместила» Оханск в Калугу: все сцены провинциального городка были сняты именно там.

Белое солнце пустыни

Чтобы создать декорации среднеазиатского городка Педжента, съемочной группе фильма пришлось отправиться в Дагестан, в окрестности Махачкалы на побережье Каспийского моря. Съемки картины были крайне плохо организованы: актеры регулярно нарушали дисциплину, а режиссеру банально не хватало ресурсов. В ноябре 1968 года съемки были практически завершены, но комиссия творческого объединения осталась недовольна материалом и потребовала переснять некоторые эпизоды. Фильм получил дополнительное финансирование. В мае 1969-го съемочная группа вылетела на восточный берег Каспийского моря, в Туркмению, где концовка киноленты была снята практически заново.

Калина красная

Съемки картины «Калина красная» проходили в Вологодской области. Основная часть сцен была отснята в деревне Садовая (на тот момент она называлась Мериново). К слову, в съемках было задействовано около половины местных жителей. Серьезная роль досталась пожилой крестьянке Овфимии: она сыграла мать главного героя — Куделиху. На самом деле старушка просто рассказывала актрисе Федосеевой-Шукшиной историю своей жизни, которая практически совпала со сценарием фильма. Крестьянка даже не видела камеры: оператор снимал беседу через окно таким образом, чтобы старушка ничего не заметила.

Афоня

Местом съемок «Афони» стал Ярославль. В фильме можно увидеть Спасо-Преображенский монастырь, брагинские хрущевки, а также кафе «Ассоль», которое сейчас перестроено в магазин. Роль Борщовки сыграло село Диево-Городище, которое находится всего в 18 км от Ярославля. В Москве снималась лишь сцена в ресторане, куда Афоня пришел в попытках забыть Елену.

Полосатый рейс

Съемки «Полосатого рейса» проходили прямо в открытом море. Съемочная группа обосновалась на теплоходе «Фрязино», следующем по маршруту Одесса — Батуми. Однако до этого актеры и животные провели вместе несколько месяцев на старом судне «Матрос Железняк», пришвартованном в Ленинграде.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Сказочная история, произошедшая на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством, снималась вовсе не на Украине, а на Кольском полуострове, под Кировском Мурманской области. Именно там, за полярным кругом, были построены декорации небольшой украинской деревеньки. Актеру Георгию Милляру, сыгравшему Черта, приходилось погружаться в прорубь, падать в снег, выдерживать напор ветродуя — и все это при 40-градусном морозе.

Сирота казанская

Живописные места поселка Берендеево Ярославской области сразу же покорили сердце режиссера картины Владимира Машкова. Именно там, в чуть более 150 км от Москвы, были отсняты эпизоды в школе и на станции. А вот бревенчатый дом главной героини нашли в деревне Зубцово в Сергиево-Посадском районе Московской области. Съемки новогодней комедии сопровождали настоящие чудеса. Когда киношники были готовы приступать к работе, снег неожиданно растаял. На дворе стоял март, и все уже было смирились с тем, что съемки придется отложить до следующей зимы. Однако наутро случилось что-то невероятное: земля была вновь плотно укрыта снегом. Машков воспринял это явление как знак свыше и немедленно приступил к съемкам.