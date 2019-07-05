Где еще снимались актеры «Чернобыля» (Один из них сыграл папу Гарри Поттера)

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Трудно представить, что в 2019 году еще какому-то сериалу удастся повторить триумф «Чернобыля». Тысячи восторженных отзывов критиков, оценка 9,6 и 1-е место в рейтинге лучших шоу на IMDb говорят сами за себя. Этому проекту удалось достичь такого успеха благодаря интересной теме, внимательной работе сценариста Крейга Мазина и не в последнюю очередь — таланту актеров.

Мы в AdMe.ru решили приглядеться к исполнителям главных ролей в «Чернобыле» и рассказать, в каких еще фильмах и сериалах их можно увидеть.

1. Джаред Харрис (Валерий Легасов)

Фильмография этого британского актера состоит из более чем 50 проектов. Самые яркие роли Джареда Харриса — Лэйн Прайс в «Безумцах», доктор Дэвид Джонс в «Грани» и профессор Мориарти в ленте «Шерлок Холмс: Игра теней». На 30 августа запланирована премьера сериала «Карнивал Роу», в котором Харрис сыграет сержанта.

2. Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк)

За свою дебютную роль — Бесс в фильме Ларса фон Триера «Рассекая волны» — Эмили Уотсон получила приз «Феликс» как лучшая актриса 1996 года, а также была номинирована на «Оскар». И хотя «Оскар» она еще не получила, за более чем 20-летнюю карьеру сыграла много ярких ролей. Лучшие из них — Наталья Каткова в «Защите Лужина», Риба Макклейн в «Красном драконе», Мэри О’Брайен в «Эквилибриуме».

3. Стеллан Скарсгорд (Борис Щербина)

Шведский актер Стеллан Скарсгорд снялся в 5 фильмах Ларса фон Триера. Рекомендуем обратить внимание на его работу в «Нимфоманке». Также исполнителя роли Бориса Щербины из «Чернобыля» можно увидеть в кассовых голливудских картинах. Например, в «Мстителях», «Девушке с татуировкой дракона» и «Золушке».

4. Джесси Бакли (Людмила Игнатенко)

Карьера Джесси Бакли началась не с кино, а с музыки. В 2008 году она заняла 2-е место в британском шоу талантов I’d Do Anything, а уже через 2 года решила, что хочет быть актрисой. Девушка успела сыграть Марию Болконскую в экранизации романа «Война и мир», Лорну Боу в сериале «Табу», Молл Хантфорд в триллере «Зверь». Не сомневаемся, что после успеха «Чернобыля» у Джесси появится множество предложений от лучших режиссеров.

5. Адам Нагайтис (Василий Игнатенко)

Британский актер, главной ролью которого до «Чернобыля» была роль Корнелиуса Хикки в сериале «Террор». Также Адама Нагайтиса можно увидеть в фильмах «Пассажир», «Суфражистка» и «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом».

6. Кон О’Нил (Виктор Брюханов)

У Кона О’Нила по сравнению с большинством других актеров «Чернобыля» не такая большая фильмография. Но игру этого британца можно оценить в мини-сериале «Библия», нескольких эпизодах «Доктора Кто» и «Зачистке».

7. Эдриан Роулинс (Николай Фомин)

Даже фанатам Гарри Поттера было непросто узнать в Николае Фомине папу «мальчика, который выжил». Но если вы приглядитесь к Эдриану Роулинсу внимательнее, то увидите Джеймса Поттера. Также актер сыграл в фильмах «Женщина в черном», «Уилбур хочет покончить с собой» и сериале «Смерть в раю».

8. Сэм Тротон (Александр Акимов)

Фанаты сериала «Доктор Кто» точно знают дедушку Сэма Тротона — Патрика Тротона, который сыграл Второго Доктора. У самого Сэма такая великая роль еще впереди. Пока же парня можно увидеть в нескольких фильмах и сериалах: «Чужой против Хищника», «Ритуал», «Робин Гуд» и «Пустая корона».

9. Роберт Эммс (Леонид Топтунов)

Самая известная роль Роберта Эммса — Пифагор в сериале «Атлантида». Помимо этого, он исполнил роли таких персонажей, как Человек-тля в фильме «Пипец-2», Томас Деккер в «Анониме», Витас Герулайтис в «Борге/Макинрое». Много времени актер посвящает театру и даже является учителем в Лондонской школе драматического искусства.

10. Давид Денсик (Михаил Горбачев)

11. Пол Риттер (Анатолий Дятлов)

Британец Пол Риттер чаще играет в театре, чем в кино. Но на большом экране его тоже можно увидеть. Например, в 6-й части фильмов о Гарри Поттере он перевоплотился в Элдреда Уорпла, а также появился в «Игре», «Кванте милосердия», «Пустой короне» и «Больших надеждах».