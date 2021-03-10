Фотографии 17 голливудских звезд и их детей, сделанные в одном возрасте

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Сына Джуда Лоу Рафферти все время сравнивают с отцом из-за их сходства, которое было особенно поразительным, когда юноша позировал для журнала GQ. Рафферти сказал, что в этом нет ничего удивительного, ведь Джуд Лоу — его отец. Но бывает и так, что дети совсем не похожи на своих знаменитых родителей, как, например, сыновья Роба Лоу. Если поместить рядом фотографии родителей и детей, особенно сделанные в одном возрасте, можно сделать много занятных открытий.

AdMe.ru решил сравнить, как выглядели знаменитости и их дети в одном возрасте, ведь находить сходства и различия между ними очень увлекательно.

1. Грейс Келли и Стефания, принцесса Монако, в 20 лет

2. Лиза Боне и Зои Кравиц в 32 года

3. Марлон Брандо и Кристиан Брандо в 31 год

4. Дензел Вашингтон и Джон Вашингтон в 36 лет

5. Джуд Лоу и Рафферти Лоу в 23 года

6. Майкл Дж. Фокс и Сэм Фокс в 30 лет

7. Николас Кейдж и Уэстон Коппола Кейдж в 30 лет

8. Майкл Джексон и Майкл Джозеф Джексон — младший в 21 год

9. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 34 года

10. Роб Лоу и Мэттью Лоу в 28 лет

11. Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн в 27 лет

12. Дайана Росс и Трэйси Эллис Росс в 42 года

13. Шон Пенн и Хоппер Джек Пенн в 26 лет

14. Сигурни Уивер и Шарлотта Симпсон в 30 лет

15. Оливия Ньютон-Джон и Хлоя Латтанци в 35 лет

16. Мел Гибсон и Майло Гибсон в 27 лет

17. Пирс Броснан и Шон Броснан в 32 года