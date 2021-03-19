Фото 18 звезд, глядя на которые хочется воскликнуть: «Время, бессердечная ты штука!»
Вечера за просмотром комедий с семьей или боевиков украдкой от родителей подарили нам массу кумиров и примеров для подражания. На фильмах Железного Арни выросло целое поколение культуристов, а образы сильных и волевых женщин вдохновляли многих девушек. Но время быстротечно, и особенно четко это понимаешь, когда видишь, как изменились любимые актеры.
Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на знаменитостей, которые прошли столь долгий путь с начала карьеры и не растеряли своего очарования.
Памела Андерсон в боевике «Игра в полицейских» 1994 года и в 2019 году
Мел Гибсон в фильмах «Тим» 1979 года и «Сила стихии» 2020-го
Моника Беллуччи в комедии «Злоупотребление» 1991 года и на мероприятии в 2020 году
Антонио Бандерас в культовой комедии «Женщины на грани нервного срыва» 1988 года и сейчас
Джонни Депп в первой главной роли в мюзикле «Плакса» 1990 года и на недавно прошедшем официальном мероприятии
Анджелина Джоли в фильме «Киборг-2: Стеклянная тень» 1993 года и спустя 27 лет
Леонардо Ди Каприо в «Зубастиках-3» и на церемонии вручения «Оскара» в 2020-м
Дрю Бэрримор в триллере «Воспламеняющая взглядом» 1984 года и сегодня
Киану Ривз в криминальной драме «На берегу реки» 1986 года и 34 года спустя
Ума Турман в 1992 году и сегодня
Первый фильм с участием Арнольда Шварценеггера, «Геркулес в Нью-Йорке», вышел в 1970 году. А это Железный Арни в 2019-м
Джоди Фостер в начале карьеры и в наши дни
Хоакин Феникс в фильме 1995 года и на вручении «Оскара» в 2020-м
Кэмерон Диас в комедии «Маска» 1994 года и в 2019 году
Дольф Лундгрен в роли злодея Ивана Драго (1985 год) и в 2019 году
Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Двойной удар» (1991 год) и в фильме 2019 года
Брэд Питт в сериале «Славные дни» 1990 года и в 2020-м
Том Круз в фильме 1983 года и 37 лет спустя
Кого, по вашему мнению, время изменило больше других?
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