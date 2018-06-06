Факты о кино, после которых вы захотите пересмотреть любимые фильмы в поисках спрятанных секретов
В наших любимых фильмах есть множество деталей, которые можно заметить только при внимательном просмотре. Во «Властелине колец», например, Гэндальф носит вместе 2 самых значимых предмета в его жизни — посох и трубку. В данной статье вы найдете еще 15 таких же интересных фактов о культовых фильмах.
Просто мы в AdMe.ru обожаем кино и делимся этой любовью с вами.
- Создателям комедии «Знакомство с Факерами» пришлось доказать Американской ассоциации кинокомпаний, что на самом деле существует человек с такой же фамилией (англ. Focker), иначе фильм не вышел бы на экраны из-за созвучия с нецензурным словом.
- Молодой Ред на фотографии в личном деле в фильме «Побег из Шоушенка»- это сын Моргана Фримена, Альфонсо.
- Во время работы над фильмом «Стражи Галактики» реквизиторам пришлось потратить 4 месяца, чтобы найти кассетный плеер марки Sony Walkman с оригинальными наушниками MDR-3L2 оранжевого цвета, с которым никогда не расстается главный герой.
- В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» многие статисты — это настоящие душевнобольные.
- Зрители фильма «Красный воробей» устроили в твиттере серьезную дискуссию о том, можно ли оформить кредит на главную героиню. Дело в том, что американские производители кино шагнули далеко вперед в производстве реквизита. И если в фильме про Джейсона Борна вместо фамилии и имени мы видим просто набор русских букв, то в «Красном воробье» паспорт вполне себе реалистичный. Только кредит на него все равно не дадут: в номере не хватает одной цифры и другие данные не соответствуют действительности.
© The Bourne Identity / Universal Pictures © Red Sparrow / Film Rites
- В 3-м сезоне сериала «Шерлок» появляется чета Холмсов — родители Шерлока и Майкрофта. Играют их настоящие родители Бенедикта Камбербэтча.
- Ученые на Южном полюсе рассказали в своем твиттере о странной традиции: каждый год в феврале, когда начинается полярная зима и ученые оказываются отрезаны от всего мира до ноября (погода портится настолько, что самолеты не могут летать), они устраивают просмотр всех фильмов «Нечто». По сюжету фильма нечто страшное происходит на антарктической базе во время непогоды.
- Внимательные фанаты заметили, что в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» и «Тор: Рагнарёк» Тор носит прядь Локи, вплетенную в свои волосы. Почему — неизвестно, но одна из теорий гласит, что на тот момент Тор думает, будто его брат мертв, эта прядь — своеобразная дань памяти Локи.
- Продолжительность фильма «Начало» (2 часа 28 минут) — это отсылка к песне Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien, первая студийная запись которой длилась 2 минуты 28 секунд. Именно эта песня помогает героям выбраться из сна. А если сложить первые буквы имен главных героев — Dom, Robert, Eames, Arthur / Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны).
- Эмили Блант и Джон Красински, сыгравшие семейную пару в фильме «Тихое место», женаты в реальной жизни.
- Во время съемок фильма «Бойцовский клуб» Хелена Бонэм Картер просила визажиста наносить ей макияж левой рукой, потому что ее героиня никогда бы не стала тратить свое время на аккуратный мейкап.
- Исполнитель роли Джона Сноу актер Кит Харингтон однажды признался в интервью, что смывной туалет изобрел его прапрадед.
- Разработкой робота Евы из мультфильма «ВАЛЛ-И» занимался Джонатан Айв, дизайнер, подаривший миру iPod, iMac, iPhone.
- Эд, сыгравший Тайрона, пришел на съемочную площадку «Большого куша» устраиваться на работу охранником. Но его увидел Гай Ричи и предложил роль в фильме.