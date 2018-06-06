Факты о кино, после которых вы захотите пересмотреть любимые фильмы в поисках спрятанных секретов

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В наших любимых фильмах есть множество деталей, которые можно заметить только при внимательном просмотре. Во «Властелине колец», например, Гэндальф носит вместе 2 самых значимых предмета в его жизни — посох и трубку. В данной статье вы найдете еще 15 таких же интересных фактов о культовых фильмах.