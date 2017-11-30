12 звезд, которые предпочитают молчать о своих секретах, и ясно, почему

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Несмотря на то что каждый день знаменитостей проходит на глазах у всего мира, все же некоторые странные и иногда даже шокирующие факты из их биографии каким-то непостижимым образом остаются срытыми от широкой публики. Мы в AdMe.ru решили раскрыть звездные шкафы и достать оттуда 12 маленьких и больших скелетов, которые дают возможность по-новому взглянуть на наших любимых звезд и в очередной раз убедиться, что никто не может быть идеальным.

Билл Мюррей пытался провезти через границу марихуану

На самом деле история еще забавнее, поскольку 20-летний студент медицинского колледжа Уильям (Билл) Мюррей решил пошутить в аэропорту Денвера, что он везет с собой бомбу. Сотрудники охраны бомбу не нашли, а вот несколько килограммов марихуаны в багаже присутствовало. Шутник отделался условным сроком и крахом надежд на врачебную карьеру, о чем он, похоже, ни разу не пожалел.

Джессика Альба была похищена на съемках сериала «Флиппер»

Эта история произошла с 14-летней Джессикой на съемках сериала «Флиппер». Неизвестные похитили начинающую актрису практически со съемочной площадки, после чего прислали требование о выкупе, сумма которого была так значительна для семьи, что родители уже не ожидали увидеть свою дочь живой. Так и не получив денег, похитители по невыясненным причинам бросили машину с Джессикой Альбой в багажнике возле Гранд-Каньона. Результатом этого происшествия стало длительное лечение актрисы в клинике с последующим наблюдением у психиатра. Сейчас Джессике Альбе удалось справиться с детской травмой, она счастливая жена и мама. А вот похитителей так и не удалось найти.

Отец Вуди Харрельсона отбывает 2 пожизненных срока в тюрьме

Детство вегана и анархиста Вудроу Харрельсона было омрачено одним весьма неприятным событием: когда будущему знаменитому актеру едва исполнилось 7 лет, его отца Чарльза Харрельсона обвинили в убийстве. По прошествии еще 10 лет, в 1979 году, его вновь приговорили за убийство окружного судьи, но на этот раз мерой наказания стали 2 пожизненных срока.

Киану Ривз бросил школу и не имеет даже аттестата

Самый грустный актер Голливуда, настоящий романтический герой Киану Ривз родился в столице Ливана Бейруте и еще в детстве успел исколесить полмира. В связи с врожденной дислексией (наличие проблем с письменной речью) Киану с трудом давалось обучение в школе, которую он бросил в возрасте 17 лет, так и не получив аттестата.

Отец Тоби Магуайра ограбил банк

Интересно, задержал бы Человек-паук грабителя, который подал кассиру записку: «Я умираю от рака, у меня нет денег»? Именно так поступил отец Тоби Магуайра, когда устал бороться с раком желудка (который ему, кстати, диагностировали ошибочно) и больше не мог содержать свою семью. Записка сработала, и грабитель пошел к выходу с мешком купюр, где его уже ждали полицейские. Магуайр-старший был приговорен к 2 годам тюрьмы.

Опра Уинфри родила ребенка в 14 лет

Опра никогда не скрывала, что свое детство она провела в условиях, которые сломили бы более слабую личность. Однако известная телеведущая предпочла не разглашать тот факт, что в 14 лет, сбежав из дома, она забеременела и родила ребенка, который был слишком слаб и вскоре умер. Шокирующими подробностями поделилась с общественностью сестра Опры Уинфри — за довольно скромную плату в $ 19 тыс. она поведала эту историю журналистам.

Джек Николсон только в 37 лет узнал правду о своей матери

Быть знаменитостью — значит смириться с тем, что все кому не лень будут копаться в твоей жизни. Так, уже состоявшийся актер Джек Николсон, решив заглянуть в газету Times, обнаружил шокирующую статью о том, что женщина, которую он все это время считал своей мамой, на самом деле его бабушка. Настоящей же матерью Николсона оказалась его «сестра». Конечно же, всему этому было простое объяснение: настоящая мать будущей голливудской звезды забеременела слишком рано, чтобы воспитывать малыша. Именно тогда и была произведена эта подмена, о которой стало известно журналистам. После выхода статьи несколько человек стали претендовать на роль отца, но Николсон настоятельно попросил оставить его в покое.

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер родилась в тюрьме

Родители Лейтон Мистер были членами группировки, которая занималась транспортировкой марихуаны из Ямайки в США, за что были приговорены к 10 годам заключения. Именно в тюрьме штата Техас прошла большая часть беременности миссис Мистер. Однако Лейтон появилась на свет не в помещении с зарешеченными окнами, а в городской больнице города Форт-Уэрт штата Техас. После родов Конни Мистер было разрешено остаться со своей дочерью еще на 3 месяца на свободе, после чего она вернулась в тюрьму, а воспитанием будущей звезды сериала «Сплетница» занялась бабушка.

Марк Уолберг в подростковом возрасте имел серьезные проблемы с законом

Звезда «Трансформеров», «Ограбления по-итальянски» и многих других успешных фильмов Марк Уолберг еще несколько лет назад не отличался тихим и спокойным нравом. В подростковом возрасте у него было около 30 приводов в полицию за ограбления и хулиганство. Но реальный тюремный срок он получил в 16 лет, после того как под действием наркотиков напал на двух вьетнамцев, один из которых получил тяжелые повреждения и ослеп на один глаз.

Отец Боба Марли был белым англичанином

Несмотря на то что все знают Боба Марли как ямайского исполнителя регги, отцом музыканта был английский офицер, работавший управляющим на одной из ямайских плантаций. Именно там 60-летний Норвал Марли встретил 16-летнюю Седеллу Букер, ставшую его женой и матерью легендарного Боба Марли. Однако работа не позволяла Норвалу Марли часто видеться с семьей, а спустя 10 лет отец музыканта скончался от сердечного приступа, так толком и не познакомившись с сыном.

Райан Гослинг жил в семье Джастина Тимберлейка

Райан и Джастин познакомились на съемках шоу «Клуб Микки Мауса», а когда у канадца Гослинга возникли проблемы с гражданством, родители Тимберлейка предложили мальчику пожить в их семье. Вот уже около 20 лет знаменитостей связывает крепкая дружба.