Если вы видите, что в кино герой пьет молоко, то, скорее всего, режиссер дает зрителям подсказку

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В кино не бывает случайностей и мелочей. Практически каждая деталь имеет свой смысл. В частности, это касается напитков, появляющихся в кадре. Для киношников это некие маркеры, которые позволяют показать дополнительные характеристики героев. Например, чтобы подчеркнуть брутальность персонажа, ему дают в руки бокал с виски или другим крепким напитком. Однако нередко в фильмах герои пьют молоко. В мире кинематографа есть даже специальный термин — «эффект молока». Так называется психологический прием, который используют режиссеры для того, чтобы заинтриговать аудиторию или, наоборот, дать подсказку о характере того или иного персонажа.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему персонажи наших любимых фильмов пьют именно молоко и что это может значить.

1. Взрослый человек, пьющий молоко, намекает нам на то, что у него невинная душа

Наверное, самый запоминающийся киногерой, который любит молоко, — это киллер Леон из одноименного фильма Люка Бессона. В этом есть некий диссонанс: профессиональный убийца — и пьет молоко. Ведь этот напиток ассоциируется у нас с детством и чистотой. Но именно в этом и заключается подсказка режиссера: его герой в душе все еще ребенок, у него светлая душа, которая просто скрывается за внешней суровой оболочкой.

2. Если молоко пьет отрицательный персонаж, значит, режиссер хочет продемонстрировать его власть

Другой киношный киллер, предпочитающий молоко, — жестокий Антон Чигур из фильма братьев Коэн «Старикам тут не место». В данном случае персонаж не вызывает симпатии: он вторгается в жилище потенциальной жертвы, без спроса берет бутылку молока из холодильника и выпивает ее, сидя на диване. Эта сцена призвана создать зловещую атмосферу, ведь молоко — символ дома и уюта, а здесь герой явно посягает на неприкосновенность жилища и рушит домашний очаг, провозглашая себя властителем чужой жизни. Молоко в данном случае подчеркивает особую циничность и власть персонажа. Другой пример — герой фильма «Нефть», жестокий делец Плэйнвью. В финале картины прямо перед убийством Илая он выкрикивает такую фразу: «Я пью твой молочный коктейль! Я выпиваю его до дна». Конечно, речь идет не столько о напитке, сколько о власти, которую Плэйнвью имеет над своей жертвой.

3. Молоко в кадре может символизировать разрушение общепринятых моральных ценностей

В фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» есть сцена, где фермер из Франции предлагает немецкому полковнику (Кристоф Вальц) бокал вина, но тот вместо вина любезно просит принести стакан молока. Затем он залпом его выпивает. Так режиссер хочет показать с помощью киноязыка проявление силы и уничтожение неких устоев. Выпивая молоко, злодей демонстрирует свою мощь, ведь он одерживает верх над добром и чистотой. Другой пример — картина «Безумный Макс: Дорога ярости». В картине есть эпизод, связанный со сбором грудного молока у женщин. Воины-мужчины пьют их молоко, чтобы оставаться сильными и здоровыми. Это довольно провокационный прием, учитывая, что в современном мире существует табу на то, чтобы взрослый человек пил грудное молоко. Так с помощью этой сцены режиссер подчеркивает: показанный им постапокалиптический мир очень далек от нашего.

4. Режиссер хочет обмануть зрителя, представив героя чистым и невинным

На чувстве пользы, чистоты и безопасности, которое вызывает молоко, сыграли несколько режиссеров. Так, в картине «Прочь» главная злодейка в лице миловидной девушки Роуз носит белый свитер и пьет такой «невинный» напиток, как молоко. А мастер саспенса Альфред Хичкок в фильме «Подозрение» заставил зрителей поверить в то, что главный герой отравил молоко для своей жены, чтобы получить наследство. Это было гениальное решение — только отпетый негодяй мог поместить яд в такой полезный напиток. Получилось некое «запугивание молоком», хотя на самом деле никакого яда в напитке не было.

5. Молоко подчеркивает возраст героя

Подчеркнуть молодость и незрелость героя при помощи молока — самый очевидный прием. Если режиссер хочет показать персонажа, у которого еще (почти буквально) молоко на губах не обсохло, нетрудно догадаться, какой напиток он выберет. В фильме «Бунтарь без причины» подросток в исполнении Джеймса Дина сначала напивается, а на следующий день залпом выпивает молоко прямо из бутылки, как бы демонстрируя, что в нем борются взрослое и детское начала. В ленте «Поймай меня, если сможешь» юный герой Леонардо Ди Каприо использует свое обаяние и притворяется взрослым пилотом. Но, когда стюардесса спрашивает, какой напиток ему принести, он говорит: «Молоко» и тем самым выдает свой истинный возраст.



Наконец, в культовой картине Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» главные герои-подростки пьют не что иное, как молоко. Так режиссер намекает: весь ужас и хаос, по сути, спровоцирован детьми.

Вы замечаете, что едят и пьют герои фильмов? Задумывались ли над тем, что еда и напитки несут особый смысл?