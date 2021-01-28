10+ киношедевров на вечер, в выборе которых вы не будете сомневаться

Если ваш ужин покрывается инеем, пока вы выбираете, что посмотреть, то эта статья для вас. Каждый фильм, сериал и даже мультфильм из нашей подборки достоин того, чтобы скрасить ваш вечер, в каком бы настроении вы ни находились. Ведь мы старались предложить максимально разнообразное кино.

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Постановка (сериал, 2020–2021)

Рейтинг IMDb — 8,7

Жанр — драма, комедия Незабываемый дуэт — Дэвид Теннант и Майкл Шин — снова воссоединился. Кстати, актеры играют самих себя в этом интереснейшем проекте. Два закадычных друга решают репетировать спектакли онлайн, и в этом им помогают (мешают) их семьи и коллеги.

Жертвуя пешкой (2014)

Рейтинг IMDb — 7

Жанр — триллер, драма, биография, спорт В самый разгар холодной войны на чемпионате мира по шахматам в Рейкьявике 2 выдающихся шахматиста, Борис Спасский и Бобби Фишер, сходятся в схватке века. Каждый из них лишен права на проигрыш. Этот турнир проходит в невероятно накаленной обстановке, и гениальные игроки справляются с беспрецедентным давлением весьма специфически.

Паранормальный Веллингтон (сериал, 2018—...)

Рейтинг IMDb — 7,6

Жанр — ужасы, фэнтези, комедия Помните фильм Тайки Вайтити, режиссера блокбастера «Тор: Рагнарек», «Чем мы заняты в тени» (кстати, есть отличный одноименный сериал с рейтингом IMDb 8,5, тоже очень рекомендуем посмотреть), который вышел в русскоязычный прокат под названием «Реальные упыри»? Так вот «Паранормальный Веллингтон» из этой же киновселенной. Офицеры полиции Миног и О’Лири возглавляют спецотдел по работе со сверхъестественными явлениями, после того как встречают на улице девушку-демона, предрекающую скорый конец света.

Земля кочевников (2020)

Рейтинг IMDb — 7,6

Жанр — драма Потрясающе неспешная, почти документальная история женщины, недавно потерявшей мужа. После того как градообразующее предприятие разоряется и ее родной город приходит в упадок, она принимает непростое решение — путешествовать по Америке. Она ищет заработок и общение в небольших городках, оказавшихся на ее пути.

Ма Рейни: Мать блюза (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанр — биография В этом фильме свою последнюю роль сыграл Чедвик Боузман, известный зрителю по фильму «Черная пантера». 1927 год, легенда блюза Ма Рейни со своей группой прибывает в Чикаго для записи нового альбома. Но звукозаписывающая студия приготовила для дивы не очень-то приятный сюрприз: гениальный начинающий трубач Леви видит ее песню совсем в другой аранжировке. Творческие личности выходят на тропу войны, и неизвестно, кто окажется победителем.

1987 (2017)

Рейтинг IMDb — 7,8

Жанр — история, биография, драма Дата 14 января 1987 года становится очень значимой для Южной Кореи. В этот день погибает студент Сеульского университета Пак Чон-Чхоль, запуская цепочку событий, в результате которых весь мир становится вверх ногами.

Ширли (2020)

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанр — триллер, драма, детектив, биография Реальная писательница XX века Ширли Джексон, автор готического романа «Призрак дома на холме», становится главной героиней фильма. Находясь в поиске вдохновения для своей новой книги, романистка приглашает к себе погостить супружескую пару. Правда, молодые люди даже приблизительно не догадываются, что для них приготовил изощренный ум Ширли.

Лето’85 (2020)

Рейтинг IMDb — 6,9

Жанр — драма Нормандия, 1985. Главный герой — 16-летний молодой человек по имени Алекс — только-только оканчивает школу. Впереди еще все лето, и юноше не терпится насладиться солнечными днями. Однако судьба подкидывает ему встречу с харизматичным 18-летним Давидом Горманом, и неизвестно, к чему может привести эта дружба. Фильм снят по мотивам романа Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле».

Легенда о волках (2020)

Рейтинг IMDb — 8,1

Жанр — мультфильм, фэнтези, приключения, семейный Анимационный фильм, который обязательно стоит посмотреть как детям, так и взрослым. Средние века, около небольшого ирландского городка началась активная вырубка лесов. Однако грандиозным планам мешает стая волков во главе с таинственной предводительницей. Дочь английского охотника берется помочь своему отцу, которому приказали избавиться от зверей любой ценой. Кто же знал, что это решение приведет к встрече лицом к лицу с волшебными ирландскими легендами.

Рождество кота Боба (2020)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанр — семейный Сиквел фильма «Уличный кот по кличке Боб». Главный герой Джеймс до того, как стал хозяином котика Боба, не очень-то любил Рождество. Но с тех пор, как в его жизнь ворвался пушистый друг, все изменилось как по мановению волшебной палочки. Должны же в жизни происходить чудеса. А Рождество — идеальное время для этого.

Грейхаунд (2020)

Рейтинг IMDb — 7

Жанр — драма, криминал, детектив Вторая мировая война. Зима 1942 года, в Северной Атлантике морской конвой под патрулированием ВВС США, с грузами и войсками для помощи союзникам, идет в ливерпульский порт. Но при входе в так называемую черную яму (сектор, недосягаемый для авиации) военные суда подвергаются атаке немецких подлодок. Перед капитаном, ни разу до этого не вступавшим в бой, встает непростая задача — не только выжить, но и спасти груз.

Фестиваль Рифкина (2020)