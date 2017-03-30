Если статистика не врет, вы тоже ставили на паузу эти 10 моментов из фильмов

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Некоторые фильмы настолько завораживают, что любимые сцены хочется просматривать снова и снова. Некоторые, напротив, так шокируют и ошеломляют, что не оставляют выбора: нам приходится перемотать несколько секунд, чтобы осознать только что увиденное. Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку моментов из фильмов, которые вы наверняка ставили на паузу, и не один раз. И да — мы снова за вами следим.

Король Лев

SEX или SFX? Этот вопрос давно терзает внимательных зрителей мультфильма. Симба, Пумба и Тимон лежат в траве и смотрят на звезды. Симба сдувает пылинки, и ветер разносит их, образуя в воздухе узоры. Родители были возмущены, что их детям показывают слово «секс» в детском мультфильме. Однако создатели утверждают, что это аббревиатура SFX — своеобразная подпись группы по работе со звуковыми и визуальными эффектами. Чья версия правдоподобнее? Поставьте на паузу и решите сами.

Бойцовский клуб

Дэвид Финчер, кажется, сделал все возможное, чтобы зритель начал сомневаться в своей нормальности не меньше, чем главный герой фильма. Вы только посмотрите на эти флеш-появления Тайлера Дердена (а это именно он).

Криминальное чтиво

Фильмы Квентина Тарантино словно созданы для медленного покадрового пересмотра — настолько они многослойны и насыщены действием. Однако лидером зрительских симпатий, безусловно, является эта сцена из «Криминального чтива», эпизод «Золотые часы». Ходят слухи, что, если успеть нажать на паузу в нужный момент, можно увидеть Брюса Уиллиса голым. Нам не удалось, но, может, вам повезет больше?

Основной инстинкт

Конечно же, в этом моменте не видно ровным счетом ничего. Тем не менее, это не помешало эпизоду «Основного инстинкта» стать чуть ли не самой известной сценой всего кинематографа. Сколько кассет было засмотрено до дыр в попытках увидеть «все, что скрыто». А Шерон Стоун получила звание секс-символа десятилетия.

Железный человек

Ничто не скроется от взгляда внимательного зрителя. Вот и этот момент не остался незамеченным. Когда Пеппер подходит к Тони, на его столе под правой рукой можно увидеть прототип щита Капитана Америки.

Начало

Потрясающие визуальные эффекты заставляют пересматривать кадры сновидений из фильма Кристофера Нолана снова и снова. Особенно вот этот момент.

Психо

Немного классики от Хичкока. Когда герой Норман Бейтс попадает в психиатрическую клинику, мы видим изменения не только в его поведении, но и в физическом облике: Хичкок накладывает на его лицо силуэт черепа. Нужно обладать поистине сверхчеловеческой реакцией, чтобы успеть поставить фильм на паузу в нужный момент. Во времена кассетных проигрывателей многие люди сходили с ума, пытаясь сделать это.

Звездные войны: Новая надежда

Этот неловкий момент, когда один из актеров массовки справа не вписался в дверной проем. Ничего необычного, но хочется поставить на повтор.

Дэдпул

Если поставить на паузу этот кадр из «Дэдпула», можно заметить несколько знакомых фамилий. Так, на доске в баре с игрой в Dead Poll сделаны ставки на: Владимира Путина, Райана Рейнольдса, Ти Джей Миллера, Майли Сайрус, Билла Косби и Чарли Шина.

Волк с Уолл-стрит

Здесь тоже ничего необычного не видно. А на паузе только убеждаешься, что на Марго Робби телесного цвета белье. Но только представьте, сколько попыток остановить кадр нужным образом было предпринято поклонниками актрисы. Да и у любого зрителя в первый раз наверняка после увиденного был вопрос: «Что это только что было?»