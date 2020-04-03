Если не знаете, что посмотреть, вот 17 актеров, каждый фильм с которыми — настоящий шедевр

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Есть в Голливуде актеры, которые могут себе позволить перебирать роли и, как правило, практически не ошибаются в выборе. Фильмы с их участием не бывают провальными, нравятся зрителям, а зачастую получают множество наград. Яркий пример — Том Хэнкс, на чьем счету с десяток культовых лент, возглавляющих различные рейтинги. Но есть и другие звезды, имеющие и более внушительную фильмографию.

Мы в AdMe.ru посчитали, что просто необходимо собрать всех таких актеров в одном месте. И теперь, когда возникнет вопрос: «Что же посмотреть сегодня вечером?», можно смело открыть фильмографию любого из них, не боясь нарваться на откровенный провал. А в дополнение мы составили список лучших лент с этими гениями кино, а также общее количество премий, которые получали фильмы с их участием.

1. Дэниел Дэй-Льюис

Дэниел Дэй-Льюис — один из самых разборчивых в Голливуде. За 50 лет он снялся всего в двух десятках фильмов, при этом став единственным актером, трижды удостоенным премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Особый подход и подготовка к роли позволяют ему действительно проживать чужие жизни на экране. «Нефть» . Рейтинг IMDb — 8,2. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.

«Линкольн» . Рейтинг IMDb — 7,3. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.

«Призрачная нить». Рейтинг IMDb — 7,5. Премии: «Оскар» — 1. Общее число премий: «Оскар» — 20, «Золотой глобус» — 11.

2. Тильда Суинтон

Несмотря на то, что Тильда Суинтон появляется на экранах довольно часто, в ее послужном списке практически нет плохих работ. При этом фильмы разнообразны: комедии и ужасы, независимое кино и блокбастеры. Не зря с актрисой регулярно сотрудничают и даже пишут под нее роли такие режиссеры, как Лука Гуаданьино, Джим Джармуш и Пон Чжун Хо. «Майкл Клейтон» . Рейтинг IMDb — 7,2. Премии: «Оскар» — 1.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» . Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 3.

«Выживут только любовники». Рейтинг IMDb — 7,3. Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 3.

3. Кейт Уинслет

Обретенный в начале карьеры звездный статус позволил Кейт Уинслет выбирать роли, что не всегда шло ей на пользу. Сразу после «Титаника» она отказалась от участия в трагикомедии «Влюбленный Шекспир», которая имела неимоверный успех. Но в остальном актриса угадывала с фильмами, и ее имя в титрах является своеобразным знаком качества. «Титаник» . Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 11, «Золотой глобус» — 4.

«Айрис» . Рейтинг IMDb — 7. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.

«Вечное сияние чистого разума». Рейтинг IMDb — 8,3. Премии: «Оскар» — 1. Общее число премий: «Оскар» — 16, «Золотой глобус» — 11.

4. Крис Купер

Один из самых недооцененных актеров Голливуда, которого чаще всего можно увидеть на втором плане. Его карьера продолжается более 30 лет, и на счету Криса Купера нет ни одного откровенного провала, а зачастую фильмы с его участием становятся хитами. «Красота по-американски» . Рейтинг IMDb — 8,3. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 3.

«Адаптация» . Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 2.

«Октябрьское небо». Рейтинг IMDb — 7,8. Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 7.

5. Мерил Стрип

Появление Мерил Стрип на экране вызовет радость едва ли не у каждого киномана и уж точно ознаменует высокое качество ленты. Не просто так Джек Николсон назвал актрису «настолько идеальной, что она может превратиться в священную корову». «Охотник на оленей» . Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 1.

«Выбор Софи» . Рейтинг IMDb — 7,6. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.

«Железная леди». Рейтинг IMDb — 6,4. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1. Общее число премий: «Оскар» — 28, «Золотой глобус» — 19.

6. Брэд Питт

Несмотря на ряд провальных ролей в начале карьеры и приобретенный статус главного красавчика Голливуда, стоит признать, что Брэд Питт — мастер своего дела. С десяток фильмов с его участием присутствуют в рейтинге «Топ-250 по версии IMDb». Тем удивительнее отсутствие соответствующего количества наград. «Однажды в... Голливуде» . Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 3.

«12 обезьян» . Рейтинг IMDb — 8. «Золотой глобус» — 1.

«Бойцовский клуб». Рейтинг IMDb — 8,8. Общее число премий: «Оскар» — 16, «Золотой глобус» — 8.

7. Рэйф Файнс

Рэйф Файнс — очень разноплановый актер, прекрасно уживающийся в любой роли: от коменданта концлагеря до романтичного дипломата, от темного мага до всюду поспевающего портье. Не обошлось и без крупных провалов вроде «Мстителей» 1998 года или «Холмса и Ватсона», на которые можно закрыть глаза. «Список Шиндлера» . Рейтинг IMDb — 8,9. Премии: «Оскар» — 7, «Золотой глобус» — 3.

«Отель „Гранд Будапешт“» . Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 4, «Золотой глобус» — 1.

«Английский пациент». Рейтинг IMDb — 7,4. Премии: «Оскар» — 9, «Золотой глобус» — 2. Общее число премий: «Оскар» — 33, «Золотой глобус» — 11.

8. Фрэнсис Макдорманд

Являясь женой Джоэла Коэна, актриса регулярно снимается в фильмах знаменитого режиссерского дуэта. Талант Фрэнсис Макдорманд оценил и Уэс Андерсон, который, как и Коэны, не умеет плохо работать. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» . Рейтинг IMDb — 8,2. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 4.

«Фарго» . Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 2.

«Королевство полной луны». Рейтинг IMDb — 7,8. Общее число премий: «Оскар» — 7, «Золотой глобус» — 9.

9. Кристиан Бейл

Вероятно, многим известно об экспериментах с весом, которые регулярно проводит Кристиан Бейл во время подготовки к ролям. Наверняка актер убеждается, что фильм того стоит и усилия не будут напрасными, отсюда и высокие оценки у его работ. «Боец» . Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 2.

«Игра на понижение» . Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 1.

«Престиж». Рейтинг IMDb — 8,5. Общее число премий: «Оскар» — 11, «Золотой глобус» — 7.

10. Хит Леджер

Актер, получивший мировое признание за роль Джокера в «Темном рыцаре», за свою короткую карьеру успел сняться в 17 фильмах. При этом каждая из работ Хита Леджера заслуживает внимания: стоит только посмотреть на оценки зрителей. «Темный рыцарь» . Рейтинг IMDb — 9. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.

«Горбатая гора» . Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 4.

«Бал монстров». Рейтинг IMDb — 7. Премии: «Оскар» — 1. Общее число премий: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 6.

11. Филип Сеймур Хоффман

На счету Хоффмана есть несколько выдающихся ролей, а также несчетное количество выразительных второстепенных персонажей. А своим кратким появлением в кадре он умудрялся затмить и главных героев. «Капоте» . Рейтинг IMDb — 7,3. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.

«Большой Лебовски» . Рейтинг IMDb — 8,1.

«Мастер». Рейтинг IMDb — 7,2. Общее число премий: «Оскар» — 4, «Золотой глобус» — 9.

12. Кэри Маллиган

Кэри Маллиган настолько милая, что братья Коэны не хотели давать ей роль: «Боже, она такая слащавая! Да и в жизни само очарование, еще и скромная. Как с ней работать?» Но в итоге изменили решение и не прогадали. Присутствие актрисы — хороший знак для любого фильма и, можно сказать, гарантия его успеха. «Великий Гэтсби» . Рейтинг IMDb — 7,2. Премии: «Оскар» — 2.

«Внутри Льюина Дэвиса» . Рейтинг IMDb — 7,5.

«Гордость и предубеждение». Рейтинг IMDb — 7,8. Общее число премий: «Оскар» — 2.

13. Райан Гослинг

Райан Гослинг способен с успехом исполнить любую роль: и героя-любовника, и молчаливого крутого парня, и меланхоличного репликанта. В его активе уже более 30 разнообразных фильмов, каждый из которых заслуживает внимания. «Ла-Ла Ленд» . Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 7.

«Бегущий по лезвию 2049» . Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 2.

«Драйв». Рейтинг IMDb — 7,8. Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 8.

14. Хоакин Феникс

Свой первый «Оскар» актер получил совсем недавно — за роль Джокера в одноименном фильме. Но заслужил он эту награду уже давно: в послужном списке Хоакина Феникса хватает киношедевров. «Джокер» . Рейтинг IMDb — 8,5. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 2.

«Гладиатор» . Рейтинг IMDb — 8,5. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 2.

«Она». Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1. Общее число премий: «Оскар» — 9, «Золотой глобус» — 9.

15. Сирша Ронан

Молодая актриса уже успела стать любимицей именитых режиссеров Уэса Андерсона и Греты Гервиг, а также получить «Золотой глобус». На ее счету пока еще нет киношедевров, но каждый фильм с участием Сирши Ронан буквально обречен стать приятным зрелищем. «Маленькие женщины» . Рейтинг IMDb — 8. Премии «Оскар» — 1.

«Искупление» . Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 2.

«Леди Берд». Рейтинг IMDb — 7,4. Премии: «Золотой глобус» — 2. Общее число премий: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 5.

16. Тимоти Шаламе

От восходящей звезды Голливуда ничего другого, кроме череды роскошных фильмов, и не ждешь. Благо Тимоти Шаламе с лихвой оправдывает ожидания зрителей. «Назови меня своим именем» . Рейтинг IMDb — 7,9. Премии: «Оскар» — 1.

«Интерстеллар» . Рейтинг IMDb — 8,6. Премии: «Оскар» — 1.

«Дождливый день в Нью-Йорке». Рейтинг IMDb — 6,6. Общее число премий: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 2.

17. Леонардо Ди Каприо

Ну и как пройти мимо одного из лучших актеров современности? Едва ли не каждый второй фильм с участием Ди Каприо можно назвать хитом, а провалов и вовсе не найти. «Выживший» . Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 3.

«Начало» . Рейтинг IMDb — 8,8. Премии: «Оскар» — 4.

«Авиатор». Рейтинг IMDb — 7,5. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 4. Общее число премий: «Оскар» — 33, «Золотой глобус» — 20.