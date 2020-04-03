Если не знаете, что посмотреть, вот 17 актеров, каждый фильм с которыми — настоящий шедевр
Есть в Голливуде актеры, которые могут себе позволить перебирать роли и, как правило, практически не ошибаются в выборе. Фильмы с их участием не бывают провальными, нравятся зрителям, а зачастую получают множество наград. Яркий пример — Том Хэнкс, на чьем счету с десяток культовых лент, возглавляющих различные рейтинги. Но есть и другие звезды, имеющие и более внушительную фильмографию.
Мы в AdMe.ru посчитали, что просто необходимо собрать всех таких актеров в одном месте. И теперь, когда возникнет вопрос: «Что же посмотреть сегодня вечером?», можно смело открыть фильмографию любого из них, не боясь нарваться на откровенный провал. А в дополнение мы составили список лучших лент с этими гениями кино, а также общее количество премий, которые получали фильмы с их участием.
1. Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис — один из самых разборчивых в Голливуде. За 50 лет он снялся всего в двух десятках фильмов, при этом став единственным актером, трижды удостоенным премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Особый подход и подготовка к роли позволяют ему действительно проживать чужие жизни на экране.
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«Нефть». Рейтинг IMDb — 8,2. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.
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«Линкольн». Рейтинг IMDb — 7,3. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.
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«Призрачная нить». Рейтинг IMDb — 7,5. Премии: «Оскар» — 1.
Общее число премий: «Оскар» — 20, «Золотой глобус» — 11.
2. Тильда Суинтон
Несмотря на то, что Тильда Суинтон появляется на экранах довольно часто, в ее послужном списке практически нет плохих работ. При этом фильмы разнообразны: комедии и ужасы, независимое кино и блокбастеры. Не зря с актрисой регулярно сотрудничают и даже пишут под нее роли такие режиссеры, как Лука Гуаданьино, Джим Джармуш и Пон Чжун Хо.
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«Майкл Клейтон». Рейтинг IMDb — 7,2. Премии: «Оскар» — 1.
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«Загадочная история Бенджамина Баттона». Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 3.
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«Выживут только любовники». Рейтинг IMDb — 7,3.
Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 3.
3. Кейт Уинслет
Обретенный в начале карьеры звездный статус позволил Кейт Уинслет выбирать роли, что не всегда шло ей на пользу. Сразу после «Титаника» она отказалась от участия в трагикомедии «Влюбленный Шекспир», которая имела неимоверный успех. Но в остальном актриса угадывала с фильмами, и ее имя в титрах является своеобразным знаком качества.
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«Титаник». Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 11, «Золотой глобус» — 4.
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«Айрис». Рейтинг IMDb — 7. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.
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«Вечное сияние чистого разума». Рейтинг IMDb — 8,3. Премии: «Оскар» — 1.
Общее число премий: «Оскар» — 16, «Золотой глобус» — 11.
4. Крис Купер
Один из самых недооцененных актеров Голливуда, которого чаще всего можно увидеть на втором плане. Его карьера продолжается более 30 лет, и на счету Криса Купера нет ни одного откровенного провала, а зачастую фильмы с его участием становятся хитами.
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«Красота по-американски». Рейтинг IMDb — 8,3. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 3.
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«Адаптация». Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 2.
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«Октябрьское небо». Рейтинг IMDb — 7,8.
Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 7.
5. Мерил Стрип
Появление Мерил Стрип на экране вызовет радость едва ли не у каждого киномана и уж точно ознаменует высокое качество ленты. Не просто так Джек Николсон назвал актрису «настолько идеальной, что она может превратиться в священную корову».
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«Охотник на оленей». Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 1.
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«Выбор Софи». Рейтинг IMDb — 7,6. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.
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«Железная леди». Рейтинг IMDb — 6,4. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.
Общее число премий: «Оскар» — 28, «Золотой глобус» — 19.
6. Брэд Питт
Несмотря на ряд провальных ролей в начале карьеры и приобретенный статус главного красавчика Голливуда, стоит признать, что Брэд Питт — мастер своего дела. С десяток фильмов с его участием присутствуют в рейтинге «Топ-250 по версии IMDb». Тем удивительнее отсутствие соответствующего количества наград.
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«Однажды в... Голливуде». Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 3.
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«12 обезьян». Рейтинг IMDb — 8. «Золотой глобус» — 1.
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«Бойцовский клуб». Рейтинг IMDb — 8,8.
Общее число премий: «Оскар» — 16, «Золотой глобус» — 8.
7. Рэйф Файнс
Рэйф Файнс — очень разноплановый актер, прекрасно уживающийся в любой роли: от коменданта концлагеря до романтичного дипломата, от темного мага до всюду поспевающего портье. Не обошлось и без крупных провалов вроде «Мстителей» 1998 года или «Холмса и Ватсона», на которые можно закрыть глаза.
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«Список Шиндлера». Рейтинг IMDb — 8,9. Премии: «Оскар» — 7, «Золотой глобус» — 3.
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«Отель „Гранд Будапешт“». Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 4, «Золотой глобус» — 1.
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«Английский пациент». Рейтинг IMDb — 7,4. Премии: «Оскар» — 9, «Золотой глобус» — 2.
Общее число премий: «Оскар» — 33, «Золотой глобус» — 11.
8. Фрэнсис Макдорманд
Являясь женой Джоэла Коэна, актриса регулярно снимается в фильмах знаменитого режиссерского дуэта. Талант Фрэнсис Макдорманд оценил и Уэс Андерсон, который, как и Коэны, не умеет плохо работать.
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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Рейтинг IMDb — 8,2. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 4.
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«Фарго». Рейтинг IMDb — 8,1. Премии: «Оскар» — 2.
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«Королевство полной луны». Рейтинг IMDb — 7,8.
Общее число премий: «Оскар» — 7, «Золотой глобус» — 9.
9. Кристиан Бейл
Вероятно, многим известно об экспериментах с весом, которые регулярно проводит Кристиан Бейл во время подготовки к ролям. Наверняка актер убеждается, что фильм того стоит и усилия не будут напрасными, отсюда и высокие оценки у его работ.
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«Боец». Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 2.
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«Игра на понижение». Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 1.
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«Престиж». Рейтинг IMDb — 8,5.
Общее число премий: «Оскар» — 11, «Золотой глобус» — 7.
10. Хит Леджер
Актер, получивший мировое признание за роль Джокера в «Темном рыцаре», за свою короткую карьеру успел сняться в 17 фильмах. При этом каждая из работ Хита Леджера заслуживает внимания: стоит только посмотреть на оценки зрителей.
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«Темный рыцарь». Рейтинг IMDb — 9. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 1.
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«Горбатая гора». Рейтинг IMDb — 7,7. Премии: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 4.
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«Бал монстров». Рейтинг IMDb — 7. Премии: «Оскар» — 1.
Общее число премий: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 6.
11. Филип Сеймур Хоффман
На счету Хоффмана есть несколько выдающихся ролей, а также несчетное количество выразительных второстепенных персонажей. А своим кратким появлением в кадре он умудрялся затмить и главных героев.
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«Капоте». Рейтинг IMDb — 7,3. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.
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«Большой Лебовски». Рейтинг IMDb — 8,1.
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«Мастер». Рейтинг IMDb — 7,2.
Общее число премий: «Оскар» — 4, «Золотой глобус» — 9.
12. Кэри Маллиган
Кэри Маллиган настолько милая, что братья Коэны не хотели давать ей роль: «Боже, она такая слащавая! Да и в жизни само очарование, еще и скромная. Как с ней работать?» Но в итоге изменили решение и не прогадали. Присутствие актрисы — хороший знак для любого фильма и, можно сказать, гарантия его успеха.
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«Великий Гэтсби». Рейтинг IMDb — 7,2. Премии: «Оскар» — 2.
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«Внутри Льюина Дэвиса». Рейтинг IMDb — 7,5.
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«Гордость и предубеждение». Рейтинг IMDb — 7,8.
Общее число премий: «Оскар» — 2.
13. Райан Гослинг
Райан Гослинг способен с успехом исполнить любую роль: и героя-любовника, и молчаливого крутого парня, и меланхоличного репликанта. В его активе уже более 30 разнообразных фильмов, каждый из которых заслуживает внимания.
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«Ла-Ла Ленд». Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 7.
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«Бегущий по лезвию 2049». Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 2.
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«Драйв». Рейтинг IMDb — 7,8.
Общее число премий: «Оскар» — 10, «Золотой глобус» — 8.
14. Хоакин Феникс
Свой первый «Оскар» актер получил совсем недавно — за роль Джокера в одноименном фильме. Но заслужил он эту награду уже давно: в послужном списке Хоакина Феникса хватает киношедевров.
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«Джокер». Рейтинг IMDb — 8,5. Премии: «Оскар» — 2, «Золотой глобус» — 2.
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«Гладиатор». Рейтинг IMDb — 8,5. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 2.
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«Она». Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 1.
Общее число премий: «Оскар» — 9, «Золотой глобус» — 9.
15. Сирша Ронан
Молодая актриса уже успела стать любимицей именитых режиссеров Уэса Андерсона и Греты Гервиг, а также получить «Золотой глобус». На ее счету пока еще нет киношедевров, но каждый фильм с участием Сирши Ронан буквально обречен стать приятным зрелищем.
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«Маленькие женщины». Рейтинг IMDb — 8. Премии «Оскар» — 1.
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«Искупление». Рейтинг IMDb — 7,8. Премии: «Оскар» — 1, «Золотой глобус» — 2.
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«Леди Берд». Рейтинг IMDb — 7,4. Премии: «Золотой глобус» — 2.
Общее число премий: «Оскар» — 6, «Золотой глобус» — 5.
16. Тимоти Шаламе
От восходящей звезды Голливуда ничего другого, кроме череды роскошных фильмов, и не ждешь. Благо Тимоти Шаламе с лихвой оправдывает ожидания зрителей.
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«Назови меня своим именем». Рейтинг IMDb — 7,9. Премии: «Оскар» — 1.
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«Интерстеллар». Рейтинг IMDb — 8,6. Премии: «Оскар» — 1.
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«Дождливый день в Нью-Йорке». Рейтинг IMDb — 6,6.
Общее число премий: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 2.
17. Леонардо Ди Каприо
Ну и как пройти мимо одного из лучших актеров современности? Едва ли не каждый второй фильм с участием Ди Каприо можно назвать хитом, а провалов и вовсе не найти.
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«Выживший». Рейтинг IMDb — 8. Премии: «Оскар» — 3, «Золотой глобус» — 3.
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«Начало». Рейтинг IMDb — 8,8. Премии: «Оскар» — 4.
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«Авиатор». Рейтинг IMDb — 7,5. Премии: «Оскар» — 5, «Золотой глобус» — 4.
Общее число премий: «Оскар» — 33, «Золотой глобус» — 20.
Есть ли еще актеры, с участием которых вам нравятся все фильмы?