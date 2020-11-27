Эксперты выбрали самые страшные фильмы современности, замерив пульс зрителей. Смотреть только со светом

Во многих компаниях звучат разговоры о том, какой ужастик страшнее. Можете прекращать спорить. К этому вопросу ответственно подошла платформа BroadbandChoices и провела исследование, в ходе которого у зрителей проверяли пульс при просмотре самых высоко оцененных хоррор-фильмов по версии сайтов IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.

Любители пощекотать нервы, пристегнитесь. AdMe.ru подготовил топ-10 фильмов, от которых ваше сердце заколотится быстрее, чем обычно.

10-е место: «Визит» (The Visit, 2015)

Рейтинг IMDb — 6,2

Пульс: 79–100 ударов в минуту

15-летняя Бекка и 13-летний Тайлер едут погостить к бабушке с дедушкой. Они ни разу не видели их, так как мать была со своими родителями в ссоре. Старики радушно встречают внуков, но настоятельно рекомендуют не выходить из комнаты после 21:30. И вскоре дети поймут почему.

9-е место: «Спуск» (The Descent, 2005)

Рейтинг IMDb — 7,2

Пульс: 79–122 удара в минуту

Группа отважных девушек, привыкших к активному отдыху, идет в горы, где находит загадочный грот. Толком не представляя, что их ждет, дамы отправляются внутрь, и — по закону жанра — выход из грота засыпает камнями. Девушки пытаются найти новый путь наружу, но вскоре понимают, что они в этом месте не одни...

8-е место: «Бабадук» (The Babadook, 2014)

Рейтинг IMDb — 6,8

Пульс: 80–116 ударов в минуту

Амелия одна воспитывает 6-летнего сына Сэмуэла. Мальчик родился в день, когда ее мужа не стало, и сейчас он повсюду видит монстров. А однажды и вовсе просит маму прочесть найденную им книгу о загадочном Бабадуке — чудовище, которое вскоре перестанет быть лишь книжным персонажем.

7-е место: «Заклятие — 2» (The Conjuring 2, 2016)

Рейтинг IMDb — 7,3

Пульс: 80–120 ударов в минуту

Продолжение нашумевшего в свое время хоррора. В этой части исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен спешат на помощь матери-одиночке и 4 ее детям, которых уже порядком измучила нечисть.

6-е место: «Оно» (It Follows, 2014)

Рейтинг IMDb — 6,8

Пульс: 81–93 удара в минуту

После череды странных свиданий с парнем из колледжа главная героиня по имени Джей узнает, что тот передал ей проклятье, из-за которого за ней неотступно будет следовать существо, способное менять облик. И у этого существа есть только одна цель — лишить девушку жизни.

5-е место: «Паранормальное явление» (Paranormal Activity, 2007)

Рейтинг IMDb — 6,3

Пульс: 82–127 ударов в минуту

Молодая пара (Кэти и Мика) переезжает в пригород. Их мирную жизнь нарушают странные звуки, раздающиеся по всему дому. Кэти признается мужу, что ее с 8 лет повсюду преследует странная сущность, которая, судя по всему, настигла ее и здесь. Мика решает купить видеокамеру, чтобы понять, что происходит в их доме, пока они спят. И с этого момента сущность начинает действовать гораздо активнее.

4-е место: «Реинкарнация» (Hereditary, 2018)

Рейтинг IMDb — 7,3

Пульс: 83–109 ударов в минуту

После того как мать Энни Грэхем ушла из жизни, с ее семьей начинают происходить кошмарные вещи. Но и сама семья далеко не подарок, и каждый день нам открываются ее леденящие душу тайны.

3-е место: «Заклятие» (The Conjuring, 2013)

Рейтинг IMDb — 7,5

Пульс: 84–129 ударов в минуту

Фильм, положивший начало истории Уорренов — семьи исследователей паранормального. Фильм основан на реальном событии из их практики и расскажет о семье фермеров, которую терроризирует демон.

2-е место: «Астрал» (Insidious, 2010)

Рейтинг IMDb — 6.8

Пульс: 85–133 удара в минуту

После череды необъяснимых событий, которые ждали семью Джоша и Рене в новом доме, случается самое страшное — их 10-летний сын Далтон впадает в кому, и врачи никак не могут ему помочь. Когда мальчика возвращают домой, жуткие вещи продолжаются. И вскоре выясняется, что ребенок связан с потусторонним миром.

1-е место: «Синистер» (Sinister, 2012)

Рейтинг IMDb — 6,8

Пульс: 86–131 удар в минуту

Автор детективов переезжает с семьей в дом, где год назад лишили жизни целую семью. Там он находит видеозаписи, в которых содержится ключ к тайне преступления. Но в доме начинают происходить необъяснимые события, которые ставят под угрозу жизнь самого писателя.

Судя по историям фильмов из топа, переезжать куда бы то ни было — это не лучшая идея. Полный список из 50 картин, участвовавших в исследовании, вы можете найти здесь.