Названы 25 главных красавчиков планеты (Осторожно, от просмотра этого списка учащается пульс)

Ежегодно журналы и интернет-издания представляют рейтинги самых привлекательных звезд. И хотя мы все знаем, что красота зависит от точки зрения наблюдателя, все равно бывает любопытно посмотреть, кто же занимает верхнюю строчку, особенно если источник внушает доверие. Независимые эксперты платформы TC Candler специализируются на составлении подобных рейтингов путем проведения голосования в социальных сетях, и на их списки привлекательнейших знаменитостей ссылаются многие ведущие медиа.