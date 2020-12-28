Названы 25 главных красавчиков планеты (Осторожно, от просмотра этого списка учащается пульс)
Ежегодно журналы и интернет-издания представляют рейтинги самых привлекательных звезд. И хотя мы все знаем, что красота зависит от точки зрения наблюдателя, все равно бывает любопытно посмотреть, кто же занимает верхнюю строчку, особенно если источник внушает доверие. Независимые эксперты платформы TC Candler специализируются на составлении подобных рейтингов путем проведения голосования в социальных сетях, и на их списки привлекательнейших знаменитостей ссылаются многие ведущие медиа.
Мы в AdMe.ru считаем, что сейчас самое время узнать, кто же попал в топ-25 самых красивых мужчин планеты в 2020 году.
25. Джейми Дорнан, британский актер, модель и музыкант
24. Дэвид Бекхэм, британский футболист
23. Генри Кавилл, британский актер
22. Зейн Малик, британский певец, модель и композитор
21. Ли Тхэ Ён, южнокорейский рэпер, певец, танцор и автор песен
20. Иэн Сомерхолдер, американский актер
19. Ли Мин Хо, южнокорейский актер, певец и модель
18. Чон Джонгук, южнокорейский певец, автор песен и музыкальный продюсер
17. Чагатай Улусой, турецкий актер и модель
16. Ча Ын У, южнокорейский певец, актер и модель
15. Роберт Паттинсон, британский актер, фотомодель и музыкант
14. Ким Чун Мён, южнокорейский певец и актер
13. Тимоти Шаламе, американский актер
12. Ван Ибо, китайский актер, певец и танцор
11. Мью Суппасит, тайский актер
10. Том Круз, американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер
9. Ким Сок Чин, южнокорейский певец и автор песен
8. Гарри Стайлс, британский певец и актер
7. Се Хун, южнокорейский певец, рэпер, танцор, модель и актер
6. Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер
5. Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер
4. Крис Хемсворт, австралийский актер
3. Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий
2. Ким Тхэ Хён, южнокорейский певец, автор песен и актер
1. Сяо Чжань, китайский актер и певец
Кого, по вашему мнению, не хватает в списке?