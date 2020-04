Эксперты и любители кино назвали 100 величайших фильмов XXI века. Проверьте, сколько из них вы смотрели

9 1 63 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Влиятельный британский журнал о кинематографе Empire составил список из 100 лучших фильмов текущего 20-летия. По мнению издательства и читателей журнала, больше всего высококлассных работ снял Кристофер Нолан: у него 6 картин. В топе также Квентин Тарантино, Джо и Энтони Руссо, у которых по четыре ленты. Что касается того, в каком 10-летии нового века было выпущено больше выдающихся фильмов, то, по мнению критиков Empire, с небольшим отрывом лидируют 2010-е (52 картины).

AdMe.ru советует добавить этот список себе в закладки, чтобы возвращаться к нему каждый раз, когда захочется посмотреть хорошее кино.

100. Ботинки мертвеца (Dead Man’s Shoes), 2004. Режиссер — Шейн Медоуз 99. Впусти меня (Let the Right One In), 2008. Режиссер — Томас Алфредсон 98. Первый мститель: Противостояние (Captain America: Civil War), 2016. Режиссеры — Джо и Энтони Руссо 97. Из машины (Ex Machina), 2014. Режиссер — Алекс Гарленд

3. Темный рыцарь (The Dark Knight), 2008. Режиссер — Кристофер Нолан 2. Властелин колец: Братство Кольца (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), 2001. Режиссер — Питер Джексон 1. Безумный Макс: Дорога ярости (Mad Max: Fury Road), 2015. Режиссер — Джордж Миллер

Смотрели ли вы что-нибудь из этого списка? Какие фильмы вас впечатлили больше всего?