Экранные товарищи, которые на деле никакие и не друзья

В фильмах мы часто видим, как персонажи вдвоем или втроем отправляются на поиски чего-либо, решают какие-то задачи, борются с врагами. Мы привыкли к тому, что с друзьями «все мы делим пополам», с ними «веселей дорога» и «друг в беде не бросит». Но если присмотреться к взаимоотношениям экранных героев, то нередко можно усомниться в том, что перед нами истинная дружба.

AdMe.ru пересмотрел фильмы, чтобы найти примеры нездоровой дружбы.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Если разобраться, то Холмс — трудный собеседник: любой разговор превращает в лекцию или избегает диалога. Дружба Холмса и Ватсона далеко не эталон. Сыщика не волнует, что он подвергает Ватсона риску и наплевательски относится к его чувствам. К тому же Холмс чересчур самолюбив. Такую дружбу можно назвать токсичной. Результаты исследования подтверждают, что негативные последствия нездоровых взаимоотношений могут вызывать воспалительные процессы в организме. Со временем это способно привести к серьезным проблемам, включая диабет, болезни сердца и рак. Так что дружба может быть вредна для здоровья.

Карли, Эмбер, Кейт

Эти девушки из картины «Другая женщина» объединяются, чтобы отомстить парню, который крутил роман одновременно со всеми тремя. Если разобраться, то их отношения трудно назвать дружбой, хотя они ведут себя как самые лучшие подруги. На экране их поведение кажется комичным, но если представить, что такое возможно в реальности, это вызывает недоумение. Кейт, обманутая жена, ищет поддержки у Карли, зная, что та была любовницей ее супруга. Вначале Карли отмахивалась от проблем Кейт, но потом согласилась ей помочь. Тогда возникает вопрос о причинах: она хотела действительно выручить ее или просто удовлетворить собственную тягу к мести? Кстати, когда один друг постоянно игнорирует проблемы второго, это является признаком токсичных отношений, и стоит подумать, нужно ли их продолжать.

Рик Далтон и Клифф Бут

Конечно, для всех нас дружба — это нечто особенное, и взаимоотношения людей уникальны. Интересно поразмышлять о том, где истинная дружба, а где просто взаимовыгодное сотрудничество. Или дружба подразумевает взаимовыгоду? На такие мысли наталкивает поведение героев Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта в ленте «Однажды в... Голливуде». Если присмотреться, здесь мы не увидим дружбы между персонажами: дублер Клифф просто надеется на работу в кино, выполняя бытовые поручения Рика, а Далтону удобно иметь под рукой личного водителя, так как сам он лишен прав.

Инопланетянин и Эллиот

Фильм 1982 года Стивена Спилберга показывает отношения милого инопланетянина и мальчика, который хочет помочь гостю с другой планеты. Мальчик рискует ради странного существа. При этом пришелец делает так, что Эллиот ощущает и чувствует все так, как он сам. Следовательно, можно задуматься о том, дружба это или принуждение.

Леон и Матильда

Дружба киллера и 12-летней девочки в картине «Леон» кажется странной. Ведь взрослый мужчина учит подростка криминальному ремеслу, чтобы Матильда могла отомстить за смерть своей семьи. Их дружба тесна настолько, что кажется, еще чуть-чуть — и она перейдет черту закона. Кстати, родители Натали Портман были не в восторге от сценария фильма и считали, что такая роль с далеко не детским подтекстом девочке не по возрасту.

Агенты Кей и Джей

Агенты, борющиеся со злыми инопланетянами в блокбастере «Люди в черном», демонстрируют пример странной дружбы, в которой налицо подколы на грани, безразличие и холодность. Несмотря на то, что Кей и Джей вместе сражаются с врагами и постоянно рискуют жизнью.

Марлин и Дори

Рыбка Дори помогает Марлину отыскать его сына по имени Немо. На протяжении мультфильма мы видим, что Марлин общается с Дори только тогда, когда ему надо: пока забывчивая рыбка может ему помочь. Но как только она становится ему не нужна, тут же прогоняет ее. Видно, что недуг Дори нервирует отца Немо, и он проявляет к ней агрессию и жалость. Кстати, в одной из научных статей говорится, что поведение Дори — это одно из самых точных изображений симптомов амнезии. Даже несмотря на то, что часто потеря памяти этой рыбки использовалась для создания комичной ситуации.

Тимон и Пумба

Сурикат Тимон постоянно подтрунивает над бородавочником Пумбой. Иногда это перерастает в явную насмешку. Например, когда друзья вместе со львом Симбой лежат и смотрят на звездное небо. Пумба говорит, что звезды — это пузырьки горящего газа в миллиардах миль от нас. А его лучший друг высмеивает его, утверждая, что это светлячки. Еще эти персонажи постоянно тянут друг друга ко дну. Если приглядеться, то они далеко не положительные герои. Тимон и Пумба олицетворяют зло, которое уничтожает мечтания и призвание. Они увлекают львенка в бессмысленное существование и недовольны тем, что он хочет изменить свою жизнь.

Салли и Майк

Отношения монстров, работающих в корпорации по добыче детских визгов, тоже не назовешь гладкими. Ведь зеленый одноглазый Майк завидует врожденному мастерству запугивания, которое есть у Салли.

Ракета и Грут

Когда зрители впервые познакомились с Ракетой и Грутом, им трудно было поверить, что эти герои — друзья. Енот жестоко оскорбляет Грута, не стесняясь в выборе формулировок. Хотя в «Стражах Галактики» их диалоги кажутся смешными, на деле такие отношения между друзьями неприемлемы.

Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер

Характер Рона постепенно меняется, но в начале поттерианы он был чересчур груб с друзьями, особенно с Гермионой. К Гарри он относится с завистью: ведь чародей с молнией на лбу знаменит и получает дорогие подарки и всеобщее внимание. Несмотря на то, что Рон и Гермиона тоже полноправные участники героических подвигов в магическом мире, слава в большей мере достается Гарри.

Фродо и Сэм

Сэм и Фродо во «Властелине колец» проходят вместе немало испытаний, но Сэма трудно назвать другом Фродо. Потому что они не перестают быть работником и работодателем. Ведь первоначально Сэм был садовником Фродо, а в путешествие отправился в наказание — лишь за то, что подслушал разговор Фродо и Гэндальфа. На протяжении фильма Сэм называет спутника мистером Фродо, несет припасы и занимается организацией быта. У Сэма возникает привязанность к Фродо, но, скорее всего, назвать их отношения дружбой язык не повернется.