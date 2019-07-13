Стали известны детали приквела «Игры престолов» (Спойлер: мы узнаем что-то новое о ходоках)

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Обсуждения заключительного сезона «Игры престолов» улеглись совсем недавно, и уже стали известны подробности о продолжении популярнейшего сериала. Фанаты жаждут новых встреч с излюбленными героями, а пока идут жаркие споры о том, что же будет в новой картине.

AdMe.ru выяснил, что будет интересного в новой киноэпопее, которая, по словам Джорджа Мартина, таит немало сюрпризов.

Съемки, напомним, уже стартовали. Премьера запланирована на 2020–2021 год. Кстати, ожидается целых 5 приквелов, у каждого из которых будет свой ведущий сценарист. Среди них Брайан Когман, который уже был задействован в создании кинофраншизы, а также Карли Рэй, автор сценария «Мира Дикого Запада».

Известно, что новый сериал охватит временной отрезок за 5 тыс. лет до событий, происходящих в «Игре престолов». История будет посвящена сотне маленьких королевств, которыми был усыпан материк, вместо привычных семи.

Что касается персонажей, то Ланнистеры еще не появятся, а их родовое поместье Утес Кастерли займет другая династия. А вот без знаменитых Старков продолжение точно не обойдется.

Драконы исчезнут, но вместо них в продолжении будут фигурировать не менее любопытные существа — лютоволки и мамонты. Не забыли и белых ходоков: их конфликт с людьми станет одной из главных сюжетных линий. Также будет раскрыта тайна их происхождения. Похоже, сериал покажет одно из знаковых событий хроники Вестероса, когда континент был объят холодом и тьмой и ходоки воспользовались этим для нападения.

На данный момент известны 3 возможных варианта названия: «Долгая ночь», «Самая долгая ночь» (наиболее вероятный) и «Кровавая луна».

Также уже известно, кто сыграет ведущие женские роли: Наоми Уоттс, знакомая зрителям по роли в «Малхолланд Драйв»; Наоми Эки, сыгравшая в 9-м эпизоде «Звездных войн», и Дениз Гоф, появлявшаяся в эпизодах сериалов «Чисто английское убийство» и «Безмолвный свидетель».